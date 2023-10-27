الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تأجيل البطولة العربية للسكواش بسبب العدوان على غزة

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المنتخب الوطني للسكواش خلال معسكر الكويت - (من المصدر)
عمان -أدت الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، نتيجة الاعتداء الصهيوني الغاشم، إلى تأجيل منافسات البطولة العربية للسكواش للناشئين والشباب ولكلا الجنسين، والتي كانت من المقرر أن تنطلق اليوم في صالة الأمير الحسن في مدينة الحسين للشباب بعمان.اضافة اعلان
وأبلغ اتحاد السكواش المحلي الاتحادات العربية المقرر مشاركتها في البطولة، بتأجيل البطولة لإشعار آخر، حيث أعلنت 8 دول إلى جانب الأردن مشاركتها في البطولة، وهي: السعودية، الكويت، قطر، مصر البحرين، فلسطين، اليمن والعراق.
وكان المنتخب الوطني قد أقام مؤخرا معسكرا تدريبيا في الكويت، تخلله خوض عدة مباريات مع لاعبي المنتخب الكويتي أصحاب التصنيف الجيد عالميا، إضافة لتدريبات لياقة بدنية حققت المطلوب منها، حيث تواجد المدربان عبد الرؤوف سعد ورعد العناسوة، والإدارية شهد النجادا، وعضو مجلس الإدارة منال طه.
وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة 12 لاعبا ولاعبة، وهم من فئة تحت 17 عاما محمد البطاينة، أحمد عربيات وعلي سراج، ومن فئة تحت 15 عاما أسامة البطاينة، يحيى سراج وبشر القضاة، ومن فئة تحت 13 عاما حازم عناسوة، خليل التايه وأحمد سراج، ومن فئة الإناث لوريانا العناسوة، جمان الصالح وجنا التلاوي، إلى جانب لاعبين آخرين من أعمار مختلفة كان يهدف المنتخب إلى إشراكهم في البطولة لإكسابهم الخبرات بمواجهتهم لاعبين مصنفين.
وأشارت الإدارية شهد النجادا لـ “الغد”، إلى أن الاتحاد كان ينتظر موعد استضافة البطولة العربية، إلا أن الأوضاع الحالية أجبرتهم على اتخاذ قرار التأجيل، متمنية بأن تزول الغمة عن الشعب الفلسطيني وأهل غزة.
وأكدت النجادا بأن تدريبات المنتخب تتواصل حتى بعد تأجيل البطولة العربية لإشعار آخر، موضحة بأن الهدف من الاستضافة والمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين كان المنافسة على الميداليات والاحتكاك مع لاعبين من مدارس مختلفة.
وأصبحت السكواش رياضة أولمبية وسيشارك لاعبوها حول العالم بدورة الألعاب الأولمبية بدءا من العام 2028، وقالت النجادا حول هذا الأمر: “كان قرارا مميزا بالنسبة للاعبي هذه الرياضة بإدراجها في واحدة من أكبر التجمعات الرياضية العالمية، ونسعى للمشاركة بها في المستقبل”.
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