تأجيل بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة

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قرر الاتحاد العربي لكرة الطاولة، تأجيل بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها في لبنان أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بسبب الأحداث الجارية حاليا في المنطقة، إضافة إلى استشهاد رئيس الاتحاد الفلسطيني محمد الدلو وأفراد عائلته كافة، في غارة جوية نفذها الجيش الصهيوني على منزله في قطاع غزة.ولم يعلن الاتحاد العربي عن الموعد الجديد لإقامة البطولة، في الوقت الذي أكد فيه على أن البطولة ستقام في لبنان، مثلما أعلن عن عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي الذي حضر الاجتماع، إلى أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وافقوا على قرار تأجيل البطولة بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة حاليا، إلى جانب استشهاد رئيس الاتحاد الفلسطيني، لافتا إلى أن الاتحاد الأردني يقف دائما إلى جانب الأشقاء العرب في أي قرار يصب في مصلحة اللعبة.وكان فريق النادي الأرثوذكسي، أبدى رغبته بالمشاركة في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري.من ناحية أخرى، عقد الزعبي العديد من اللقاءات التشاورية خلال تواجده في الدوحة لحضور بطولة قطر الدولية للشباب والناشئين، والتي ركزت على توفير المزيد من المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، والتي تعتبر الأهم على أجندة الموسم 2024، خصوصا التي تتعلق بتصفيات غرب آسيا للرجال والسيدات، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث شدد الزعبي على أهمية الاستفادة من العلاقات القوية التي تربط الاتحاد الأردني بالاتحادات العربية والقارية، في الوقت الذي أكد فيه أن الاتحاد سيعمل على توفير المتطلبات الفنية كافة، للمنتخبات الوطنية التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة، سواء منتخبات الفئات العمرية التي يركز عليها الاتحاد كثيرا نظرا لأهميتها في تطوير المستوى الفني العام، أو منتخبي الرجال والسيدات في المنافسة وبكل قوة على ألقاب البطولات المقبلة، وخصوصا في حجز بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ينتظر أن تقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، على أن يتم تحديد مكان إقامتها لاحقا حسب تأكيد الزعبي.