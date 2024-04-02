الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تأخر إصدار التأشيرات يؤجل معسكر "المصارعة" في قيرغستان

بعثة المنتخب الوطني للمصارعة المشاركة في معسكر بلغاريا مؤخرا - (من المصدر)
بعثة المنتخب الوطني للمصارعة المشاركة في معسكر بلغاريا مؤخرا - (من المصدر)
 قرر اتحاد المصارعة، تأجيل المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية، والذي كان مقررا أن يبدأ اليوم في جمهورية قيرغستان، وذلك لعدم وصول تأشيرات السفر الإلكترونية لأعضاء الوفد الأردني، علما بأن المعسكر له أهمية كبيرة كونه يأتي في إطار التحضير لخوض بطولتي آسيا للرجال و"التأهيلية" إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".اضافة اعلان
ومن المقرر أن يغادر الوفد يوم السبت المقبل، وفقا للموعد الجديد، والذي سيضم، المدير الفني يحيى أبو طبيخ إلى جانب اللاعبين؛ سلطان ضامن "مصارعة رومانية" وآرزو شاميل "مصارعة حرة"، والمعالجة عرين الخريشا، في المعسكر الذي يمتد حتى 11 نيسان (أبريل) الحالي، على أن يلحق بهم المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة، والأخير سيحضر سلسلة اجتماعات قارية لبحث سبل تطوير اللعبة والارتقاء بها ومناقشة المستجدات كافة.
وتقام بطولة آسيا للرجال في جمهورية قيرغستان خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) الحالي، ويتبعها تنظيم بطولة آسيا التأهيلية إلى "أولمبياد باريس" في المكان نفسه خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.
ويفتتح آرزو شاميل "وزن تحت 79 كغم"، مشواره في بطولة آسيا عن فئة المصارعة الحرة يوم 11 من الشهر الحالي، فيما يستهل سلطان ضامن "وزن تحت 87 كغم"، مشاركته عن المصارعة الرومانية يوم 15 من الشهر الحالي، وهي البطولة التي تشكل نتائجها معيارا حقيقيا للحكم على مدى قدرة اللاعبين في المنافسة على خطف إحدى البطاقات التأهيلية من سباق التأهيل الأولمبي. 
وستكون الأنظار شاخصة تجاه آرزو شاميل يوم 19 من الشهر الحالي، والذي سيشارك تحت وزن التأهيل الأولمبي "86 كغم"، فيما يرتفع سقف الرهان حول قدرة سلطان ضامن على كتابة تاريخ جديد يوم 21 من الشهر ذاته، في حال تمكن من خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنه إلى أولمبياد باريس.
وقال المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "سنركز في المعسكر التدريبي على إعادة حساسية البساط للاعبين وتطبيق الخطط الفنية بعيدا عن تدريبات الحمل البدني الزائد والقوة بسبب ضيق فترة التحضير"، لافتا إلى أن معدل التدريبات اليومية سيتحدد بعد الوقوف على الفترات المحددة المقررة لهم من قبل الدولة المضيفة للمعسكر". 
وأضاف: "يمر لاعبنا سلطان ضامن في أفضل حالاته الفنية والبدنية، ونأمل بأن يحالفه الحظ في تحقيق وإنجاز الهدف المطلوب بالتأهل الأولمبي، وثقتنا عالية به"، مشددا على أن البطولة الآسيوية ستمنحه مؤشرا لمعرفة حظوظ اللاعب قبل الشروع في محطة التأهيل الأولمبي. 
وكان سلطان ضامن، توج مؤخرا بالميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، التي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حل اللاعب آرزو شاميل في المركز الخامس ببطولة "دان كولوف" الدولية للمصارعة الحرة، والتي احتضنتها مدينة "ساموكوف" ببلغاريا أيضا.
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