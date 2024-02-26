الإثنين 26 شباط 2024
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تأخير تجهيز ستاد "القويسمة" لشهرين بتكلفة 700 ألف دينار

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ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة -(الغد)
عمان - تقرر تأخير تجهيز ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لمدة شهرين، بحيث يتم تسليمه خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بدلا من الموعد السابق خلال آب (أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
وبدأت أعمال الصيانة في الملعب خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، بانتظار تجهيزه ليعود منارة للأنشطة الرياضية، وخاصة مباريات كرة القدم.
ووفق المعلومات الواردة لـ"الغد"، فإن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، وصلت إلى مرحلة (غريفل)، وهي المرحلة التي يتم فيها فرش أرضية الملعب وتهيئتها، وإنجاز شبكات ري أرضية الملعب، ومن ثم رصفها بـ"رمل صويلح"، ومن ثم تهيئتها لإجراءات زراعة العشب الطبيعي، إلى جانب أعمل الصيانة التي تشمل أرجاء الملعب كافة، ومنطقة إحماء اللاعبين، ومضمار الملعب، ومقاعد البدلاء؛ حيث وصلت كلفة صيانة وإعادة تأهيل ستاد الملك عبدالله الثاني إلى نحو 700 ألف دينار.
وينتظر أن يتم أيضا إعادة تأهيل وصيانة المنصة الرئيسية، ومقاعد الجماهير التي سيتم استبدال كراسيها المتهالكة، والتي تقدر بنحو 3000 كرسي، فيما العدد الإجمالي للكراسي المطلوبة ما يقارب 6000 كرسي، ولعل ما يؤخر أيضا في أعمال الصيانة، تأخر استلام الشركة المعنية بإنجاز العطاء، واستيرادها للمواد اللازمة في زراعة وصيانة مرافق الملعب.
وتسعى أمانة عمان، المسؤولة عن ستاد الملك عبدالله الثاني، إلى إعادة تأهيل وصيانة الملعب، وتقديمه بالشكل الذي يتناسب مع المكانة المرموقة التي وصل إليها ستاد الملك عبدالله الثاني في وقت سابق، لاسيما عندما تم تجهيزه ضمن الملاعب الرئيسة، لاحتضان مباريات كأس العالم للناشئات 2016، وحاز على افضل التقييمات من الاتحاد الدولي والآسيوي، وحصد أرفع الأوسمة والجوائز، ونال الإشادة والثناء من الاتحادات العربية.
وكانت أصوات المعنيين في كرة القدم من مسؤولين ومدربين ولاعبين قد تعالت في فترة سابقة، مطالبة بإعادة تأهيل أرضية الملعب، بسوء أرضيته، خاصة خلال استضافته مباريات الدورة الرباعية التي شارك فيها المنتخب الوطني إلى جانب العراق وسورية وعُمان خلال تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2022، والتي اضطر وقتها اتحاد الكرة لنقل ما تبقى من مبارياتها إلى ستاد عمان الدولي، في الوقت الذي استضاف فيه ستاد الملك عبدالله الثاني في فترة إغلاقه، بطولة الأردن والسعودية لأندية السيدات، والتي جرت نهائية آب (أغسطس) الماضي، وفاز بلقبها فريق الاتحاد، بمشاركة أندية عمان fc، الأرثوذكسي والنصر من الأردن، والنصر، الهلال، الشباب والاتحاد من السعودية.
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