تألق الكراتيه الأردنية في الدوري العالمي يؤسس لمزيد من الإنجازات

أيمن وجيه الخطيب

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عمان-جاءت النتائج المميزة لمنتخب الكراتيه للشباب والناشئين في بطولة الدوري العالمي التي أختتمت أخيرا في الفجيرة، لتؤكد صحة النهج الذي يسير عليه اتحاد اللعبة، لبناء منتخبات وطنية قادرة على مواصلة المسيرة في حصد الإنجازات على مختلف الصعدة خلال السنوات المقبلة. وبدأ اتحاد الكراتيه خطواته لتهيئة لاعبيه لأولمبياد الشباب 2026، وهو ما كشفت عنه مشاركة المنتخبات في الدوري العالمي في قبرص والغمارات وغيرها من المشاركات التي تحدثت عن جيل متميز قادر على اعتلاء منصات التتويج.وتمكنت الكراتيه الأردنية، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد، بعد رحلة من الإبداع والإمتاع في عدة مشاركات خارجية، عكست التطور الكبير الذي أصاب اللعبة، والتي شهدت إشادات من قبل الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي.ويتطلع اتحاد الكراتيه، إلى المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي التي اعتمدها للعام المقبل، وفقا لما يراه مناسبا وما يعود بالفائدة على لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وفقا لميزانيته المخصصة للعام الحالي.ولا يختلف اثنان أن المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم نجح في اكتشاف المواهب وصقلها بالتعاون مع مساعديه، لينجح في تشكيل منتخبات منافسة وقوية وقادرة على حصد الألقاب.وأشارت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث من خلال فيديو تم بثه على موقع اتحاد الكراتيه للتواصل الاجتماعي " فسيبوك" إلى أن بطولة الدوري العالمي تعد واحدة من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، ويشارك فيها نخبة الأبطال من الناشين والشباب وأن الأردن يشارك بعدد لا بأس به في البطولة، مؤكدة أن الكراتيه الأردنية ماضية في تحقيق الإنجازات.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه د. إياد الملاح، في تصريحات لـ"الغد": " أثبت المنتخب الوطني للكراتيه جدارته للآن في البطولات العالمية والتي تحظى بمشاركة أبطال عالميين وعرب وآسيويين، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز، لا أستطيع وصف الفرحة الكبيرة التي غلفت الأجواء العامة ‏‏لوفد المنتخب الوطني في الدوري العالمي للشباب والناشئين ، حيث إن الإنجازات تحققت بمجهود مجلس إدارة اتحاد الكراتيه ، وباتت الكراتيه الأردنية تتقدم بخطوات ثابتة نحو صدارة المشهد العالمي، بكل ثقة واقتدار، بقيادة الجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم، وأصبحت الكراتيه الأردنية تضاهي دولا عالمية من حيث المنافسة على الألقاب". وأضاف : نسعى إلى توفير البنية التحتية من أجل مواكبة الإنجازات، وإيجاد سبل كفيلة مناسبة لدعم المنتخبات الوطنية، من خلال المؤسسات الأهلية والخاصة، حيث تشمل الروزنامة العالمية للكراتيه بطولات مهمة، نتطلع للمشاركة فيها". وأشار:"مجلس إدارة اتحاد الكراتيه واللجنة الأولمبية الأردنية، وفرا للمنتخب الوطني للكراتيه متطلبات النجاح ، للمشاركة في ‏‏البطولات العالمية في سبيل رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل، وهذه الإنجازات تضاعف حجم المسؤولية ‏‏على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في ‏المرحلة المقبلة، حيث يتم الآن التركيز على إعداد اللاعبين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب ورفع رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي".