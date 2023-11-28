تألق راتب يمنح الوحدات نقاط الأهلي السوري

مهند جويلس

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ساهم تألق لاعب الوحدات صالح راتب في بقاء فريقه بدائرة المنافسة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، بعد أن سجل ثنائية في مرمى أهلي حلب السوري، في المباراة التي جرت أمس على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.ولحساب المجموعة نفسها، عاد فريق الكهرباء العراقي بثلاث نقاط ثمينة من أرض منافسه الكويت الكويتي، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.ويعد فوز "الأخضر" هو الأول له بالنسخة الحالية خارج الديار، بعد خسارته في مباراتيه السابقتين، كما يعد أيضا الفوز الأول له مع الأندية السورية خارج المملكة في تاريخ البطولة.وعلى ضوء هاتين النتيجتين، واصل فريق الكهرباء صدارته للمجموعة وبرصيد 10 نقاط، وقفز الوحدات للمركز الثاني وبرصيده 9 نقاط، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الكويت عند 6 نقاط، وبقاء الأهلي في المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطتان.ويخوض الوحدات مواجهته الأخيرة لحساب دور المجموعات يوم الخامس من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عندما يستقبل نظيره الكويت على ستاد عمان الدولي، علما بأن نتيجة الذهاب بينهما انتهت لصالح الفريق الكويتي بهدفين لهدف.ويتعين على الوحدات الفوز في مباراته الأخيرة من أجل ضمان التأهل للمربع الذهبي بغض النظر عن مواجهة الكهرباء والأهلي، إذ يضمن التأهل كمتصدر في حال تعثر الكهرباء بالتعادل أو الخسارة، وفي حال فوز الكهرباء فإن فوز الوحدات قد يمنحه بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة باعتباره أفضل وصيف من بين المجموعات الثلاث.تشكيلة الفريقين:أهلي حلب: شاهر الشاكر، زكريا حنان، أحمد حمو (أنس دهان)، إبراهيم الزين، علي الرنة، أحمد الأحمد، محمد ريحانية (شيدوبم إيزوغو)، عبد الله نجار (حسن دهان)، عامر فياض (محمود العمر)، أمجد فياض (زكريا عزيزة)، ومحمود النايف.المدير الفني: معن الراشد (سورية)الوحدات: عبد الله الفاخوري، خالد كردغلي، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، محمود شوكت، أحمد سمير (محمد كحلان)، مهند أبو طه (محمد موالي)، صالح راتب (بهاء فيصل)، أنس العوضات (خالد عصام) وسيدريك هنري (محمد عبد المطلب "بوغبا").المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان)الحكام: أدار اللقاء طاقم تحكيم من البحرين مكون من إسماعيل علي حكما للساحة، المساعد الأول فيصل سيد، المساعد الثاني صلاح عبد العزيز، وأحمد خليل حكما رابعا.الإنذارات: أحمد الأحمد، زكريا عزيزة (الأهلي)سيناريو الهدفين- مرر لاعب الوحدات مهند أبو طه كرة مميزة من خلف منتصف الملعب، ضرب من خلالها دفاعات المنافس، ووضع زميله صالح راتب بمواجهة المرمى، ليتخلص من الحارس ويهيأ نفسه بصورة جيدة لهز الشباك بتسديدة متقنة (13).- عرض لاعب الوحدات أنس العوضات الكرة من الطرف الأيمن، أمام اللاعب صالح راتب الذي وضع الكرة من اللمسة الأولى بيسراه من تحت حارس مرمى الأهلي شاهر الشاكر (56).فرص اللقاء- التقط حارس الأهلي تسديدة هنري الضعيفة من مسافة قريبة (2).- تصدى الفاخوري لتسديدة الأحمد القوية من داخل منطقة الجزاء (13).- سدد العوضات من مسافة بعيدة علت مرمى فريق الأهلي (52).- تألق الشاكر في إبعاد التسديدة القوية من أبو طه التي ارتطمت بأحد المدافعين قبل التصدي لها (57).- مرت تسديدة عزيز القوية بجانب مرمى الفاخوري (63).- استمر العوضات بسلاح التسديد من مسافة بعيدة دون أن تمثر كرته عن تعزيز النتيجة (65).- أبدع الفاخوري في رد تسديدة الأحمد من مسافة قريبة وحولها لركنية (81).- نفذ حسن دهان ركلة ثابتة مخادعة استطاع الفاخوري إبعادها بطريقة مميزة (89).