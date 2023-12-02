الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تأهل تاريخي "مباشر" لمصطفى والشرباتي إلى أولمبياد باريس 2024

1701542607062358400
زيد مصطفى -(أرشيفية)
عمان - ضمن لاعبا المنتخب الوطني صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) أمس تأهلهما إلى أولمبياد ‏باريس 2024، من خلال بوابة الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة مانشستر”، فيما فقد زيد الحلواني ‏‏(وزن تحت 68 كغم) فرصة التأهل المباشر للأولمبياد.‏اضافة اعلان
وهذا أول تأهل مباشر للتايكواندو الأردنية إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث تأهل الشرباتي ومصطفى وفقا للتصنيف الأولمبي من دون ‏خوض التصفيات القارية المرهلة لأولمبياد باريس 2024.‏
وتتجه الانظار اليوم نحو لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) حيث ستلاقي في دور الـ16 الكندية اشلي ‏كرايفيلد، وتتمتع الصادق بفرصة قوية للتأهل المباشر.
وفاز يوم أمس لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى في وزن تحت 68 كغم، على الايطالي دينيس باريتا 2-0 في دور الـ16، وفي دور الربع نهائي على اللاعب الكوري هو جو جين 2-0، وخسر في نصف النهائي أمام المجري ليفانت مارك جوزيزا 0-‏‏2.‏
والتقى مصطفى والحلواني لاحقا للعب على الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم.
وفاز الحلواني في الوزن ذاته في ثمن النهائي على الصيني يوشاهوا لينان 2-0، وفي ربع نهائي على أقوى المنافسين ‏في الوزن، اللاعب البريطاني برادلي سندن 2-0، وخسر في الدور نصف النهائي أمام  الإسباني خافير بيرس بولو 1-2.‏
من جهته، فاز صالح  الشرباتي في وزن تحت 80 كغم في دور الـ16 على الأوزبكي شوكرت سلايف 2-1، وخسر في الدور نصف النهائي ‏أمام اللاعب الكوري جيون واه سيو 1-2، ولعب على الميدالية البرونزية أمام الاميركي سي جي نيكولاس.‏
من جهة أخرى، صدر يوم أمس التصنيفين الأولمبي والعالمي عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي لم تسجل فيه النقاط الأولمبية للجولة الأخيرة لسلسة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة مانشستر الانجليزية، للاعبي ‏المنتخب الوطني جوليانا الصادق وزيد مصطفى وصالح الشرباتي.
وتتقاسم جوليانا الصادق المركز ‏الأول في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كم مع الفرنسية ماجدا هينن، وتحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي في نفس الوزن.
ويحتل صالح ‏الشرباتي المركز الرابع في التصنيفين الأولمبي والعالمي لوزن تحت 80 كغم، ويحتل زيد مصطفى المركز الرابع في التصنيف ‏الأولمبي، والمركز الثالث في التصنيف العالمي، في حين يحتل زيد الحلواني في التصنيف الأولمبي المركز العاشر في نفس ‏الوزن، والمركز الثاني في التصنيف العالمي لوزن تحت 63 كم.
ويحتل فهد عمار في التصنيف الألمبي المركز العشرين ‏لوزن فوق 80 كغم، في حين يحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لوزن تحت 87 كغم، وتحتل راما أبو الرب في التصنف ‏الأولمبي المركز الواحد والعشرين لوزن فوق 67 كغم والمركز الرابع في التصنيف العالمي لوزن تحت 73 كغم، ويأتي أنس ‏الصادق في المركز الحادي والعشرين في التصنف العالمي لوزن فوق 87 كغم.‏
وقال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “تكلل هذا النجاح بعد عمل متواصل دام ‏‏4 سنوات تخلله كثير من الجهد، حيث وفر اتحاد التايكواندو كافة المستلزمات من معسكرات تدريبية ومشاركات في بطولات تصنيفية، في ظل إصرار اللاعبين على تحقيق هذا الانجاز”.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1701520173491473200

"شباب الأردن" يدفع 60 ألف دينار ويرفع عقوبة الحرمان

منذ3 ساعة
1701518789451418300

بطولة غرب آسيا لـ"طائرة الرجال" الأولى تقام في الأردن

منذ3 ساعة
1701516728131335000

الفيصلي يضع لمساته الأخيرة لمواجهة الشارقة الإماراتي غدا

منذ3 ساعة
1701511539451192200

"سيدات الطاولة" يحقق فوزين مثيرين على قبرص ولبنان

منذ3 ساعة
Untitled-1

أبو بكر يهيمن على ألقاب "سلة الناشئات" ويؤكد تعطشه لحصد المزيد رغم "اليأس"

منذ3 ساعة
1701510740191176400

الجزيرة والصريح يحتفلان بالتأهل بمواجهة الصراع على "اللقب"

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

منطلقات موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

عالطبيعة.. تأشيرة سياحية للعقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 