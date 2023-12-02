تأهل تاريخي "مباشر" لمصطفى والشرباتي إلى أولمبياد باريس 2024

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - ضمن لاعبا المنتخب الوطني صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) أمس تأهلهما إلى أولمبياد ‏باريس 2024، من خلال بوابة الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة مانشستر”، فيما فقد زيد الحلواني ‏‏(وزن تحت 68 كغم) فرصة التأهل المباشر للأولمبياد.‏وهذا أول تأهل مباشر للتايكواندو الأردنية إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث تأهل الشرباتي ومصطفى وفقا للتصنيف الأولمبي من دون ‏خوض التصفيات القارية المرهلة لأولمبياد باريس 2024.‏وتتجه الانظار اليوم نحو لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) حيث ستلاقي في دور الـ16 الكندية اشلي ‏كرايفيلد، وتتمتع الصادق بفرصة قوية للتأهل المباشر.وفاز يوم أمس لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى في وزن تحت 68 كغم، على الايطالي دينيس باريتا 2-0 في دور الـ16، وفي دور الربع نهائي على اللاعب الكوري هو جو جين 2-0، وخسر في نصف النهائي أمام المجري ليفانت مارك جوزيزا 0-‏‏2.‏والتقى مصطفى والحلواني لاحقا للعب على الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم.وفاز الحلواني في الوزن ذاته في ثمن النهائي على الصيني يوشاهوا لينان 2-0، وفي ربع نهائي على أقوى المنافسين ‏في الوزن، اللاعب البريطاني برادلي سندن 2-0، وخسر في الدور نصف النهائي أمام الإسباني خافير بيرس بولو 1-2.‏من جهته، فاز صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم في دور الـ16 على الأوزبكي شوكرت سلايف 2-1، وخسر في الدور نصف النهائي ‏أمام اللاعب الكوري جيون واه سيو 1-2، ولعب على الميدالية البرونزية أمام الاميركي سي جي نيكولاس.‏من جهة أخرى، صدر يوم أمس التصنيفين الأولمبي والعالمي عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي لم تسجل فيه النقاط الأولمبية للجولة الأخيرة لسلسة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة مانشستر الانجليزية، للاعبي ‏المنتخب الوطني جوليانا الصادق وزيد مصطفى وصالح الشرباتي.وتتقاسم جوليانا الصادق المركز ‏الأول في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كم مع الفرنسية ماجدا هينن، وتحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي في نفس الوزن.ويحتل صالح ‏الشرباتي المركز الرابع في التصنيفين الأولمبي والعالمي لوزن تحت 80 كغم، ويحتل زيد مصطفى المركز الرابع في التصنيف ‏الأولمبي، والمركز الثالث في التصنيف العالمي، في حين يحتل زيد الحلواني في التصنيف الأولمبي المركز العاشر في نفس ‏الوزن، والمركز الثاني في التصنيف العالمي لوزن تحت 63 كم.ويحتل فهد عمار في التصنيف الألمبي المركز العشرين ‏لوزن فوق 80 كغم، في حين يحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لوزن تحت 87 كغم، وتحتل راما أبو الرب في التصنف ‏الأولمبي المركز الواحد والعشرين لوزن فوق 67 كغم والمركز الرابع في التصنيف العالمي لوزن تحت 73 كغم، ويأتي أنس ‏الصادق في المركز الحادي والعشرين في التصنف العالمي لوزن فوق 87 كغم.‏وقال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “تكلل هذا النجاح بعد عمل متواصل دام ‏‏4 سنوات تخلله كثير من الجهد، حيث وفر اتحاد التايكواندو كافة المستلزمات من معسكرات تدريبية ومشاركات في بطولات تصنيفية، في ظل إصرار اللاعبين على تحقيق هذا الانجاز”.