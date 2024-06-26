 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تأهل رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا.. وأوكرانيا تودع بسيناريو غريب

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لاعبو رومانيا يحتفلون بهدف لهم في مرمى سلوفاكيا أمس -(من المصدر)
مدن - كان التعادل هو سمة الجولة الختامية للمجموعة الخامسة ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم أمس الأربعاء، حيث تعادلت رومانيا أمام سلوفاكيا (1-1) لتتأهل إلى ثمن الناهئي في الصدارة، وتلحق بها سلوفاكيا ضمن أفضل ثوالث، فيما كانت الوصافة من نصيب بلجيكا بتعادل سلبي أمام أوكرانيا التي ودعت البطولة بفارق الأهداف.اضافة اعلان
وعلى ملعب "شتوتجارت أرينا"، كانت السلبية هي عنوان مواجهة بلجيكا وأوكرانيا، وهي النتيجة التي أعلنت تأهل "الشياطين الحمر" في الوصافة، بينما ودع الأوكرانيون البطولة بفارق الأهداف.
أما على ملعب "راين إنرجي" في فرانكفورت، كان التعادل أيضا ولكن بهدف لكل فريق هو سيد الموقف.
وتقدمت سلوفاكيا أولا في النتيجة في الدقيقة 24 برأس لاعب الوسط أوندريه دودا، فيما جاء التعادل للرومان في الدقيقة 37 من نقطة الجزاء عن طريق رازفان مارين.
وفي ضوء هاتين النتيجتين، يسجل الرومان ظهورهم في ثمن النهائي في الصدارة بـ4 نقاط، من فوز وخسارة وتعادل، وهي المرة الأولى التي يمروا فيها إلى الأدوار الإقصائية في البطولة منذ 24 عاما، وتحديدا نسخة بداية الألفية الثانية في بلجيكا وهولندا، والتي وصلوا فيها لربع النهائي.
بينما حجز "الشياطين الحمر" مقعدهم في دور الـ16، للمرة الثالثة تواليا، في المركز الثاني بنفس الرصيد.
أما المركز الثالث فكان من نصيب سلوفاكيا، بأربع نقاط أيضا، وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها دور الـ16 في البطولة منذ انفصالها عن جمهورية التشيك، بعد بطولة 2016 في فرنسا.
ولحقت أوكرانيا بركب المنتخبات التي ودعت البطولة، رغم أنها أنهت المجموعة بـ4 نقاط أيضا، ولكن فارق الأهداف لم يكن في صالحها. 
وستضرب بلجيكا فستضرب موعدا ناريا مع فرنسا في أول أيام الشهر المقبل في دوسلدورف.
وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب البلجيكي، بقيادة مهاجمه روميلو لوكاكو، الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ألغتها جميعا بسبب التسلل وأسباب أخرى.
وإلى جانب لوكاكو، برز اسم كيفن دي بروين قائد الفريق، وعنصر الخبرة الكبيرة، والذي سجل هدفا في المباراة الماضية أمام رومانيا.
على الجانب الآخر، تسلح منتخب أوكرانيا بنجمه أولكساندر زينتشنكو، ومهاجمه أرتيم دوفبيك، بهدف تحقيق فوز للتأهل لدور الستة عشر.
ورغم ذلك لم تشهد الفترات الأولى بالشوط الأول أي محاولات خطيرة، ولم يواجه الحارس البلجيكي كوين كاستيلس، والأوكراني تروبين، هجمات خطيرة في الشوط الأول إلا فيما ندر.
وفي الدقيقة 32 كاد دي بروين أن يسجل هدف التقدم للمنتخب البلجيكي، حينما سدد كرة مفاجئة من ضربة حرة مباشرة على مسافة بعيدة من مرمى تروبين، لتهز الكرة الشباك الخارجية للمرمى.
ولم تشهد باقي فترات الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، كان المنتخب البلجيكي هو المسيطر على مجريات المباراة، في حين اكتفى المنتخب الأوكراني بالدفاع.
ومثلما حدث في المباريات السابقة، أهدر لوكاكو العديد من الفرص أمام مرمى تروبين، فيما كان عدم الإنهاء الجيد سببا لضياع فرص مماثلة من الجناح جيريمي دوكو.
ولم تفلح مجهودات القائد دي بروين في تسجيل هدف في شباك منتخب أوكرانيا، الذي قام بعمل تكتلات دفاعية عديدة أمام مرماه، واعتمد على الهجمات المرتدة في محاولة لتسجيل هدف يخطف به النقاط الثلاث.
وأنقذ كاستيلس مرمى بلجيكا من هدف محقق في الدقيقة 82، حينما تصدى للكرة التي نفذها روسلان مالينوفسكي مباشرة من الضربة الركنية بتجاه المرمى.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل السلبي. - (وكالات)
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