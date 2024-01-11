تاريخ المباريات الافتتاحية بكأس آسيا يشفع للنشامى أمام ماليزيا

يحيى قطيشات

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عمان – النتائج الإيجابية للمنتخب الوطني لكرة القدم، في مباريات الافتتاح خلال مشاركاته الأربعة في نهائيات كأس آسيا، في الأعوام 2004،2011،2015،2019، دفعت الشارع الرياضي المحلي، للتفاؤل بمواصلة النتائج الإيجابية في افتتاح مشوار النشامى في بطولة كأس أسيا التي تنطلق اليوم في قطر، حيث يستهل المنتخب مشواره في البطولة يوم الإثنين المقبل، بلقاء منتخب ماليزيا.ويرى المتابعون والمراقبون، أن الفوز على ماليزيا، يعتبر مفتاح التأهل للدور الثاني من البطولة، كما أنه يشكل حافزا معنويا للتطلع إلى نتائج أفضل وأكبر، رغم الأرقام التي تتحدث عن مستوى متواضعا للمنتخب في المرحلة الماضية.وتتلخص مسيرة منتخب النشامى، في المباريات الافتتاحية بكاس آسيا، بتحقيق فوز واحد وتعادلين وخسارة، وبالنظر إلى الرمزية الكبرى للمباريات الافتتاحية، يبحث المنتخب عن فوز في مباراته الأولى أمام المنتخب الماليزي ليساهم في تعزيز حظوظه بالتأهل للدور الثاني من البطولة القارية.ويلعب المنتخب الوطني في كأس آسيا في قطر، في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه، منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.ولم يسبق للمنتخب الوطني وأن خاض أي مباراة مع البحرين أو ماليزيا في نهائيات كأس آسيا، خلال مشاركاته الأربع الماضية، لكنه سبق وأن واجه كوريا الجنوبية.ويستلهم المنتخب قوته وآماله، من الفوز الذي حققه النشامى في أولى المباريات بنسخة الإمارات العام 2019، عندما تخطى المنتخب الأسترالي بهدف المدافع أنس بني ياسين، ومهد الطريق نحو صدارة مجموعته والتأهل للدور ربع النهائي.وتمكن النشامى من فرض التعادل على المنتخب الكوري الجنوبي من دون أهداف، في الظهور التاريخي الأول للمنتخب في نسخة الصين العام 2004، بقيادة المرحوم محمود الجوهري، والحال نفسه في المباراة الأولى للنشامى في بطولة العام 2011 في قطر، تحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد، أمام المنتخب الياباني بهدف لهدف، فيما كانت الخسارة الوحيد في بداية مشوار المنتخب أمام المنتخب العراقي بهدف دون رد في بطولة كأس آسيا العام 2015، التي أقيمت في أستراليا، وأشرف على تدريب المنتخب في البطولة المدرب الإنجليزي ويكلينز، وكانت هذه المشاركة "الأسوأ للمنتخب الأردني في البطولة، حيث خرج من دور المجموعات.وبات الجمهور الأردني يتطلع بتفاؤل إلى مباريات الافتتاح في كأس آسيا، أملا في تجسيد ذلك على أرض الواقع في المباراة المقبلة أمام ماليزيا، والتي تأتي في ظروف صعبة يعيشها المنتخب الوطني، في ظل تردي الأداء والنتائج في المرحلة الأخيرة بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، ما يجعل الجمهور يترقب بشغف مباراة ماليزيا، أملا في أن تشكل انطلاقة إيجابية جديدة تعيد حالة "العشق" بين المنتخب والجمهور الباحث عن الإنجاز.ويؤكد المدرب الوطني إسلام ذيابات، أن مباراة الافتتاح أمام ماليزيا، تعتبر مفتاح التأهل للدور الثاني، معربا عن تفاؤله بقدرة النشامى على اجتياز هذه الموقعة بنجاح.وقال في تصريح لـ"الغد" : "بالرغم من تراجع نسبة التفاؤل في الشارع الرياضي بإمكانية ذهاب المنتخب بعيدا في كأس آسيا قطر 2023، إلا أنني أراهن على روح النشامى في هذه البطولة، لمخالفة التوقعات، وتحقيق نتائج لافتة، متمنيا أن يعود منتخبنا من قطر محملا بالنتائج المتميزة التي تضعه في مقدمة فرق آسيا".وأضاف: ربما واجه المنتخب ظروفا صعبة في الفترة الأخيرة، تسببت في تراجع النتائج، ولكنني أجزم أن اللاعب الأردني يظهر بشكل جيد في المناسبات الكبرى مثل، بطولة آسيا، وكلنا أمل باللاعبين في الذهاب بعيدا في البطولة.أما المدرب خالد الخطيب، فلم يشكك في قدرة المنتخب على بلوغ الدور الثاني، في ظل تأهل منتخبين عن المجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث، ولكنه اعتبر أن الاختبار الحقيقي للمنتخب يأتي في الأدوار الإقصائية.وأضاف: بطولة كأس آسيا فرصة المنتخب لمصالحة الجماهير، ونحن على ثقة بقدرة النشامى على تصحيح المسار والعودة من البطولة القارية بنتائج متميزة تليق بما يملكه المنتخبمن نجوم متميزين.