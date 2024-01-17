تاريخ مقلق للمنتخب الوطني أمام "الشمشون الكوري"

اضافة اعلان

ينحاز التاريخ لصالح منتخب كوريا الجنوبية قبل مواجهته للمنتخب الوطني السبت المقبل، في ثاني جولات كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023)، ما يجعل المنتخب أمام مهمة صعبة لإثبات ذاته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة الخامسة.وقدم المنتخب نفسه بصورة جيدة في البطولة الآسيوية، بعد أن فاز في مباراته الأولى على ماليزيا برباعية بيضاء، حيث كان الأقوى هجوما من بين 24 منتخبا في البطولة بتسجيله 4 أهداف، إلى جانب منتخبي إيران واليابان، كما يعد واحدا من بين 8 منتخبات حافظت على نظافة شباكها في حضورها الأول.ويتطلع المنتخب الوطني لتسجيل أول فوز تاريخي له على المنتخب الكوري، وحسم التأهل لثمن النهائي بصورة مبكرة، فيما تعد نتيجة التعادل إيجابية حال حصولها، وتضمن بنسبة كبيرة أيضا بالتأهل للدور الثاني، علما بأن المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ستكون في 25 من الشهر الحالي أمام البحرين.ويحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز 23 دوليا والثالث آسيويا، فيما يتواجد المنتخب الوطني في المركز 87 عالميا و13 على الصعيد القاري.وخلال 5 مواجهات سابقة، لم يتمكن المنتخب الوطني من الفوز على نظيره الكوري، إذ حضرت نتيجة التعادل في مناسبتين، مقابل الهزيمة في 3 مباريات، علما بأن المنتخب الكوري سجل 5 أهداف فقط، مقابل هدفين للمنتخب الوطني، سجلهما اللاعب السابق والمدرب الحالي حسن عبدالفتاح.ويعد اللاعب عبد الله ذيب الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية، إذ تواجد في 4 مباريات من أصل 5، شارك في 3 منها بصفة أساسية، ومرة واحدة كبديل.ويتواجد في القائمة الحالية للمنتخب الوطني لاعبان فقط شاركا في آخر مواجهة بين الطرفين في العام 2014، وهما أنس بني ياسين الذي خاض اللقاء بصفة أساسية، فيما دخل صالح راتب بديلا في الشوط الثاني.وتعود أول مواجهة بين “النشامى” ونظيره الكوري إلى يوم 19 من شهر تموز (يوليو) من العام 2004 بالصين، حيث تواجدا في مجموعة واحدة بأول مشاركة للمنتخب الوطني بنهائيات كأس آسيا، كما كانت أول مباراة للمنتخب أمام كوريا في تاريخه، وانتهت النتيجة وقتها بالتعادل السلبي بين الطرفين.وشارك المدرب العام للمنتخب الوطني حاليا، واللاعب السابق عبد الله أبو زمع، في أول مباراة بين المنتخبين، حيث كان قائدا للفريق في تلك الفترة، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.وتعادل المنتخبان مجددا في مباراتهما الثانية يوم 31 من شهر أيار (مايو) من العام 2008، والتي جاءت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، إذ أقيمت مباراة الذهاب في كوريا الجنوبية، وانتهت نتيجتها 2-2، حيث وقع على هدفي المنتخب حسن عبد الفتاح، بعد دخوله كبديل تحت لواء المدرب المدرب البرتغالي نيلو فينجادا.وحقق المنتخب الكوري أول انتصار له على المنتخب الوطني في مباراة الإياب لحساب البطولة ذاتها بهدف وحيد، في يوم 7 من شهر حزيران (يونيو) من العام ذاته، والتي كان فيها فينجادا أيضا مدرب لـ”النشامى”.والتقى المنتخبان مجددا في العام 2008 وتحديدا في 5 من شهر أيلول (سبتمبر)، في مباراة ودية، حيث استضافت كوريا الجنوبية المباراة وفازت بها بهدف نظيف، وكانت المباراة الثالث لفينجادا كأكثر مدرب قاد المنتخب أمام “الشمشون”.واختتم المنتخب الكوري الجنوبي مواجهاته مع المنتخب الوطني في 14 من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2014، حيث فاز بهدف دون رد، في لقاء ودي جمعهما في الأردن، وكان المشرف على الإدارة الفنية للمنتخب وقتها، المدرب الإنجليزي الراحل راي ويليكنز.