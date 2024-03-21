الخميس 21 آذار 2024
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NBA

تايتم يقود سلتيكس لانتصار مثير على باكس

جايسون تايتم لاعب فريق بوسطن سلتيكس يحاول التسجيل أمام متابعة عدد من لاعبي ميلووكي باكس - (من المصدر)
جايسون تايتم لاعب فريق بوسطن سلتيكس يحاول التسجيل أمام متابعة عدد من لاعبي ميلووكي باكس - (من المصدر)
 سجل جايسون تايتم 31 نقطة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على ميلووكي باكس (122-119)، في المباراة التي جمعتهما فجر أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.اضافة اعلان
وأحرز ديريك وايت 23 نقطة ومرر 8 تمريرات حاسمة، وأضاف جايلين براون 23 نقطة و8 متابعات لفريق سلتيكس الذي حقق انتصاره السابع على التوالي.
وكان هذا الانتصار هو الـ32 لسلتيكس على أرضه في الدوري الموسم الحالي، مقابل الخسارة في 3 مباريات.
في المقابل، سجل داميان ليلارد 32 نقطة وأضاف بوبي بورتيس 24 نقطة لفريق ميلووكي باكس، الذي خاض المباراة وهو يفتقد نجم الفريق يانيس أنتيتوكونمبو.
وفاز إنديانا بيسرز على ديترويت بيستونز (122-103)، وميامي هيت على كليفلاند كافالييرز (107-104) وساكرامنتو كينجز على تورنتو رابتورز (123-98). كما فاز أيضا أوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز (119-107)، ولوس أنجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بليزرز (116-103)، وفينيكس صنز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (115-102)، وجولدن ستيت واريورز على ممفيس جريزليس (137-116).
في المقابل، سجل نيكولا يوكيتش 25 نقطة و16 متابعة وأضاف زميله مايكل بورتر جونيور 26 نقطة ليقودا فريق دنفر ناجيتس للفوز على مينيسوتا تمبرولفز (113-109). 
وسجل جمال موراي 18 نقطة و11 تمريرة حاسمة وأضاف آرون جوردون 14 نقطة و11 متابعة، لفريق ناجيتس، الذي حقق انتصاره السادس في آخر 7 مباريات.
وسجل أنتوني إدواردز 30 نقطة و8 متابعات ومرر 8 تمريرات حاسمة، وأضاف زميله جادين ماكدانيلز 26 نقطة لفريق مينيسوتا تمبرولفز، الذي تلقى الخسارة الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية.
وكان مينيسوتا يخوض مباراته الأولى على ملعبه منذ 15 يوما وافتقد لنجومه كارل أنتوني تاونز ورودي جوبيرت وناز ريد بسبب الإصابة، وفي بقية المباريات فاز هيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز (137 -114)، وأورلاندو ماجيك على شارلوت هورنيتس (112-92). كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على بروكلين نتس (104-91)، ودالاس مافريكس على سان أنطونيو سبيرز (113-107).
إلى ذلك، أعلن كليفلاند كافاليرز، الذي يلعب في دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة، أن نجمه دونوفان ميتشل سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع على الأقل، بعد خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في أنفه.
وقال النادي: "إن ميتشل (27 عاما) أصيب بكسر في الأنف، السبت الماضي، خلال خسارة فريقه امام هيوستن روكتس (103-117)، وغاب عن الفوز على إنديانا بايسرز (108-103)".
وأضاف: "إن هداف الفريق بتسجيله معدلا مقداره 27.4 نقطة في المباراة الواحدة، خضع لعملية جراحية في إحدى عيادات كليفلاند، وسيتم إعادة تقييم حالته خلال أسبوع واحد تقريبا".
وغاب ميتشل عن سبع مباريات، قبل عودته إلى هيوستن، بسبب إصابته بكدمة في الركبة اليسرى، وقد ساهمت عروضه في تحقيق فريقه 43 انتصارا مقابل 25 هزيمة، واحتلاله المركز الثالث في المنطقة الشرقية. -(وكالات) 
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