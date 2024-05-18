تتويج الفائزين بالنسخة الثالثة من سباق رابطة اللاعبين

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عمان -الغد - توج بشير الرواشدة عضو مجلس ادارة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، الفائزين بالنسخة الثالثة من سباق الجري لمسافة (5 كم) الذي نظمته الرابطة ضمن الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، عيد الاستقلال الـ 78 واليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، وعيد ميلاد الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة ومؤسسة الرابطة.وحظي السباق الذي انطلق من منطقة المصانع وصولا إلى نقطة النهاية في متنزه الرابطة بمنطقة تركي في ناعور بمشاركة كبيرة في فئات الرجال والسيدات والفرق.وتوج حسين معتصم بالمركز الأول في الترتيب العام لسباق الرجال، وحل شريف العطاونة ثانيا وصالح أسامة ثالثا، بينما توجت هنويه آدم بالمركز الأول في الترتيب العام لسباق السيدات، وهبة حمود ثانية وأمل صباح ثالثة.وفي سباق الفرق حل فريق الأمن العام (أ) بالمركز الأول، وفريق شباب اركض عبر الأردن بالمركز الثاني، وفريق القوات المسلحة بالمركز الثالث، بينما قررت لجنة الحكام تأجيل الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق فرق السيدات.وشارك في تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إلى جانب بشير الرواشدة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة كل من: فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة وأعضاء المجلس ، د. حسن السعود، امتثال دعاس وإيمان العزب.وجاءت نتائج الفئات العمرية للسباق على النحو التالي:الرجال: فئة تحت 30 عام: الأول حسين معتصم، الثاني شريف العطاونة، الثالث صالح أسامة.فئة من 30-39 عام: الأول أحمد فتحي، الثاني مهدي فريوان، الثالث عبد الحافظ العواودة.فئة من 40-49 عام: الأول محمد حسين خليف، الثاني علي الجعارات، الثالث عثمان عقله.فئة من 50-59 عام: الأول سلامة الأقرع، الثاني رشدي المعايطة، الثالث أحمد الغزاوي.فئة فوق 60 عام: الأول أسامة قطان، الثاني طارق خوالدة، الثالث خالد الهناندة.السيدات: فئة تحت 30 عام: الأولى هبة حمود، الثانية أمل صباح، الثالثة لين أبو جبارة.فئة من 30-39 عام: الأولى هنويه آدم، الثانية ناهده البوات، الثالثة إسراء الجبارات.فئة من 40-49 عام: الأولى آلاء بيضون، الثانية أشواق بدران، الثالثة جمانة ريماوي.فئة من 50-59 عام: الأولى غزلان محمد، الثانية سردية اغتنغ، الثالثة استر فورغان.فئة فوق 60 عام: الأولى ربى ريحاني، الثانية ماريا داود، الثالثة وداد الدلو.وفي سباق فئة ذوي الإعاقة (مكفوفين) لفئة الرجال فاز سهيل النشاش بالمركز الأول محمد سامر ثانيا ومعاذ جميل ثالثا، وفي فئة السيدات فازت نور الهدا سامر بالمركز الأول وديما شعبان بالمركز الثاني.