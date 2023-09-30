السبت 30 أيلول 2023
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تحديد مواجهات بطولة كأس الأردن لكرة اليد

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بطولة كأس الأردن لكرة اليد
عمان - الغد - سحبت السبت في مقر الاتحاد الأردني لكرة اليد، قرعة بطولة كأس الأردن لموسم 2023، التي تنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي تقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة بمشاركة فرق السلط والأهلي والحسين إربد والعربي والكتة وكفرسوم والقوقازي ويرموك الشونة ويرموك البقعة وكفرسوم ووادي السير وساكب.اضافة اعلان
ويستهل فريق السلط حامل اللقب مشواره في البطولة بلقاء الفائز من مباراة يرموك الشونة ووادي السير، فيما يخوض فريق الأهلي وصيف حامل اللقب، مباراته الأولى مع الفائز من مباراة القوقازي وأم جوزة.
وحسب القرعة ايضا تستضيف صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب المباراة النهاىية للبطولة.
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