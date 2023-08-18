الجمعة 18 آب 2023
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تحديد موعد سفر "أشبال" و"كبار" التايكواندو إلى سراييفو وباريس

التايكواندو - تعبيرية
التايكواندو
عمان - يغادر وفد المنتخب الوطني للتايكواندو للأشبال والزهرات إلى البوسنة والهرسك يوم الجمعة المقبل، للمشاركة في بطولة ‏التعالم التي تنطلق منافساتها ‏‏في العاصمة سراييفو بالفترة من 28 إلى 31 الشهر الحالي.‏اضافة اعلان
ويضم المنتخب الوطني 9 لاعبين هم، أحمد الربابعة وعلاء درادكة وليان الرواشدة ومحمد السلمي ومحمد الفايز وصفاء عنيزات ‏‏وسولاف ‏‏‏العدوان ويزيد السخني ‏وزينب بصيلة.‏
ويترأس وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم إبراهيم أبو زيد عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، ويضم الوفد الإدارية ‏‏بتول قطيشات والمعالجة نوار ‏الوادي والمدربين يوسف عصفور ومحمد العساف وسيف الطرايرة‎.‎
وتعد البطولة محطة مهمة لأشبال التايكواندو من أجل اكتساب الخبرات وصقل لمهاراتهم، حيث يضم المنتخب لاعبين واعدين ‏‏يتمتعون بفنيات عالية، ويبشرون بمستقبل ‏مشرق في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.‏
وأصدر الاتحاد الدولي للتايكواندو برنامج البطولة والتعليمات الفنية، ويبلغ عدد المشاركين في البطولة 1005 رياضيين من مختلف ‏‏‏دول العالم، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على ميداليات وشهادات مشاركة.‏
كما يعقد يوم 26 الحالي، اجتماع لرؤساء الدول المشاركة في البطولة بحضور مسؤولين ‏من الاتحاد الدولي للتايكواندو.  ‏
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “مشاركة المنتخب الوطني للأشبال والزهرات في بطولة ‏العالم تعد مكسبا حقيقيا للاعبين لصقل مهاراتهم، ويمنحهم فرصة التعرف على طريقة لعب منافسيهم من كافة انحاء العالم، ويضم ‏المنتخب الوطني في صفوفه لاعبين مميزين، والمستقبل أمامهم لتحقيق انجازات مميزة”.‏
وحول بطولة العالم للأشبال قال رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، د. تشونغ وون تشو على موقع الاتحاد الرسمي: “أعزائي عائلة التايكواندو، في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، يسعدني أن أرحب ‏‏بكم في البوسنة والهرسك من خلال بطولة العالم السادسة للأشبال التي تقام للمرة الأولى في البوسنة”.
وأضاف: “كانت بطولة العالم للتايكواندو للأشبال محطة مهمة للرياضيين، على مر السنين شهدنا العديد من الفائزين بالميداليات في الألعاب ‏‏الأولمبية وفي بطولات العالم للتايكواندو، وسنشاهد في بطولة العالم للأشبال لاعبون سيمثلون مستقبل التايكواندو من مختلف ‏‏القارات، وستكون البطولة من المعالم البارزة لوصولهم إلى المجد”.
إلى ذلك، حدد اتحاد التايكواندو يوم الأربعاء الموافق 30 الشهر الحالي، موعدا لمغادرة المنتخب الوطني الأول الى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في ‏الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة باريس”.
واستعدادا للبطولة يتدرب المنتخب يوميا في الصالة الرياضية في مركز ‏جبل عمان. ويضم المنتخب الوطني للتايكواندو المشارك في البطولة جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وأنس ‏الصادق ومحمود الطرايرة وفهد عمار.‏ 
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