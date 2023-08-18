تحديد موعد سفر "أشبال" و"كبار" التايكواندو إلى سراييفو وباريس

ويضم المنتخب الوطني 9 لاعبين هم، أحمد الربابعة وعلاء درادكة وليان الرواشدة ومحمد السلمي ومحمد الفايز وصفاء عنيزات وسولاف العدوان ويزيد السخني وزينب بصيلة.
ويترأس وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم إبراهيم أبو زيد عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، ويضم الوفد الإدارية بتول قطيشات والمعالجة نوار الوادي والمدربين يوسف عصفور ومحمد العساف وسيف الطرايرة.
وتعد البطولة محطة مهمة لأشبال التايكواندو من أجل اكتساب الخبرات وصقل لمهاراتهم، حيث يضم المنتخب لاعبين واعدين يتمتعون بفنيات عالية، ويبشرون بمستقبل مشرق في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.
وأصدر الاتحاد الدولي للتايكواندو برنامج البطولة والتعليمات الفنية، ويبلغ عدد المشاركين في البطولة 1005 رياضيين من مختلف دول العالم، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على ميداليات وشهادات مشاركة.
كما يعقد يوم 26 الحالي، اجتماع لرؤساء الدول المشاركة في البطولة بحضور مسؤولين من الاتحاد الدولي للتايكواندو.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “مشاركة المنتخب الوطني للأشبال والزهرات في بطولة العالم تعد مكسبا حقيقيا للاعبين لصقل مهاراتهم، ويمنحهم فرصة التعرف على طريقة لعب منافسيهم من كافة انحاء العالم، ويضم المنتخب الوطني في صفوفه لاعبين مميزين، والمستقبل أمامهم لتحقيق انجازات مميزة”.
وحول بطولة العالم للأشبال قال رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، د. تشونغ وون تشو على موقع الاتحاد الرسمي: “أعزائي عائلة التايكواندو، في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، يسعدني أن أرحب بكم في البوسنة والهرسك من خلال بطولة العالم السادسة للأشبال التي تقام للمرة الأولى في البوسنة”.
وأضاف: “كانت بطولة العالم للتايكواندو للأشبال محطة مهمة للرياضيين، على مر السنين شهدنا العديد من الفائزين بالميداليات في الألعاب الأولمبية وفي بطولات العالم للتايكواندو، وسنشاهد في بطولة العالم للأشبال لاعبون سيمثلون مستقبل التايكواندو من مختلف القارات، وستكون البطولة من المعالم البارزة لوصولهم إلى المجد”.
إلى ذلك، حدد اتحاد التايكواندو يوم الأربعاء الموافق 30 الشهر الحالي، موعدا لمغادرة المنتخب الوطني الأول الى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة باريس”.
واستعدادا للبطولة يتدرب المنتخب يوميا في الصالة الرياضية في مركز جبل عمان. ويضم المنتخب الوطني للتايكواندو المشارك في البطولة جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وأنس الصادق ومحمود الطرايرة وفهد عمار.