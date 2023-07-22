تحسن ملحوظ في الأداء خلال ثالث جولات بطولة القفز عن الحواجز

يحيى قطيشات

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عمان - أثبتت الجولة الثالثة من بطولة الأردن القفز عن الحواجز، أهمية البطولة في تعزيز التنافس بين الفرسان والفارسات، ما انعكس بالتالي على مستوى الفرسان والجياد بصورة إيجابية، وتبين ان المستوى الفني للمشاركين يشهد تطورا ملحوظا من جولة إلى أخرى، وأظهرت الجولة تحسنا في أرقام للمشاركين.ومن الأبرز الصورة الإيجابية للبطولة إبداع وتميز وبروز واضح للمواهب الشابة وتميز للفارسات على وجه الخصوص، الأمر الذي يبشر بمواهب قادمة نحو رياضة الفروسية، ستساهم في رفد المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.ويحرص اتحاد الفروسية الملكي برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، على إعداد وتهيئة كافة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالبطولة، ووضع الخطط المناسبة بالتعاون مع مراكز وأندية الفروسية التي تستضيف الجولات، لتحقيق متطلبات عوامل النجاح وتذليل كافة العقبات التي تواجه البطولات.وتأتي إقامة البطولات من عدة جولات وفي مناطق مختلفة، ضمن سياسة الاتحاد في تعزيز وخلق أجواء المنافسة بين الفرسان من مختلف الاسطبلات والمشاركات الشخصية أملا في رفع المستوى الفني للمشاركين.وشهد الجانب التنظيمي لبطولة القفز عن الحواجز قفزة واضحة من خلال تراكم الخبرات والمعرفة عند المنظمين.وبالعودة الى منافسات الجولة الثالثة التي جرت أول أمس بضيافة مركز الأصايل للفروسية وبمشاركة 90 فارسا وفارسة، تألق الفارس رامي شاهين، بعدما نال لقب فئتي 125سم و135سم، واشتملت المنافسات على 8 فئات هي (60 سم، 80 سم، 90 سم، 100 سم، 110سم، 125 سم، 135 سم).وجاءت نتائج الجولة الثالثة من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز على النحو التالي:- فئة 60 سم: المركز الأول: سلمى كوشرلو، المركز الثاني: دارين أبو يوسف، المركز الثالث: زيد عويضة.- فئة 80 سم: المركز الأول: مالك ابو عودة، المركز الثاني: براء مرار، المركز الثالث: زيد عويضة.- فئة 90 سم: المركز الأول: ماهر حرباوي، المركز الثاني: سلام المحمود، المركز الثالث: سجى تميمي.- فئة 100 سم: المركز الأول: حمزة فتياني، المركز الثاني: طارق الوزان، المركز الثالث: حسام حدحد.- فئة 110 سم: المركز الأول: عمرو الزويني، المركز الثاني: راية الابراهيم، المركز الثالث: عبد الرحمن قريشة.- فئة 125 سم: المركز الأول: رامي شاهين، المركز الثاني: ستيفن يعقوب، المركز الثالث: فراس النابلسي.- فئة 135 سم: المركز الأول: رامي شاهين، المركز الثاني: هشام قصار، المركز الثالث: ستيفين يعقوب.