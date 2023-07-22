الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تحسن ملحوظ في الأداء خلال ثالث جولات بطولة القفز عن الحواجز

1690022380098417400
من تتويج الفائزين بالجولة الثالثة من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز أول من أمس -(من المصدر)
عمان - أثبتت الجولة الثالثة من بطولة الأردن القفز عن الحواجز، أهمية البطولة في تعزيز التنافس بين الفرسان والفارسات، ما انعكس بالتالي على مستوى الفرسان والجياد بصورة إيجابية، وتبين ان المستوى الفني للمشاركين يشهد تطورا ملحوظا من جولة إلى أخرى، وأظهرت الجولة تحسنا في أرقام للمشاركين.اضافة اعلان
ومن الأبرز الصورة الإيجابية للبطولة إبداع وتميز وبروز واضح للمواهب الشابة وتميز للفارسات على وجه الخصوص، الأمر الذي يبشر بمواهب قادمة نحو رياضة الفروسية، ستساهم في رفد المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.
ويحرص اتحاد الفروسية الملكي برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، على إعداد وتهيئة كافة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالبطولة، ووضع الخطط المناسبة بالتعاون مع مراكز وأندية الفروسية التي تستضيف الجولات، لتحقيق متطلبات عوامل النجاح وتذليل كافة العقبات التي تواجه البطولات.  
وتأتي إقامة البطولات من عدة جولات وفي مناطق مختلفة، ضمن سياسة الاتحاد في تعزيز وخلق أجواء المنافسة بين الفرسان من مختلف الاسطبلات والمشاركات الشخصية أملا في رفع المستوى الفني للمشاركين. 
وشهد الجانب التنظيمي لبطولة القفز عن الحواجز قفزة واضحة من خلال تراكم الخبرات والمعرفة عند المنظمين. 
وبالعودة الى منافسات الجولة الثالثة التي جرت أول أمس بضيافة مركز الأصايل للفروسية وبمشاركة 90 فارسا وفارسة، تألق الفارس رامي شاهين، بعدما نال لقب فئتي 125سم و135سم، واشتملت المنافسات على 8 فئات هي (60 سم، 80 سم، 90 سم، 100 سم، 110سم، 125 سم، 135 سم).
وجاءت نتائج الجولة الثالثة من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز على النحو التالي:
- فئة 60 سم: المركز الأول: سلمى كوشرلو، المركز الثاني: دارين أبو يوسف، المركز الثالث: زيد عويضة.
- فئة 80 سم: المركز الأول: مالك ابو عودة، المركز الثاني: براء مرار، المركز الثالث: زيد عويضة. 
- فئة 90 سم: المركز الأول: ماهر حرباوي، المركز الثاني: سلام المحمود، المركز الثالث: سجى تميمي.
- فئة 100 سم: المركز الأول: حمزة فتياني، المركز الثاني: طارق الوزان، المركز الثالث: حسام حدحد.
- فئة 110 سم: المركز الأول: عمرو الزويني، المركز الثاني: راية الابراهيم، المركز الثالث: عبد الرحمن قريشة.
- فئة 125 سم: المركز الأول: رامي شاهين، المركز الثاني: ستيفن يعقوب، المركز الثالث: فراس النابلسي.
- فئة 135 سم: المركز الأول: رامي شاهين، المركز الثاني: هشام قصار، المركز الثالث: ستيفين يعقوب.
1690025184168594800

ذهبية وبرونزيتان للأردن في بطولة آسيا للكراتيه منذ3 ساعة

1690027149548719400

"سلة السيدات" يخسر أمام إيران تأهبا للنهائيات الآسيوية منذ3 ساعة

b328ca60-2115-484f-b1cf-2b5632611e12

إدارة الفيصلي يخاطب الاتحاد بشأن حكام "السوبر" منذ4 ساعة

264445

أوباميانغ ينتقل للنادي رقم 13 في مسيرته الكروية منذ6 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1690026960348709300

أزمة مبابي تتفاقم.. وبداية حالمة لميسي مع إنتر ميامي

منذ3 ساعة
1690023288258467000

قطيشات: مشاركتنا محدودة.. وتعديل متوقع على موعد المنافسات

منذ3 ساعة
1690034193849061900

"التنس" يتدرب في سيرلانكا استعدادا لكأس ديفيز

منذ3 ساعة
تعريف-كرة-الطائرة

مباراتان في "طائرة" الممتاز وشباب الحسين يحتفل باللقب رسميا

منذ3 ساعة
1690027387418729100

شلباية: ذهاب "السوبر" جاء ممتعا.. وداركو أبدع وأمتع

منذ3 ساعة
1690024410748558400

الوحدات يلحق الهزيمة الأولى بالفيصلي بعد 24 مباراة بدون خسارة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الـ"ما- بعد- إنسان" (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

من يوقف ابتزاز القطاع الخاص؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

قانون الجرائم الإلكترونية.. كيف نحقق التوازن؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

خطة "ألف بستة بثلاثين"!

نضال المجالي |اليوم

عن الميزة التنافسية للاقتصاد الأردني

رعد التل |اليوم

إضرابات اللاعبين.. بداية كارثية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات | منذ3 ساعة
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
 