تحطيم للأرقام القياسية مع ختام "شتوية السباحة"

خالد تيسير العميري

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عمان – شهدت منافسات البطولة الشتوية الثانية المفتوحة للفئات العمرية للسباحة، تحطيم رقمين قياسيين وعشرة أرقام للفئات العمرية، وذلك خلال فعاليات البطولة التي أقيمت على مسابح الأكاديمية الدولية-عمان والأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب، بالفترة من 3 إلى 12 أيار (مايو) الحالي، وبمشاركة واسعة.وسجل السباح عدنان العبداللات رقما قياسيا في سباق 200م متنوع بلغ زمنه 02:05.62 دقيقة، محطما الرقم السابق المسجل باسم السباح ليث صباح والبالغ زمنه 02:07.04 دقيقة، فيما حقق فريق الأداء العالي المكون من اللاعبين: (هادي العابد، عدنان العبداللات، نزار الصوفي، عمر نوح) رقما قياسيا في سباق 4×100 تتابع حرة بلغ زمنه 03:27.66 دقيقة، ليحطموا الرقم القديم 03:36.73 دقيقة.وعلى صعيد أرقام الفئات العمرية التي تم تحطيمها خلال فعاليات البطولة، سجلت السباحة سوار الخطيب "الفئة الرابعة"، رقما جديدا في سباق 800م حرة بلغ زمنه 10:16.70 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة ماريا حدادين والبالغ زمنه 10:20.31 دقيقة، فيما حققت السباحة سيرينا مهيار "الفئة الخامسة"، رقما جديدا في سباق 400م حرة بلغ زمنه 04:58.48 دقيقة، لتكسر رقمها السابق 05:01.71 دقيقة.وواصلت سيرينا مهيار كتابة تاريخها الخاص في البطولة، بعدما سجلت رقما جديدا في سباق 100م حرة بلغ زمنه 01:04.24 دقيقة، لتكسر رقمها السابق 01:04.68 دقيقة، كما حققت رقما جديدا في سباق 50م حرة بلغ زمنه 00:29.34 ثانية، لتحطم رقمها السابق 00:29.57 ثانية، وسجلت رقما جديدا في سباق 100م فراشة بلغ زمنه 01:15.01 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة سينثيا السوسي البالغ زمنه 01:16.00 دقيقة، وحققت رقما جديدا في سباق 200م حرة بلغ زمنه 02:20.51 دقيقة، لتتجاوز رقمها السابق 02:20.98 دقيقة.ونجحت السباحة لين العبداللات "الفئة الرابعة"، بتسجيل رقم جديد في سباق 200م متنوع بلغ زمنه 02:35.06 دقيقة، لتتجاوز الرقم السابق المسجل باسم السباحة ليديا الصفدي البالغ زمنه 02:36.11 دقيقة، كما حققت رقما جديدا في سباق 200م صدر بلغ زمنه 02:51.15 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة كارين البلبيسي والبالغ زمنه 02:54.22 دقيقة، وأضافت أيضا، رقما جديدا في سباق 100م صدر بزمن 01:17.84 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة فرح الرواشدة والبالغ زمنه 01:20.69 دقيقة.ونجحت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة"، بتسجيل رقم جديد في سباق 100م متنوع بزمن 01:17.36 دقيقة، لتحطم الرقم السابق المسجل باسم السباحة سينثيا السوسي والبالغ زمنه 01:17.74 دقيقة.ومن الجدير بالذكر، أن رئيس اتحاد السباحة نضال القريوتي وأمين السر معاذ البدور وأمين الصندوق عمر عباسي وعضوي مجلس إدارة اتحاد السباحة، سمير نينو وماهر الكردي، تناوبوا على تتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، حيث ستعتمد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي من قبل اتحاد السباحة خلال المرحلة المقبلة.