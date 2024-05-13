الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحطيم للأرقام القياسية مع ختام "شتوية السباحة"

جانب من فعاليات البطولة الشتوية الثانية المفتوحة للسباحة - (من المصدر)
جانب من فعاليات البطولة الشتوية الثانية المفتوحة للسباحة - (من المصدر)
عمان – شهدت منافسات البطولة الشتوية الثانية المفتوحة للفئات العمرية للسباحة، تحطيم رقمين قياسيين وعشرة أرقام للفئات العمرية، وذلك خلال فعاليات البطولة التي أقيمت على مسابح الأكاديمية الدولية-عمان والأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب، بالفترة من 3 إلى 12 أيار (مايو) الحالي، وبمشاركة واسعة.اضافة اعلان
وسجل السباح عدنان العبداللات رقما قياسيا في سباق 200م متنوع بلغ زمنه 02:05.62 دقيقة، محطما الرقم السابق المسجل باسم السباح ليث صباح والبالغ زمنه 02:07.04 دقيقة، فيما حقق فريق الأداء العالي المكون من اللاعبين: (هادي العابد، عدنان العبداللات، نزار الصوفي، عمر نوح) رقما قياسيا في سباق 4×100 تتابع حرة بلغ زمنه 03:27.66 دقيقة، ليحطموا الرقم القديم 03:36.73 دقيقة.
وعلى صعيد أرقام الفئات العمرية التي تم تحطيمها خلال فعاليات البطولة، سجلت السباحة سوار الخطيب "الفئة الرابعة"، رقما جديدا في سباق 800م حرة بلغ زمنه 10:16.70 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة ماريا حدادين والبالغ زمنه 10:20.31 دقيقة، فيما حققت السباحة سيرينا مهيار "الفئة الخامسة"، رقما جديدا في سباق 400م حرة بلغ زمنه 04:58.48 دقيقة، لتكسر رقمها السابق 05:01.71 دقيقة.
وواصلت سيرينا مهيار كتابة تاريخها الخاص في البطولة، بعدما سجلت رقما جديدا في سباق 100م حرة بلغ زمنه 01:04.24 دقيقة، لتكسر رقمها السابق 01:04.68 دقيقة، كما حققت رقما جديدا في سباق 50م حرة بلغ زمنه 00:29.34 ثانية، لتحطم رقمها السابق 00:29.57 ثانية، وسجلت رقما جديدا في سباق 100م فراشة بلغ زمنه 01:15.01 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة سينثيا السوسي البالغ زمنه 01:16.00 دقيقة، وحققت رقما جديدا في سباق 200م حرة بلغ زمنه 02:20.51 دقيقة، لتتجاوز رقمها السابق 02:20.98 دقيقة.
ونجحت السباحة لين العبداللات "الفئة الرابعة"، بتسجيل رقم جديد في سباق 200م متنوع بلغ زمنه 02:35.06 دقيقة، لتتجاوز الرقم السابق المسجل باسم السباحة ليديا الصفدي البالغ زمنه 02:36.11 دقيقة، كما حققت رقما جديدا في سباق 200م صدر بلغ زمنه 02:51.15 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة كارين البلبيسي والبالغ زمنه 02:54.22 دقيقة، وأضافت أيضا، رقما جديدا في سباق 100م صدر بزمن 01:17.84 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة فرح الرواشدة والبالغ زمنه 01:20.69 دقيقة.
ونجحت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة"، بتسجيل رقم جديد في سباق 100م متنوع بزمن 01:17.36 دقيقة، لتحطم الرقم السابق المسجل باسم السباحة سينثيا السوسي والبالغ زمنه 01:17.74 دقيقة.
ومن الجدير بالذكر، أن رئيس اتحاد السباحة نضال القريوتي وأمين السر معاذ البدور وأمين الصندوق عمر عباسي وعضوي مجلس إدارة اتحاد السباحة، سمير نينو وماهر الكردي، تناوبوا على تتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، حيث ستعتمد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي من قبل اتحاد السباحة خلال المرحلة المقبلة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب مغير السرحان سامر خانكان يحاول التخلص من رقابة مدافعي الحسين إربد بلقاء الذهاب - (من المصدر)

الحسين إربد يحذر مغير السرحان.. العقبة يستقبل الرمثا.. وصراع مثير بين شباب الأردن والجليل

منذ1 ساعة
أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض في مشاركة سابقة - (من المصدر)

"الجمباز" يحط رحاله في "طشقند" تأهبا لخوض بطولة آسيا

منذ1 ساعة
من منافسات سابقة لرالي الأردن - (من المصدر)

الرواحي والحمود يستأنفان رحلة الدفاع عن لقب الشرق الأوسط في رالي الأردن

منذ1 ساعة
السباحون ومدربهم يزهون بعلم الأردن والميداليات الملونة في بطولة كأس الإمارات الدولية-(من المصدر)

سباحون أردنيون يبدعون في بطولة كأس الإمارات الدولية

منذ1 ساعة
لاعب منتخب التايكواندو زيد مصطفى - (ارشيفية)

مصطفى وحجيلة يغيبان عن بطولة آسيا للتايكواندو و"الحلواني" يفتتح المشاركة الأردنية

منذ1 ساعة
رئيس نادي السلط خالد عربيات - (من المصدر)

عربيات: الموسم الكروي الحالي الأصعب في تاريخ المسابقات المحلية.. والسلط هدفه "الكأس"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

كيف نقرأ الأزمات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

استقالات إنسانية وأخلاقية

محمود خطاطبة |اليوم

لعله أسوأ قرار أردني

حسني عايش |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز لم نشهده منذ عقدين

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات | منذ1 ساعة
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ24 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

المتسول والمواطن

كاريكاتير- حمزة حجاج منذ24 ساعة

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy
 
 