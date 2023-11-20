الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تدريبات سعودية مشتركة مع منتخب التايكواندو

مدربو المنتخبات الأردنية والسعودية والفرنسية -(من المصدر)
مدربو المنتخبات الأردنية والسعودية والفرنسية -(من المصدر)
 دخل المنتخب السعودي للتايكواندو في معسكر تدريبي في الأردن، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو عن منطقة آسيا (عيار النجمتين) التي اختتمت مؤخرا، حيث خاض تدريبات مشتركة مع المنتخب الوطني، استعدادا لمشاركته في الاستحاقات المقبلة وأهمها الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" والتي ستقام في الفترة (2 و3) من الشهر المقبل.اضافة اعلان
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو العميد شداد العمري، أن بطولة كأس الرئيس كانت مهمة جدا للاعبي المنتخب السعودي كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى ‏أولمبياد باريس 2024.
ويقود تدريبات المنتخب السعودي، المدرب الروسي قوربان بوجداييف، الذي يمتلك سجلا حافلا من الإنجازات مع ‏منتخب روسيا للشباب قبل إشرافه على تدريب منتخب تونس وتحقيقه الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، والمركز ‏الأول في بطولة أفريقيا للمنتخبات 2021‏.
وقال بوجداييف في تصريحات خاصة لـ"الغد": "يضم المنتخب الوطني السعودي 9 لاعبين يتطلعون إلى اكتساب خبرات من المنتخب الأردني للتايكواندو والاطلاع على أسلوب التدريب المتبع من قبل الجهاز الفني بقيادة فارس العساف، الذي تربطني به علاقة قوية، وأنا من المعجبين بتطور التايكواندو الأردنية على المستويات كافة، لما  تحظى به من تميز كبير، ويتمتع الأردنيون بكوادر تدريبية وفنية متألقة".
وكان المنتخب السعودي، أقام معسكرا تدريبيا مشتركا مع المنتخب الوطني، على هامش الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة ‏الكبرى "عيار 6 نجمات" التي أقيمت في الصين الشهر الماضي.‏
وشارك المنتخب السعودي في بطولة الحسن الدولية التي أقيمت في شهر شباط (فبراير) الماضي وحققت اللاعبة المصنفة الثالثة عالمياً دنيا أبو طالب الميدالية الذهبية في وزن 53 كغم، وتمكن لاعبو المنتخب من تحقيق أربع ميداليات برونزية عن طريق عبدالإله عسيري في وزن 54 كغم، ورياض ‏الظافري في وزن 58 كغم، وعلي المبروك في وزن 87 كغم، وطيبة الشريف في وزن 46 كغم‎، فيما حققت اللاعبة رهف الجوهي الميدالية الذهبية في منافسات البومسي تحت 30 عامًا، والناشئة ‏دينا الفرائضي الميدالية البرونزية في وزن 33 كغم‎.‎
وفي بطولة كأس الرئيس، حقق لاعبو المنتخب السعودي الميدالية الذهبية لوزن تحت وزن 54 كغم عن طريق رياض الظافري، كما شارك في إدارة منافسات البطولة الحكمين الدوليين غازي الغانم ومجاشع علوي.
وقال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبدالات لـ"الغد": "بقي المنتخب السعودي في الأردن بعد اختتام منافسات بطولة كأس الرئيس لإقامة معسكر تدريبي على نفقته الخاصة، وطلب من الاتحاد الأردني الانضمام لتدريبات المنتخب الوطني، وقمنا بتلبية طلبه، ويأتي ذلك لاكتساب مزيد من الخبرات".
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