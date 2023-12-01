الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ترشيح بشناق لعضوية لجنة الرياضيين التابعة لـ"الأولمبية الدولية"

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العداءة عليا بشناق - (من المصدر)
عمان -الغد - اختيرت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، عليا بشناق، ضمن قائمة المترشحين لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية العام المقبل، والتي تتزامن مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).اضافة اعلان
ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على قائمة تضم 32 لاعبا ولاعبة، حيث سيتم انتخاب أربعة مرشحين من أربع رياضات مختلفة في عضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
وسيحق لجميع الرياضيين المتنافسين في أولمبياد باريس 2024، التصويت لاختيار أحد المرشحين، في القرية الأولمبية التابعة لأولمبياد باريس.
يذكر أن عليا بشناق سبق أن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020) في منافسات ألعاب القوى وضمن تخصص 400 متر، وتعتبر أول لاعبة أردنية تتمكن من التأهل إلى بطولة العالم للناشئين والناشئات العام 2017.
وتميزت بشناق بسباقات المسافات القصيرة منذ انضمامها للمرة الأولى للمنتخب الوطني منذ العام 2015، وحققت العديد من الإنجازات أبرزها ذهبيتين سباقي سباقات 200 و400 م في البطولة العربية للناشئات العام 2017 وذهبية سباق 200 متر في البطولة العربية للشابات العام 2018.
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