الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ترشيح بشناق لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية

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ترشيح بشناق لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية
اختيرت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، عليا بشناق، ضمن قائمة المترشحين لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية العام المقبل والتي تتزامن مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).اضافة اعلان

ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على قائمة تضم 32 لاعبا ولاعبة  حيث سيتم انتخاب أربعة مرشحين من أربع رياضات مختلفة في عضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وسيحق لجميع الرياضيين المتنافسين في أولمبياد باريس 2024 التصويت لاختيار أحد المرشحين وذلك في القرية الأولمبية التابعة لأولمبياد باريس.

يذكر أن عليا بشناق سبق أن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020 ) في منافسات ألعاب القوى وضمن تخصص 400 متر، وتعتبر "بشناق" أول لاعبة أردنية تتمكن من التأهل إلى بطولة العالم للناشئين والناشئات عام 2017.

وتميزت "بشناق" بسباقات المسافات القصيرة منذ انضمامها للمرة الأولى للمنتخب الوطني منذ عام 2015 وحققت العديد من الإنجازات أبرزها ذهبيتين سباقي سباقات 200 و400 م في البطولة العربية للناشئات عام 2017 وذهبية سباق 200 متر في البطولة العربية للشابات عام 2018
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