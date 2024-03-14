الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترقب لقرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

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كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم - (من المصدر)
عمان -الغد - تسحب اليوم عند الساعة الثانية ظهرا (بتوقيت عمان)، قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024، والتي ستجري مراسمها في مقر الاتحاد الأوروبي "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.اضافة اعلان
وتأهلت فرق؛ ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي وآرسنال (إنجلترا)، بايرن ميونيخ وبروسيا دروتموند (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.
وتوقف مشوار فرق؛ إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو (إيطاليا)، آيندهوفن (هولندا)، بورتو (البرتغال)، ريال سوسيداد (إسبانيا)، كوبنهاغن (الدنمارك)، ولايبزيغ (ألمانيا)، عند حاجز دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
وينص نظام القرعة الأوروبية، على غياب المحددات التي كانت تمنع التقاء فريقين من الدولة نفسها في هذا الدور، خلافا للأدوار السابقة، ما يفتح الباب أمام احتمالية وقوع مواجهات قوية؛ لعل أكثرها ترقبا مواجهة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة؛ في استعادة لما حصل بالسنوات الماضية عندما تواجه الفريقان على الصعيد الأوروبي، أو "ديربي مدريد" بين الريال وجاره اتلتيكو، إلى جانب احتمالية "الكلاسيكير" بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، أو قمة نارية بين الجارين آرسنال ومانشستر سيتي، المتصارعان على لقب "البريميرليغ".
وعند إجراء القرعة، سيكون الفريق الذي يتم سحبه أولا هو المستضيف لمباراة الذهاب، مع تأكيد أنه سيكون بإمكان الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي أن تواجه بعضها البعض حسبما ستسفر عنه القرعة بعيدا عن "توجيه القرعة"، حتى لو كان الفريقان من البلد نفسه أو سبق لهما اللعب في دور المجموعات والتأهل عن المجموعة ذاتها.
وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية يومي التاسع والعاشر نيسان (أبريل) المقبل، فيما تجري مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته. أما مباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يومي 30 نيسان (أبريل) والأول من أيار (مايو) المقبلين، على أن تلعب مباراتا الإياب يومي 7 و8 من الشهر ذاته، فيما حدد "يويفا" يوم 1 حزيران (يونيو) المقبل، موعدا للنهائي في ملعب "ويمبلي" بلندن.
ويسجل الدور ربع النهائي لهذه النسخة من مسابقة التشامبيونزليغ عودة قوية للكرة الإسبانية بوجود 3 أندية، فيما سيكون حاملا للقبي النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن السباق نحو مجد أوروبي جديد.
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يستعد لإجراء تعديلات شاملة الصيف المقبل، على نظام سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، بحيث تتلاءم مع الشكل الجديد للمسابقة.
وستقام البطولات الثلاث للأندية الأوروبية في الموسم المقبل بنظام الدوري من 36 فريقا بدلا من نظام المجموعات بمشاركة 32 فريقا، والذي كان معمولا به منذ موسم 1999-2000، حيث من المقرر أن يواجه كل فريق في مرحلة الدوري 8 أندية أخرى، ويحاول "يويفا" تطوير عملية سحب القرعة، التي كانت تتم بشكل يدوي بسحب أسماء الفرق من أوعية مصنفة.
ومن المقرر، أن يتم إبعاد المواجهات المباشرة بين الأندية من البلد نفسه في منافسات الدور الأول الذي سيقام بنظام الدوري، على أن يبدأ "يويفا" اعتبارا من الأدوار الإقصائية بتطبيق تصنيف الأندية على غرار التنس، حيث يتم وضع الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في مرحلة الدوري بمسارين مختلفين في القرعة، حيث لا يمكنهما الالتقاء حتى المباراة النهائية.
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