 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تركيا وجهة محتملة لمنتخب السيدات بعد إلغاء "الأرز الدولية"

جانب من تدريبات سابقة لمنتخب السيدات لكرة القدم - (من المصدر)
جانب من تدريبات سابقة لمنتخب السيدات لكرة القدم - (من المصدر)
عمان- أصبحت تركيا وجهة محتملة للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، لإقامة معسكر تدريبي في فترة التوقف الدولية المقبلة، يتخلله إقامة مباريات ودية عدة، مع المنتخب التركي وآخرين حال توفر خيارات لدى الجهاز الفني.اضافة اعلان
وكان مقررا أن يشارك منتخب السيدات في بطولة الأرز الدولية في لبنان من 10 إلى 16 الشهر الحالي، إلا أن الأوضاع الأمنية في لبنان، دفعت الاتحاد هناك إلى إلغائها، علما بأنها كانت ستحظى بمشاركة لبنان، الأردن، نيبال وبنجلادش.
وتبدأ فترة التوقف الدولية الإثنين المقبل وحتى 16 من الشهر الحالي، حيث يتطلع المنتخب إلى الاستفادة قدر المستطاع من التجمع الحالي، بتحسين تصنيف المنتخب الدولي في حال تحقيقه نتيجة الفوز على منتخبات تتقدم عليه بالتصنيف، في حال واجه المنتخب التركي صاحب المركز 61 عالميا، فيما يحتل "النشميات" المركز 74 دوليا. ومن المتوقع أن يعلن المدير الفني لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، عن قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد نهاية الجولة السابعة من دوري المحترفات أمس.
وشهد التجمع الأخير دخول 3 لاعبات على قائمة المنتخب، وهن: مرح أبو تايه التي تلعب بفريق بوروسيا دورتموند الألماني، سيلينا عكروش والتي تشارك مع فريق جامعة ريدلاندس الأميركية، وفرح أبو تايه من فريق جورجيا امباكت الأميركي.
كما شهدت القائمة الأخيرة حضور كل من: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، جود العبادي، سيرين احريبي، ميساء جبارة، آية المجالي، رند أبو حسين، بانة البيطار، زينة حازم، العنود غازي، هيا خليل، تالا البرغوثي، تسنيم أبو الرب، تقى غازي، لانا فراس، عليا نائل، تمارة أحمد، ريتال الشوبكي، نور زوقش، روزبهان فريج ونور المشايخ.
وخلت القائمة الماضية من اللاعبات، لين البطوش، إيناس الجماعين وياسمين الأجرب بسبب الإصابة، وسارة أبو صباح لارتباطها مع فريقها المشارك بمنافسات دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.
وقد تشهد القائمة دخول لاعبات جديدات إلى القائمة، ممن برزن في الفترة الماضية بدوري المحترفات، ومنهن مهاجمة الأرثوذكسي جنان سعيد، والتي سجلت "هاتريك" في الظهور الأول لها مع فريقها، علما بأنها حضرت للأردن مؤخرا قادمة من الولايات المتحدة الأميركية، وتبلغ من العمر 18 عاما، ومطلوبة لمنتخب الشابات أيضا.
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