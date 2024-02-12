تشافي: الدوري صعب ولكن أرفض الاستسلام

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن حظوظ فريقه بالحفاظ على بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم باتت صعبة للغاية بعد تعادله يوم الأحد مع ضيفه غرناطة 3-3، لكنه رفض الاستسلام رغم اتساع الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 10 نقاط.



وساعدت ثنائية جناح برشلونة لامين يمال فريقه في تحقيق التعادل 3-3 على أرضه أمام غرناطة المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مباراة متقلبة يوم الأحد.



وقال تشافي الذي سيرحل عن منصبه كمدرب لبرشلونة نهاية الموسم الجاري في مؤتمر صحافي: خسرنا نقطتين وفرصة جيدة لتقليص الفارق. لعب غرناطة بطريقة ذكية وضغط علينا.

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وأتبع: الدوري كان صعبا والآن أصبح أكثر صعوبة بضياع نقطتين. الفارق كبير مع المتصدر لكننا لن نستسلم، كانت لدينا الكثير من الفرص لإغلاق المباراة. كان لدى الفريق الإيمان والشجاعة والرغبة، لكن ذلك لم يكن كافيا. هذا التعادل يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا.



ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمس السبت أمام ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة.