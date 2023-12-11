تشافي: جيرونا تفوق على برشلونة.. وفوزه مستحق

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اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن جيرونا تفوق على فريقه يوم الأحد، بعدما كسبه بنتيجة 4-2 في فوز تاريخي للأخير ليستعيد صدارة الدوري الإسباني.وسجل أرتيم دوفبيك وميغيل غوتييريز لجيرونا هدفين في الشوط الأول قبل وبعد هدف روبرت ليفاندوفسكي قبل أن يضيف فاليري فرنانديز وكريستيان ستواني هدفين آخرين لجيرونا بعد الاستراحة مقابل هدف من إيلكاي غندوغان.وقال تشافي بعد المباراة: يتمتع جيرونا بالكثير من التفوق فيما يفعلونه. وهو في الصدارة بل زاد من تفوقه اليوم. حصل على سبع نقاط أكثر منا وهذا أمر مستحق.وواصل: كانت مباراة متكافئة. إذا فاز برشلونة، فسنقول أيضا إنها نتيجة عادلة. أعتقد أننا سددنا 31 مرة. ربما أخطاء الدفاع أثرت علينا.ويحتل جيرونا، الذي ظل بلا خسارة خارج ملعبه، صدارة الدوري وله 41 نقطة من 16 مباراة، متقدما على ريال مدريد بفارق نقطتين بعدما تعادل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس أمس السبت.ويأتي برشلونة، الذي خسر فقط من قبل أمام ريال مدريد في أكتوبر الماضي في المركز الرابع وله 34 نقطة، متساويا مع أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب والذي له مباراة متبقية.