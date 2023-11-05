تشافي: فزنا رغم المعاناة.. وبيدري سيغير برشلونة

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مدن - شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على أهمية الانتصار القاتل 1-0 على مضيفه ريال سوسيداد، أمس ضمن منافسات الجولة 12 من الليجا، على ملعب "أنويتا".وسجل هدف المباراة الوحيد رونالد أراوخو في الدقيقة (90+2).وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "فوز مذهل، لم نكن جيدين وعانينا، إذ مارس الخصم ضغطا مكثفا علينا، وفي الشوط الثاني كنا أفضل".وأضاف: "في الكلاسيكو الأسبوع الماضي كنا نستحق الفوز وخسرنا، واليوم فزنا رغم أننا لم نلعب بشكل جيد، ويجب أن ننتقد أنفسنا".وتابع: "طلبت من اللاعبين أن يخبروني ما إذا كان أحدهم متعبا، لكنهم قالوا لي لا، وطالبتهم بزيادة القوة في اللعب، حيث كان يتوجب القتال، واليوم صنعنا القليل من الفرص حيث لم نكن نلعب براحة".وبشأن التغييرات، صرح: "كنت أسعى من أجل تعديل الأمور لتحقيق الانتصار، ولاحظت الإرهاق على بعض اللاعبين، واليوم حصدنا 3 نقاط حيوية".وأتم بالحديث عن عودة بيدري: "سيغير شكل الفريق في وسط الملعب، حيث عاد بأداء جيد، وعودته بمثابة أخبار جيدة للغاية له وللفريق".وبهذا الانتصار يقفز برشلونة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بينما ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 19 نقطة.من جهته، علق بيدري لاعب وسط برشلونة، على مشاركته في الفوز على سوسييداد، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنها مباريات ممتعة وأنا سعيد جدًا بالفوز وباللعب مرة أخرى".وكان بيدري أصيب في 24 آب (أغسطس) الماضي أثناء التدريبات، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الوقت حتى ظهوره الأول أمام سوسييداد.وأضاف: "أردت حقًا أن ألعب. عندما تتعرض للإصابة فإنك تقدر أكثر ما يعنيه أن تكون بصحة جيدة، وأن تكون قادرًا على اللعب. الآن ما يتعين علينا القيام به هو رفع الوتيرة تدريجيا".وبشأن كلمات المدرب تشافي هيرنانديز الذي صرح بها بعد المباراة أنه مع عودة بيدري "سيتغير خط وسط" برشلونة، علق اللاعب: "إن كلماته مصدر فخر بالنسبة لي وسأحاول دائمًا مساعدة الفريق، لم نقدم أداءً بارزًا في مباراة ريال سوسيداد بسبب نقص الإيقاع، لكننا سعداء بالنتيجة".إلى ذلك، صرح حارس برشلونة مارك أندري تير شتيجن: "في النهاية لدينا شعور جيد، كانت هناك لحظات سيطرنا فيها على المباراة، لكن كان الأمر معقدا للغاية، رغم أننا لم نلعب بشكل جيد، إلا أننا سعداء بالنقاط الثلاث".وأضاف: "أنا راض عن الحفاظ على نظافة الشباك، هذا هدفي، سنبذل قصارى جهدنا قبل التوقف الدولي، في البداية واجهنا صعوبة لكننا تحملنا وحافظنا على نظافة الشباك وهذا يسهل الفوز إذا سجلنا هدفا، لقد قدم المنافس أداء جيدا جدا".واختتم: "إن الطريقة التي لعبوا بها جعلت المباراة متكافئة للغاية، ومع القليل من الحظ فزنا بالمباراة، لا أعرف ما إذا كان هذا الانتصار مستحقا أم لا، لكننا غادرنا بسعادة غامرة".في السياق ذاته، كشف إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة، كواليس الانتصار القاتل، وقال: "كانت الأمور صعبة، كنا نعلم أن ريال سوسيداد يلعب بشكل جيد ويضغط في ملعبه".وأضاف: "في الدقائق العشر الأخيرة، أتيحت لنا فرص عدة، أكثر من المباراة بأكملها واستفدنا منها".وعن صافرات الجماهير ضده، أوضح: "هذا ملعب ليس سهلا، ويبدو أن الجماهير لم تنس بدايتي مع الفريق".وبسؤاله عن الورقة التي أعطاها له تشافي، أجاب ضاحكا: "اللعنة، لقد كانت أشياء كثيرة مكتوبة، لدرجة أنني لم أكن أعرف كيف أخبر زملائي بها". -(وكالات)