 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تشافي: لقد تم استهدافي عدة مرات في عدة مواقف

تشافي
تشافي

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة المقال، إنه يترك النادي وهو يشعر بخيبة أمل لأن عمله لم يحظ بالتقدير الكافي بعد إنهاء الموسم بالفوز 2-1 على مضيفه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد.

وقاد تشافي (44 عاما)، الذي انضم إلى برشلونة بعقد مدته ثلاث سنوات عقب رحيل الهولندي رونالد كومان في 2021، العملاق الكاتالوني إلى لقبه 27 في الدوري الموسم الماضي.

اضافة اعلان

وحقق 90 فوزا و23 تعادلا و29 هزيمة في 142 مباراة لكنه أقيل يوم الجمعة الماضي.

وقال تشافي: لدي شعور بأن كل ما فعلته خلال هذين العامين والنصف تسبب في زلزال. لقد تم استهدافي عدة مرات في عدة مواقف. أعتقد أن العمل لم يتم تقديره بشكل كاف. هذا العام لم نكن على مستوى المهمة بسبب التفاصيل. خضنا أربع مباريات مهمة لم نتمكن فيها من إنهاء العمل الجيد الذي قمنا به.

وعانى برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني والذي أنهى الموسم بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد، من موسم محبط إذ خسر من ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية وخرج من كأس الملك على يد أتليتيك بلباو في دور الثمانية ودوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية أيضا.

وأعلن تشافي في يناير الماضي أنه سيرحل بنهاية الموسم لكنه وافق على العودة الشهر الماضي بعد محادثات مع الرئيس جوان لابورتا الذي غير رأيه فيما بعد وأقاله بعد موسم بدون ألقاب.

وقال المدرب الإسباني: ليس من حقي أن أقول الأسباب أو الدوافع. أعتقد أن الأمر متروك للرئيس لقول ذلك. لم يكن لدي خيار سوى تقبل ذلك. لا يهم إذا كنت أتفق مع الحجج. لن أغادر وأنا أشعر بالارتياح لأننا أردنا الاستمرار. هذه قرارات اتخذها النادي. لقد تفهمنا ذلك واحترمناه لكننا اعتقدنا أن الأمر لم ينته بعد.

وأشار تشافي إلى أنه رغم عدم موافقته على الرحيل، فإنه يتقبل أن النادي أكبر، وأضاف أن مهمة المدرب المقبل لن تكون سهلة.

وأوضح: يجب أن يعلم أن وضعه صعب لأن برشلونة فريق مليء بالتحديات لكن زيادة على ذلك فهو في وضع اقتصادي صعب. لن تكون المهمة سهلة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
fotor_2023-3-13_14_41_20

رسمياً.. برشلونة يقيل مدربه تشافي هيرنانديز

24 أيار 2024
Hansi Flick

إدارة برشلونة تجتمع بالمدرب فليك في لندن

22 أيار 2024
000_9UA4YD

بعد موسم صفري.. تشافي: برشلونة يعيش وضعاً صعباً

17 أيار 2024
BB1m60dq

مؤشرات تؤكد احتدام الخلاف بين تشافي وديكو في برشلونة

11 أيار 2024
اقرأ أيضا
84db6f7c-c2d7-4507-a678-a08844fdecf4_16x9_1200x676

منتخب إسبانيا يستدعي نجم النصر السعودي

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-27 at 18.37.54

الهنداوي وعشيش يتقدمان بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

منذ1 ساعة
1716745715314

لاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالغادو يزور البترا

منذ23 ساعة
1716732340296115800

لاعبان يزينان التشكيلة الجديدة لمواجهتي طاجكستان والسعودية

منذ24 ساعة
1716646934164883800

قوة "اتحادية" ضاربة تجعله أكبر المرشحين للظفر بـ "المحترفات"

منذ24 ساعة
1716726690555861900

40 ميدالية ملونة حصيلة "المصارعة الأردنية" مع ختام البطولة العربية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ24 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 