تشافي يتغنى بقلب دفاع برشلونة الجديد بعد بلوغ ربع النهائي

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مدن - أشاد مدرب برشلونة تشافي هرنانديز بقلب الدفاع باو كوبارسي، الذي اختير أفضل لاعب في فوز الفريق الكاتالوني أول من أمس على نابولي (3-1) وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن "نبضاته لا تتسارع"، عندما تكون الكرة بحوزة اللاعب الشاب.وصرح المدرب عقب اللقاء: "عندما تكون الكرة بحوزة كوبارسي، لا تتسارع نبضاتي. إنها أفضل سمة لديه. إنني مطمئن لأن صبيا يبلغ من العمر 17 عاما معه الكرة. هذا لا يقدر بثمن. اليوم ضغط نابولي خلال 90 دقيقة ووجدنا دائما الخيار الأفضل".ووصف تشافي كوبارسي بأنه لاعب يتمتع بـ"ذهن مرتب جيدا وهادئ وهو متأن ومتواضع ويريد التحسن"، مشيرا إلى أن "استعداده وحرصه على التحسن يجعلانه يتحسن يوما بعد يوم. إننا أمام بزوغ رائع لبرشلونة ولكرة القدم الإسبانية، وأمام قلب دفاع على أعلى مستوى لسنوات عديدة".ومن قاعة الصحافة في ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي، أكد مدرب البرسا أن دخول أوريول روميو، وسيرجي روبرتو، في بداية الشوط الثاني منح الفريق "السيطرة" و"الهدوء" الذي كان برشلونة بحاجة إليهما.وأكد: "لقد لعبنا واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم في أجواء مثالية. لقد قطع اللاعبون، الشباب والمخضرمون، خطوة كبيرة جدا. نحن من بين أفضل ثمانية في دوري أبطال أوروبا. كان علينا أن نعاني لمدة عامين في الدوري الأوروبي، خرجنا من ثمن النهائي قبل ثلاث سنوات. وها قد عدنا إلى الدور ربع النهائي ويمكننا أن نشعر بالفخر".وتحدث تشافي عن الرسالة التي بثها إلى لاعبيه: "هناك ضغط كبير جدا على اللاعبين. اليوم بدا الأمر وكأنها مباراة حياة أو موت. أخبرتهم أن يتحلوا بالهدوء فلن يموت أحد اليوم. هناك لقد تعرضنا للكثير من الانتقادات غير العادلة، دارت أقاويل آنذاك عن أننا كنا مهرجي التشامبيونز ليج".وتابع: "لقد أخبرتهم أنه يتعين عليهم إظهار أننا يمكن أن نكون أفضل من نابولي، وقد كنا كذلك في المباراتين. تأهلنا كان مستحقا".وفي السياق ذاته، أكد مدرب برشلونة أن اللاعبين "يفهمون بشكل جيد للغاية"، ما يريده الفريق، الذي أكد أنه "يلعب بشكل أفضل من العام الماضي رغم النتائج".وأضاف: "سيظل برشلونة قيد البناء مع اللاعبين الشباب الموجودين لديه، لكن الفريق قدم أداء جيدا في المراحل الكبيرة، سواء على أرضه أو في نابولي. لقد حان الوقت لتقييم ما تم إنجازه".من ناحيته، أكد الإسباني فرمين لوبيز، صاحب الهدف الذي افتتح فوز برشلونة، أن تسجيل هدف في دوري أبطال أوروبا وفي ثمن النهائي تحديدا هو شعور "لا يوصف".وصرح فيرمين عقب المباراة: "إنني سعيد للغاية باللعب أساسيا، ولكن قبل كل شيء لانتصار الفريق"، موضحا أنه على الرغم من أهمية اللقاء، لم يشعر البرسا بالضغط، مضيفا: "كنا نعلم أنها مباراة مهمة للنادي، لكنني أعتقد أننا تحلينا بشخصية قوية ولعبنا بأسلوبنا ونحن سعداء للغاية بالنتيجة".وعقب تسجيله الهدف الأول من ثلاثية الفريق الكتالوني، توجه فيرمين مباشرة إلى تشافي هرنانديز ليعانقه. وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن يعيد المدرب التفكير في مستقبله، أشار الأندلسي إلى أن هذه "قرارات شخصية".وأكد: "سأكون دائما ممتنا له لأنه وثق بي وأردت أن أهديه الهدف. إنني مسرور للغاية"، موضحا أن المدرب طلب من لاعبيه أن يلعبوا بأسلوبهم ويقدموا ما لديهم.وأبرز لاعب الوسط أن برشلونة لا يفكر في المنافس التالي، ولكن "في الفوز في مباراة مهمة جدا للفريق وللنادي".وأضاف فيرمين لوبيز: أنه "عقب تسجيل الهدف، كان الشعور لا يوصف، لأن هذا هو النادي الذي حلمت باللعب فيه عندما كنت طفلا. إنني سعيد للغاية من أجل الفريق".أما المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، فأوضح أنه يتمنى أن يكون الفوز الذي حققه برشلونة "نقطة تحول" في الموسم.وأضاف أراوخو: "سعيد للغاية بالفوز. قدمنا مباراة رائعة أمام منافس كبير مثل نابولي"، مشيدا في الوقت ذاته بزميله في مركز قلب الدفاع باو كوبارسي والذي وصفه بـ"لاعب رائع وموهبة كبيرة".وتابع، "هو لاعب جيد جدا ويؤدي على أكمل وجه ولديه مستقبل مع هذا الفريق. أعتقد أننا نكمل بعضنا البعض على نحو رائع ونتمنى أن يستمر ذلك لأعوام عديدة".وشدد قلب الدفاع الأوروجوائي، على أن برشلونة يمتلك "فريقا قويا" وهو ما أثبته الليلة قبل الماضية، مبرزا "نحن بين أفضل ثمانية فرق لكن يجب أن نسير خطوة بخطوة".في الجهة المقابلة، أكد فرانشيسكو كالزونا مدرب نابولي، أن فريقه كان "ندا" لبرشلونة، رغم "الأخطاء" التي دفع نابولي ثمنها بالخروج من البطولة بعد الخسارة 3-1.وقال كالزونا خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كنا ندا لبرشلونة. يقولون إنه يمر بأزمة، لكنه فريق ينافس على الليجا وتأهل لربع نهائي التشامبيونز ليج. إنه فريق عظيم".وأبرز كالزونا تحسن نابولي منذ توليه مسؤولية الفريق، حتى لو لم يظهر بمستواه الليلة قبل الماضية، موضحا "لعبنا ستة لقاءات في ثلاثة أسابيع ولم نحظ بوقت كاف للعمل. المسافات بين الخطوط عيب خطير وخسرناها في بعض اللحظات، لكن المشكلة الأقوى تتمثل في فقدان الكرة، خصوصا في الشوط الأول".وأضاف: "استحوذنا بعدها على الكرة بنسبة أكبر، بدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل لكننا ضللنا طريقنا لاحقا بسبب المسافات الطويلة. فضلا عن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالحنا، كما أننا أهدرنا فرصا عدة، أتيحت لنا للتسجيل. اقترفنا الكثير من الأخطاء أمام البرسا".وكشف المدرب أنه ليس قلقا بشأن قلة الأهداف باعتبار أن نابولي "فريق يجد طرقا للتسجيل"، وأنه منشغل أكثر بالهشاشة الدفاعية، موضحا "خلال لحظات تفوقنا تمكننا من استخلاص الكرة في ملعب برشلونة، رغم أن الأمر كان يستغرق وقتا أطول من اللازم". -(وكالات)