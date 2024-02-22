تشافي يرشح نابولي.. وأرتيتا يؤكد افتقاد لاعبي آرسنال للشراسة الهجومية

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مدن - أقر الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن فرص نابولي الإيطالي في التأهل على حسابه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "واردة" بنسبة مرتفعة، وذلك بسبب إقامة مباريات برشلونة على ملعب "المونتجويك" بدلا من معقله السابق "كامب نو".وعاد برشلونة بتعادل إيجابي 1-1 في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، وهي نتيجة جيدة نوعا ما من معقل بطل إيطاليا، لكن تشافي بدا عليه عدم الارتياح لنتيجة مباراة الذهاب، فلم يتقبلها بسهولة واعتبرها بـ"طعم الخسارة" بسبب عدم تقديم نابولي مردودا جيدا في معظم أوقات المباراة، معربا عن قلقه مما قد يحدث في مباراة الإياب كونها ستقام في "المونتجويك" الذي كان سيمنح البرسا أفضلية أكبر بكثير، لولا خضوعه إلى عمليات الإصلاح والتطوير.وقال تشافي: "سيطرنا على المباراة وكنا نستحق الفوز بهدف أو أكثر، لكنهم استطاعوا خطف هدف التعادل في توقيت صعب، افتقدنا للفاعلية على المرمى في الشوط الأول، بينما نابولي لم يفعل أي شيء تقريبا، وفي الشوط الثاني كان علينا التحلي بالهدوء والاستحواذ على الكرة بصبر، وسيطرنا على ما تبقى من وقت بعد تسجيلنا للهدف، مع محاولة تسجيل الهدف الثاني، نحن فعلنا الأصعب بتسجيل الهدف ثم بعد ذلك لم نستطع السيطرة لنستقبل هدف التعادل".وأبدى تشافي إعجابه بالمستوى الذي قدمه المدافع الدنماركي أندريس كريستنسين في منطقة وسط الملعب، قائلا: "كريستنسين امتاز بالمرونة، فقد القليل من الكرات وأعطى الاستمرارية للعبة، لقد منحنا الكثير من السلاسة"، كما أشاد بمستوى ليفاندوفسكي، مشيرا: "منذ إعلان رحيلي عن النادي بحلول نهاية الموسم الحالي، تقدم ليفاندوفسكي خطوة كبيرة نحو الأمام، لقد سجل العديد من الأهداف المهمة لنا في المباريات الأخيرة".وأعرب المدرب الكتالوني عن تخوفه من خوض لقاء الإياب أمام نابولي، مشيرا: "لو كنا نلعب على كامب نو هذا الموسم، لكانت الأمور مختلفة، هناك فارق بين كامب نو ومونتجويك، نسبة تأهلنا متقاربة، إذا لعبنا في مباراة العودة كما لعبنا لقاء الذهاب، ستكون لدينا خياراتنا لعبور هذا الدور، أغادر راضيا، ولكن أشعر بالمرارة لأننا كنا نستحق الفوز".ليفاندوفسكي يكسر رقم ميسيكسر البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكبر لاعب يسجل لنادي برشلونة في أدوار خروج المغلوب بمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعد الهدف الذي أحرزه أمام نابولي.تقدم ليفاندوفسكي لبرشلونة في الدقيقة 60 من مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب نابولي "مارادونا"، ويبلغ روبرت ليفاندوفسكي 35 عاما و184 يوما، ما جعله أكبر هداف لبرشلونة في مباريات خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر كل العصور، متجاوزا الرقم القياسي السابق للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.واحتفظ ميسي برقمه القياسي كأكبر لاعب يسجل لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا لمدة 3 سنوات فقط، حيث سجل بعمر 33 عاما و259 يوما ضد باريس سان جيرمان في مرحلة دور الـ16، لكن بمباراة الإياب منتصف شهر آذار "مارس" من العام 2021.وبعد دخول ليفاندوفسكي تاريخ برشلونة كأكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية بفضل هدفه في نابولي، نال اللاعب جائزة رجل المباراة من اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.ومن الجدير بالذكر، أن ليفاندوفسكي انضم إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022 بقيمة 45 مليون يورو قادما من بايرن ميونيخ الألماني.أرتيتا: افتقرنا إلى الشراسةوقال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي: "إن فريقه افتقر للتهديد والشراسة أمام المرمى، وذلك بعد خسارة فريقه 1-0 أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".وأشار أرتيتا في تصريحات صحفية: "علينا أن ندير الأمور بشكل أفضل بكثير، لا يمكننا الفوز بالطريقة التي تعاملنا بها مع الكرة في 3 مناسبات في المناطق العميقة، إذا كنت تريد أن تصل إلى ربع النهائي، فعليك التغلب على منافسك، هذا ما يتعين علينا القيام به في ملعب الإمارات الآن".وعما كان ينقص آرسنال للفوز في المباراة، قال: "افتقرنا إلى التهديد والشراسة، خاصة مع وجود الكرة في الثلث الأخير، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل".وحول ما إذا كان بورتو، جعل الأمر صعبا أم أنه كان بسبب عيوب آرسنال، أشار: "أعتقد أنه فريق منظم جيدا دفاعيا وهم يكسرون إيقاعك طوال الوقت، هناك أشياء معينة يتعين علينا القيام بها بشكل أفضل بكثير، نحن نعرف ما هي الأشياء التي يجب علينا القيام بها بشكل أفضل".وعن المعاناة في الركلات الثابتة، أضاف: "لم نتمكن حتى من لمس أي شخص لأن كل شيء كان عبارة عن ركلة حرة، سوف نتعلم من ذلك ونستعد بشكل أفضل، ونذهب لننفذ ذلك".السيتي يسيطر على التشكيلة المثاليةوسيطر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على معظم مراكز التشكيلة المثالية لمرحلة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بحضور 4 من لاعبيه الذين تألقوا بصورة لافتة أمام كوبنهاغن الدنماركي.وتواجد النجم المغربي أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لهذه المرحلة، وصانع الألعاب الإسباني ذو الأصل المغربي إبراهيم دياز بعد هدفه المبهر الذي قاد به ريال مدريد لهزيمة لايبزيغ.ومع اختتام مباريات الذهاب، كشفت شبكة "أوبتا" العالمية عن التشكيلة المثالية لهذا الدور، بسيطرة واضحة من حامل لقب البطولة مانشستر سيتي وبدرجة أقل باريس سان جيرمان وريال مدريد.التشكيلة المثالية لذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروباحارس المرمى: أندري لونين (ريال مدريد).الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، مين جاي كيم (بايرن ميونيخ)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ناثان أكي (مانشستر سيتي).خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، بيرناندو سيلفا (مانشستر سيتي)، ينديرسون جالينو (بورتو).خط الهجوم: فيكتو أوسيمين (نابولي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان). -(وكالات)