تشافي يقارن فيليكس بفينيسيوس قبل موقعة الكلاسيكو الليلة

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مدن - قارن تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بين أحد نجوم البرسا، وجود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، قبل مواجهة الكلاسيكو اليوم السبت في الدوري.وقال مدرب البرسا في المؤتمر الصحفي: "بيلينجهام وجواو فيليكس، كلاهما على نفس القدر من الأهمية، وبإمكانهما أن يكونا حاسمين، ونأمل غدا أن تكون بصمة جواو أكبر".وأضاف: "لم أكن أعلم أن فيليكس لم يسجل في مرمى ريال مدريد، الكلاسيكو غدا لحظة مهمة له وللاعبين آخرين، إنه يتأقلم معنا بشكل جيد وفقا للمهام المطلوب منه، لا أراه رأس حربة صريح أو جناح صريح، ولكن مركزه المثالي هو التحرك بحرية في الملعب".وتابع: "مواجهة الكلاسيكو تمثل لنا الكثير، إنها مباراة يريد جميع اللاعبين أن يشاركوا فيها، وتتطلب روح معنوية عالية وثقة والتزام وتركيز وجدية، لقد فوجئت بالرغبة القوية للاعبين المصابين، وحماسهم بعد العودة للتدريبات اليوم الجمعة".وأشار: "ليفاندوفسكي ودي يونج وبيدري ورافينيا بحالة جيدة، سأتابع حالتهم في التدريبات، وسنرى غدا مدى إمكانية انضمامهم للقائمة.. لكن الجهاز الطبي لا يريد المخاطرة لتفادي تجدد الإصابة، وسأبدأ المباراة بكل لاعب جاهز بنسبة 100 %".وبسؤاله عن كيفية إيقاف فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أجاب المدير الفني لبرشلونة: "لدينا كانسيلو، إنه مركزه الطبيعي، والفريق يضم أيضا بدائل أخرى، سنحسم القرار غدا".وأوضح تشافي أن النمط الهجومي لريال مدريد تغير كثيرا عن الموسم الماضي، قائلا: "بات الثنائي فينيسيوس ورودريجو، يتحركان بحرية أكبر في الملعب، فالهجمات المرتدة هي أخطر أسلحتهم، ويجب أن نتعامل بيقظة".وشدد: "مباراة الكلاسيكو، هي الأهم على مستوى العالم، فهي مواجهة قوية مثل أي ديربي، وبالنسبة لي فرص الفريقين متساوية 50/50، وأشعر أنني أكثر هدوء وتركيزا عن الموسم الماضي، فهي مواجهة خارج التوقعات".وأردف: "أجواء المباراة ستكون متوترة وعصيبة، عليك أن تتحكم في عواطفك وشخصيتك وإيقاع اللقاء، وأن تكون ذكيًا، فمن الصعب أن تبقى حماسيا بأعصاب باردة، إنها المفتاح".وختم المدير الفني لبرشلونة تصريحاته، رافضا التعليق على حكم لقاء الكلاسيكو، خيل مانزانو، قائلا: "أعتبر الأمر قرعة إلكترونية، وكلما تحدثنا عنه بشكل أقل كلما كان الأمر أفضل".في سياق متصل، أشاد مهاجم برشلونة السابق، دافيد فيا، بصفقة ريال مدريد لهذا الموسم، الإنجليزي جود بيلينجهام، مؤكدا أن وجود لاعب مثله في الليجا يعد أمرا "مهما للغاية لما يمتلكه من موهبة".وصرح فيا، الهداف التاريخي حتى الآن للمنتخب الإسباني "وجوده مهم للغاية لصالح الليجا الإسبانية، أن يكون هناك لاعب بهذه الجودة. حقيقي أننا نستمتع حقا بوجوده، خاصة من واقع خبراتي كلاعب سابق في العديد من الأندية".وتابع "أنا فخور للغاية بارتداء قميص برشلونة، وبكل الفرق التي لعبت لها".وحول الكلاسيكو المقبل اليوم السبت، قال "إنها من أكثر اللحظات سحرا"، مؤكدا أنه "لا يوجد مرشح أوفر للفوز".وقال "لقد أظهرت المنافسة حتى الآن أن كلاهما في لحظة جيدة للغاية، ويتنافسان على صدارة الدوري الإسباني، لذلك لا أرى مرشحًا واضحا، أعتقد أن كلاهما وصل إلى مستوى جيد للاستمتاع بالكلاسيكو. بالطبع أرغب في أن الفائز يكون برشلونة".وحول لاعبي البرسا قال "يعجبني لامين كثيرا، وفيرمين... لكن لدي ميل كبير نحو جافي، لأنني أعتقد أنه لاعب متكامل للغاية، من الرائع رؤية فنياته، ويعجبني هذا النوع من اللاعبين".كما أشاد فيا بصفقة البرتغالي جواو فيلكس الذي يلعب معارا لبرشلونة "جواو لاعب يمتلك موهبة ضخمة، بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، وتحمل المسؤولية داخل البرسا، اعتقد أن تشافي يراهن عن منحه الكثير من الدقائق وهو يستحق ذلك من خلال العمل والمهارة. إنه لاعب عظيم وأمامه مسيرة رياضية كبيرة لأنه ما يزال صغيرا".وسيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة حامل اللقب مسرحا لمواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب اليوم، فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة وذلك ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الاسباني.ومع أنّ برشلونة لم يتلق أي خسارة بعد هذا الموسم، الا انّه أهدر ست نقاط مقابل 5 للملكي، لتكون مباراتهما اليوم نارية في ظل السباق المحموم على لقب الدوري. ويخوض الفريق الكاتالوني المباراة في ظل غيابات كثيرة محتملة وعلى رأسها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب اصابة في الكاحل، إضافة إلى سيرغي روبرتو، الفرنسي جول كونديه، البرازيلي رافينيا والهولندي فرانكي دي يونغ. فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيدري.في المقابل، يستمر غياب البرازيلي إيدر ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما سيعود ناتشو فيرنانديز للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الايقاف.ويدخل الفريقان إلى المباراة بعدما حققا الفوز بأقل مجهود في دوري أبطال أوروبا على شاختار دانييتسك الأوكراني وسبورتنج براجا البرتغالي بالنتيجة ذاتها 2-1 تواليًا، الا انّ فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي سيسعى إلى استعادة توازنه محليًا بعد التعادل امام مضيفه إشبيلية 1-1 في الجولة الماضية التي شهدت فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 ليقلّص الفارق مع غريمه المتصدر الى نقطة واحدة.ولم تخلُ الايام التي تسبق الكلاسيكو من حماوة كبيرة، حيث ادّت تغريدة للمتحدث بإسم نادي برشلونة الى ضجة كبيرة بعدما وصف النجم البرازيلي للريال فينيسيوس جونيور بـ "المهرّج"، بما اعتُبر إساءة عنصرية استدعت انتقادا حتى من مدرب برشلونة تشافي هرنانديز.وكتب ميكيل كامبس، المتحدث باسم مجلس إدارة برشلونة، على موقع إكس (تويتر سابقًا)، خلال فوز ريال مدريد على براجا الثلاثاء "إنها ليست عنصرية، (فينيسيوس) يستحق صفعة لكونه مهرجًا، ماذا تمثل هذه التحركات غير الضرورية والتي لا معنى لها في وسط الملعب؟".وقام كامبس لاحقا بإزالة منشوره، إلا أنّ رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز قام بإلغاء رحلته إلى برشلونة لمتابعة المباراة إحتجاجًا.وقال تشافي، الذي كان يتحدث بعد فوز فريقه على شاختار الأربعاء، إن التعليق زاد من التوتر حول المباراة، وهو ما لا يوافق عليه، وأضاف "ليس علي أن أقول ذلك، لقد حذفها، هذا يكفي، هذا كل شيء".وتابع "لا أحب أي شيء يثير التوتر، لا (محاولات مدريد) الضغط على الحكام، ولا هذه التغريدة. أحب اللعب النظيف والإعجاب المتبادل".واعتذر رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، لفينيسيوس في حديثه لموفيستار "إذا كان فينيسيوس يستمع إلي، فهذا لن يتكرر".ويعوّل أنشيلوتي على نجمه الجديد الانجليزي جود بيلينجهام الذي سيخوض تحدي الكلاسيكو للمرة الاولى، بعدما أصبح المدماك الاساسي في تشكيلة أنشيلوتي.وبدأ الدولي الانجليزي الموسم بشكل مذهل مسجلا 11 هدفا في 12 مباراة في جميع المسابقات.ولم يكن أشد المتفائلين يتوقعون هذه البداية النارية للاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، حتى مدرب ريال نفسه، ذلك على الرغم من استخدامه لبيلينجهام في مركز هجومي أشمل. وملأ بيلينجهام سريعا الفراغ الذي تركه رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، وعدم تمكن ريال من حسم صفقة انضمام مواطن الأخير كيليان مبابي.وقال أنشيلوتي "إنه جيد. لا شيء مهم، سوف يتعافى، سيكون هناك يوم السبت".وجاء حديث المدرب الايطالي ليطمئن جمهور الملكي حول جهوزية بيلينغهام بعد خروجه في وقت متأخر من المباراة الاخيرة بسبب ألم في الفخذ.وسيتعين على برشلونة أن يقرر ما إذا كان سيخشى بيلينجهام أو فينيسيوس أكثر، عند تحديد مقاربته للمباراة. غالبًا ما قام مدرب برشلونة بوضع قلب الدفاع رونالد أراوخو على يمين الدفاع لمحاولة تقييد فينيسيوس، لكن الأوروغوياني قد يكون أيضًا أفضل رهان لفريقه لإبقاء بيلينجهام بعيدًا - وهو أمر تمكنت منه بعض الفرق هذا الموسم.الهمّ الدفاعي لن يكون وحده ما يؤرق تشافي، خصوصا في ظل الغياب المرجح والمستمر لهدّافه ليفاندوفسكي منذ الرابع من الشهر الحالي، كما ارتفعت المخاوف لدى الجمهور الكاتالوني من امكانية غياب البرتغالي جواو فيليكس بعد تعرّضه للإصابة في المباراة القارية الأخيرة، إلا أنّ الأخير طمأن عشاق النادي بأنه "بخير وسيخضع لبعض الفحوصات للتأكد من مشاركته السبت".ويبقى تعويل تشافي على المهاجم فيرّان توريس في ظل غياب البولندي، إذ سجّل الاخير 5 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بينها هدف ضد شاختار. - (وكالات)