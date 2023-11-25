السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تشافي يقترح حلاً للحد من إصابات لاعبي كرة القدم

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يحتل برشونة المركز الثالث بين فرق الدوري الِإسباني بعد 13 جولة
يقترح تشافي هرنانديز مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إدخال تعديلات على نظام التوقف الدولي الحالي، مطالبا بتوقف دولي واحد سنويا من أجل توفير الوقت الضائع في السفر والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين جراء ذلك.اضافة اعلان

وأصيب مارك-أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الأسبوع الماضي خلال تدربه مع منتخب ألمانيا بينما أصيب لاعب الوسط الإسباني الدولي غافي بتمزق في الأربطة خلال وجوده مع منتخب بلاده قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فايكانو يوم السبت.

وقال تشافي للصحفيين إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي يتسبب في الكثير من الإصابات.

وأضاف تشافي قوله "أعتقد أن (الاتحاد الدولي لكرة القدم) (الفيفا) ينظر فعليا في هذا الأمر.. أحد الحلول المقترحة هو استمرار اللاعب لتسعة أشهر مع ناديه ولشهرين مع المنتخب وبعدها يحصل على عطلة لمدة شهر.

"بهذه الطريقة يمكن على الأقل تجنب الكثير من رحلات السفر. فمثلا مدافع أوروغواي رونالد أراوخو أو (المهاجم البرازيلي) رافينيا سافرا لمدة 13 أو 14 ساعة. وعادا أمس ولم يستريحا".

"وهذا هو حال كل الأندية وليس نحن فقط".

وأشار تشافي إلى أن كثرة المباريات هي السبب في إصابة غافي (19 عاما).

وقال المدرب عن ذلك: الكثير من المدربين تحدثوا عن كثرة المباريات بشكل كبير وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي في إصابة غافي إلى جانب سوء الحظ.. تمزق الرباط الصليبي عادة ما يكون سوء حظ.

ويحتل برشونة المركز الثالث بين فرق الدوري الِإسباني بعد 13 جولة ولم يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ سبتمبر الماضي بينما يسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن جيرونا صاحب الصدارة وهو أربع نقاط.
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