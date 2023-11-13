تشافي يوجه اللوم إلى انتقادات الصحافة بعد فوز صعب على ألافيس

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مدن - يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن الصحافة أثرت على اللاعبين بما وصفه بـ"خلق سيناريوهات غير حقيقية".وانتصر برشلونة أول من أمس على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (2-1) ضمن الجولة 13 من الليجا.وقال تشافي، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "من ناحية التمركز لم نكن سيئين، رغم أننا عانينا من التحولات، وبعد الاستراحة قدمنا نصف ساعة جيدة جدا وتحسنا قليلا، والفوز مهم للغاية".وعن الهدف المبكر، علق: "لقد خسر جوندوجان الكرة، وفقدنا من قبل نقاطا بسبب الهدايا التي قدمناها للخصوم، فترة التوقف ستكون جيدة لتصحيح الأخطاء".وأضاف: "جوندوجان خسر كرة على غير العادة، وهو خطأ غير مقبول، وهذا أثر علينا".وحول الصافرات ضد اللاعبين، كشف: "ما تقوله الصحافة يؤثر على الفريق، ويتم إنشاء سيناريوهات غير حقيقية تؤثر وتولد طاقة سلبية، وذلك لا يؤثر علي شخصيا. اللاعبون يستحقون التقدير، ويجب أن يتمتعوا بالهدوء والسكينة".وعن تبادل مراكز كوندي وأراوخو، صرح: "أراوخو أفضل في المواجهات الفردية، ووضعناه من قبل أمام فينيسيوس عدة مرات، وقررت وضع كوندي كظهير أيمن، وأجرينا عدة تغييرات في الشوط الثاني ويجب تسليط الضوء على شخصية الفريق".واستكمل: "ليفاندوفسكي موجود دائما لأنه يعمل بجد، ولديه الشخصية والقيادة، وقام الفريق بعمل رائع ضد ألافيس، نحن بحاجة لراحة البال، ولم أقرأ أي شيء منذ 4 أيام، ويجب أن نوجه الانتقادات إلى أنفسنا".من جهته، أبدى بيدري، نجم برشلونة، سعادته بالانتصار على ألافيس، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "إنه فوز صعب.. سعيد بالنقاط الثلاث ضد منافس صعب".وأضاف: "كان من العسير بدء المباراة متأخرين في النتيجة، وحظوا بالعديد من الفرص.. كان علينا أن نجتاز الصعوبات، وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل بكثير.. وعلينا أن نتحسن".وعن الفرص الخطيرة لصامويل أموروديون، قال: "كنا نعلم أنه العنصر الأخطر في هجومهم، فهو جيد في استغلال المساحات، وعلينا أن نسيطر عليه أكثر في المباريات المقبلة".وأتم: "لم أكن مرتاحا في الشوط الأول، حيث فقدت كرات لم يكن ينبغي أن أفقدها، وافتقرنا إلى الإيقاع.. لكن في الشوط الثاني كنت أفضل، رغم أنني كنت متعبا قليلا".في الطرف المقابل، قال مدرب ألافيس، لويس جارثيا، إن سبب الخسارة أمام برشلونة كان افتقار فريقه إلى تسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الأول، عندما "كان عليهم تسجيل 0-2 أو 0-3".وصرج عقب اللقاء "عليك أن تكون قريبا من الكمال في الدفاع، وهذا أمر شبه مستحيل. رغم أنني أعتقد أننا اقتربنا من الكمال".وسجل الفريق الباسكي هدف التقدم في الثانية 18 عن طريق سامو أوموروديون وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة 53 عندما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل، ثم نجح اللاعب البولندي في تسجيل هدف الفوز للبرسا في الدقيقة 78.وتابع: "يتمتع سامو بهذه القدرة على التسجيل. إنه يمنحنا الكثير من الأشياء لا سيما عندما يكون لديه مساحات".وقال مدرب ألافيس إنه "فخور بالفريق لكنه حزين للنتيجة"، لكنه أصر على أن فريقه "بحاجة لمزيد من النقاط" وأن "اليوم كان فرصة جيدة للتسجيل".وفي مباراة أول من أمس، حرص ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على تصفية الأجواء مع زميله الشاب لامين يامال.وكان ليفاندوفسكي رفض مصافحة يامال، بسبب قرار الأخير بأن يسدد إحدى الكرات على المرمى، بدلا من أن يمررها.واقترب يامال من المهاجم البولندي عقب اللعبة ومد له يده للحظات، لكن ليفا رفض الرد على تحيته، في مشهد مثير للجدل.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، انتشرت بعض الصور لليفا أثناء رفض مصافحة يامال، كما أنه بعد دقيقتين من هذه الواقعة، قدم انتقادا حادا للاعب الشاب لعدم تمرير الكرة بشكل صحيح.وأشارت إلى أن المصور الخاص بالصحيفة ظل يتابع العلاقة بين ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقائق التالية والتقط صورا مختلفة.وكشفت الصور الخاصة بالصحيفة أن عقب المشادة ورفض المصافحة، وتحديدا في الدقيقة 78 عندما سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني من ركلة جزاء، فإنه دعا اللاعب الشاب للتحدث معه.وأوضحت أن ليفاندوفسكي ويامال سارا معا نحو وسط الملعب لاستئناف اللعب، وظلا يتحاوران بلغة مريحة وودية، دون توتر أو مشاحنات لتصفية الأجواء عقب اللقطات الجدلية.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي أصبح أكثر لاعب في الليجا يحصد نقاطا لفريقه بأهدافه، هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وحصد 10 نقاط.ويأتي خلف ليفاندوفسكي الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بإحراز 10 أهداف وتحقيق 9 نقاط.أما في المركز الثالث فيحل جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، بتسجيل 7 أهداف وحصد 8 نقاط.ألونسو: علينا مواصلة العملمن ناحية أخرى، طالب مدرب إشبيلية، الأوروجوياني دييجو ألونسو، أول من أمس عقب التعادل بهدف في ديربي الأندلس أمام ريال بيتيس على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بضرورة "مواصلة العمل" من اجل تحسين بعض مفاهيم اللعب التي ما يزال يفتقدها الفريق.وقال المدرب الأوروجوياني إنه "من الجيد للغاية في هذين الأسبوعين تحسين المفاهيم"، في إشارة إلى التوقف الدولي المقبل، ولكي "تصبح التعادلات انتصارات".وصرح ألونسو، الذي خاض أربع مباريات في الليجا كمدرب لإشبيلية دون أي انتصار، "الشوط الثاني كان أفضل. كانت لديهم الفرص في الشوط الأول. تحسنا في الشوط الثاني وسجلوا هدفهم في أفضل أوقاتنا. منذ تلك اللحظة تركنا ثغرات لكننا تمكنا من التعادل".وعن هدف التعادل لإيفان راكيتيش، أوضح أنه "مستحق نتيجة القيادة والجهد والزملاء والنادي. من المؤسف أنه ساهم فقط في تحقيق التعادل".كما أشار المدرب اللاتيني إلى وجود "أخطاء دفاعية" في الشوط الأول، لكن هناك أمور إيجابية مثل زيادة الضغط.أتلتيكو يحطم رقمهإلى ذلك، وبانتصاره الثمين على ضيفه فياريال (3-1) بعد أن كان متأخرا بهدف، أول من أمس الأحد في الجولة الـ13 لليجا، حطّم أتلتيكو مدريد رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في الدوري على ملعبه بعد أن وصل للمباراة الـ15.وبدأت مسيرة هذا الإنجاز في 19 شباط (فبراير) الماضي، عندما انتصر أتلتيكو بهدف على أثلتيك بلباو، لتستمر سلسلة الانتصارات على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، وتصل إلى الرقم الـ15 بمباراة فياريال أول من أمس.وكان الرقم القياسي السابق للفريق المدريدي قد تحقق أيضا تحت القيادة الفنية للأرجنتيني دييجو سيميوني، خلال الفترة من 5 أيار (مايو) 2012، في الجولة قبل الأخيرة من الموسم (2011-2012)، وحتى 24 شباط (فبراير) 2013، الجولة الـ25 من الموسم 2012-2013، بإجمالي 14 مباراة متتالية.واستعاد أتلتيكو توازنه في الليجا، عقب خسارته في الجولة الماضية (1-2) أمام لاس بالماس، بعد أن قلب الطاولة على ضيفه فياريال، حيث كان متأخرا بهدف، ولكنه انتفض وسجل ثلاثة أهداف حصد بها النقاط الثلاث. -(وكالات)