 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تشواميني يغيب عن نهائي دوري أبطال أوروبا للإصابة

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تشواميني

قال كارلو أنشيلوتي مدرب‭‭ ‬‬ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، إن لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني سيغيب عن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب تعرضه لإصابة في القدم تلقي بظلال من الشك أيضا على مشاركته في بطولة أوروبا.

ولم يلعب تشواميني (24 عاما)، الذي شارك في 38 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، منذ تعرضه لإصابة في قدمه بسبب الإجهاد خلال الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر.

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وسيواجه ريال مدريد فريق بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي اللندني في الأول من يونيو المقبل.

وقال أنشيلوتي للصحفيين قبل المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، السبت: إنه يقوم بجهد فردي لكنه ليس جاهزا للنهائي (دوري أبطال أوروبا). دعونا نرى هل سيكون جاهزا لبطولة أوروبا.

وضمت قائمة منتخب فرنسا لبطولة أوروبا التي أعلنها المدرب ديدييه ديشان الأسبوع الماضي اسم تشواميني من بين 25 لاعبا. وتنطلق بطولة أوروبا يوم 14 يونيو في ألمانيا.

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