تصاعد مؤشر الأداء الدفاعي.. وميدالية تاريخية تؤسس لإنجازات أكبر

خالد تيسير العميري

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عمان – دون المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اسمه “بأحرف من ذهب”، في سجل إنجازات الأردن بدورة الألعاب الآسيوية، بحصوله على الميدالية الفضية بعد خسارته أمام الفلبين في الدور النهائي بنتيجة (60-70)، ليحصد أول ميدالية للأردن على صعيد الألعاب الجماعية في تاريخ المشاركات بالنسخ التسع من “الأسياد”.وكسب “صقور الأردن”، احترام النقاد والمحللين ونال عبارات الإشادة والثناء نظير الأداء الكبير الذي قدمه في مراحل البطولة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية على منتخبات تايلند (97-63) والبحرين (84-60) والفلبين (87-62) في دور المجموعات، والفوز على السعودية (76-57) في الدور ربع النهائي، والصين تايبيه (90-71) في الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر بالدور النهائي أمام الفلبين (60-70).وسجل المنتخب الوطني 494 نقطة في 6 مباريات وبمعدل 82.3 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 383 وبمعدل 63.8 نقطة، وبفارق (+111).ولم يكتب للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، التتويج بالميدالية الذهبية في مشاركته التاريخية الخامسة، بعدما اكتفى بمشاركاته الأربع السابقة بدورة الألعاب الآسيوية، بإحراز المركز الرابع في نسختي العامين 1986 بكوريا الجنوبية و2006 بقطر والمركز السابع بنسخة العام 2010 في الصين والمركز التاسع بنسخة العام 2014 في كوريا الجنوبية.وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان في حديثه لـ”الغد” على هامش ختام المشاركة في الألعاب الآسيوية: “رغم مرارة الخسارة وتبدد حلم التتويج بالميدالية الذهبية، إلا أننا سعداء بالإنجاز الذي تحقق للمنتخب الوطني في إحراز أول ميدالية للأردن على صعيد الألعاب الجماعية، فخور بأداء اللاعبين وروحهم القتالية، لكن هذه طبيعة الرياضة فوز وخسارة، وعلينا تقبل الواقع”، لافتا إلى تطلعاتهم للعمل والتحضير للمرحلة المقبلة.قراءة فنيةأجمع المراقبون، على أن الفوز على منتخبات الصف الأول والمتطورة في القارة الآسيوية، أعاد “الهيبة” للمنتخب الوطني وأخرجه من “عنق الزجاجة”، وبدد كل حسابات وتوقعات معظم المتابعين، خاصة وأنه جاء بعد مرحلة الشك وتراجع الثقة بين المنتخب الوطني والشارع المحلي، عقب الحلول في المركز 32 والأخير بالترتيب العام لكأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة”، لكن المنتخب الوطني استعاد عافيته بسرعة.ويبدو أن وصول “صقور الأردن” للدور النهائي بالعلامة الكاملة، سار بالفريق بعيدا عن الواقع، ليفتقد الفريق إلى شخصيته وروحه في أهم المباريات التي كان يحتاج للظهور فيها بقمة أدائه، سعيا للمنافسة على إحراز الذهبية الأولى لكرة السلة والبعثة الأردنية في النسخة الحالية.ويرى مراقبون، أن واقعية الفلبين أسعفته في إدخال “الصقور” إلى المصيدة، فجاءت التقديرات والحسابات خاطئة للمنتخب الوطني، أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للقب، ولا ننسى أن الفلبين أقصت إيران و”المستضيفة” الصين في سيناريوهين مثيرين، بعثا إشارات واضحة للجهاز الفني واللاعبين بجدية الفلبين في المنافسة على الذهب، لكن المنتخب الوطني قدم أسوأ مبارياته في البطولة، من دون إغفال أهمية أن ما تحقق يمثل إنجازا بحد ذاته.ورغم أن سلسلة انتصارات المنتخب الوطني في الألعاب، أعادت التفاف الجماهير خلف “الصقور”، إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة معالجة بعض العيوب التي ظهرت في المباريات، وتحديدا الختامية أمام الفلبين، فلا يمكن أن يكتفي “البنش” بالتصفيق من دون أن يظهر فاعلية لمساعدة الفريق في الأوقات التي يحتاجها الجهاز الفني له داخل الملعب.ويؤكد المتابعون، صعوبة الحديث فنيا بتفاصيل خسارة فرصة حقيقية كانت في المتناول للمنافسة على إحراز الميدالية الذهبية أمام الفلبين، بعدما غابت فاعلية أحمد الدويري للإرهاق ولم تظهر نسب الفريق ككل بصورة جيدة على مستوى التصويب من المحاور كافة، إلى جانب غياب “الأنياب الهجومية الشرسة” للاعبين فريدي وبزيع، علما بأن الفريق أظهر قوة دفاعية كبيرة تعكس حجم العمل المبذول من قبل الجهاز الفني في تغيير هوية الفريق، إلى جانب ارتفاع مستوى الانسجام والترابط بين الخطوط.