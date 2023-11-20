تصحيح المسار واستعادة الثقة شعار "النشامى" أمام السعودية اليوم

مهند جويلس

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يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم، عن خلط الأوراق، واستعادة الثقة، عندما يلتقي نظيره المنتخب السعودي، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، على ستاد عمان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكاس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.ولم يظهر المنتخب الوطني بشكل مقنع في افتتاح مشواره بالتصفيات، بعد أن تعثر بالتعادل مع مستضيفه طاجيكستان بهدف لمثله، ما جعله يفقد نقطتين ثمينتين في بداية الطريق الطويل والصعب نحو بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه.وربما تعد هذه المواجهة الفرصة الأخيرة للمدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، من أجل إثبات قدرته على تقديم الإضافة النوعية للمنتخب في المرحلة المقبلة، ولا سيما المشاركة الخامسة في نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر، بعد أن تراجع المنتخب كثيرا على صعيد النتائج والأداء منذ تسلمه المهمة.وتميل الكفة للمنتخب الوطني في المباريات الرسمية أمام المنتخب السعودي، حيث استطاع الفوز عليه في 3 مباريات من أصل 3، بتسجيله 5 أهداف مقابل عدم تلقيه أي هدف، فيما تعد مواجهة اليوم الأولى على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو كأس آسيا.وخاض المنتخب الوطني مرانه الأخير صباح أمس على ستاد البتراء، حيث وضع من خلاله عموتة لمساته الأخيرة على تشكيلة المواجهة، وعالج خلالها بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية، مع تحسين أساليب اللعب، وتنوع الخيارات من الناحية الهجومية، ومحاولة ترجمة أكبر عدد من الفرص لأهداف.وتكمن خطورة مواجهة اليوم، في التراجع غير المبرر للمنتخب الوطني على صعيد النتائج والأداء، حيث كانت المعطيات ترشح تأهل السعودية والأردن للدور المقبل من التصفيات من دون عناء، إلا أن الظهور الأول لم يكن مقنعا من قبل اللاعبين أمام طاجيكستان، ما أثار تخوف الجماهير من استمرار النتائج السلبية، والتي قد تطيح لاحقا بآمال التأهل.وقد تشهد تشكيلة اليوم تغييرات محدودة على العناصر المختارة بصفة أساسية من قبل عموتة، من خلال اختيار كل من: يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، محمد أبو حشيش، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.وينشد المنتخب السعودي تسجيل نتيجة الفوز وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل في التصفيات المشتركة، بعد أن سجل فوزا بسهولة في الجولة الماضية على منتخب باكستان برباعية بيضاء، إذ يتطلع المدرب الإيطالي لـ “الأخضر” روبرتو مانشيني إلى إثبات حضوره أمام المنتخب الوطني، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية منذ توليه المهمة.ويعاني المنتخب السعودي من غياب أكثر من لاعب أساسي في قائمة مانشيني، إذ بدأت باستبعاد أفضل لاعب في قارة آسيا للعام 2022 سالم الدوسري بداعي الإصابة، وهو الأمر ذاته الذي تسبب مؤخرا باستبعاد ياسر الشهراني وعبد الإله العمري، ما جعل المدرب الإيطالي يفقد عناصر مهمة ومؤثرة وفي مراكز مختلفة.ومن المتوقع أن يواصل مانشيني اعتماده على الأسماء ذاتها التي حققت الانتصار في الجولة الأولى، من خلال الزج بكل من: محمد العويس، سعود عبد الحميد، حسان التمبكتي، عون السولي، علي البليهي، معاذ فقيهي، مختار علي، عباس الحسن، فيصل الغامدي، محمد مران وصالح الشهري، مع وجود أوراق بديلة مميزة مثل، عبد الرحمن غريب، عبد الله رديف وعبد الإله المالكي.ومن الجدير بالذكر، أن اتحاد الكرة فتح أبواب المدرجات بالمجان أمام الجماهير الراغبة بمتابعة اللقاء من الدرجة الثانية، من أجل مساندة المنتخب في طريقه نحو بلوغ النهائيات الآسيوية وكأس العالم، فيما نفدت التذاكر المخصصة لجمهور المنتخب السعودي قبل أيام عدة.