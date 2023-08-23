تصرفات فرنانديز تثير الاستياء.. وبرباتوف يوضح عيوب مانشستر يونايتد

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مدن- حثّ ديميتار برباتوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، على "الاستيقاظ" بعد الهزيمة الكئيبة أمام توتنهام 0-2 مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وأهدر كل من ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز فرصتين في الشوط الأول، قبل أن يسجل باب سار هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 49، وبدا فريق المدرب إريك تين هاج وكأنه لا يرغب في معادلة النتيجة.وقال البلغاري البالغ من العمر 42 عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "سجل توتنهام هدفًا ونمت ثقته بنفسه واستمر في الضغط. لأكون صادقًا، لا يمكنك التقليل من توتنهام. لقد قدم مباراة جيدة، خصوصا في الشوط الثاني".وأضاف: "إنها مجرد مباراة واحدة، بالطبع، يحتاج توتنهام إلى البناء على ذلك، ويحتاج يونايتد إلى الاستيقاظ في أقرب وقت ممكن، عندما لا تسجل، وتضيع فرصة جيدة للتسجيل، كالتي أتيحت ليونايتد برأسيتي راشفورد وبرونو فرنانديز، فإنك تعطي فرصة للخصم لإعادة تجميع صفوفه والعودة بقوة، سيحدث هذا في كرة القدم".وتابع: "الشوط الثاني ليونايتد كان سيئًا، الشوط الأول كان جيدًا، لقد أتيحت لهم عدة فرص للتسجيل، كما فعل توتنهام، الذي سدد في القائم، لكن القصة مختلفة عندما تسجل أولاً. في حالة يونايتد، لا.. كان الشوط الثاني مشابهًا تقريبًا للمباراة الأولى ضد ولفرهامبتون".وأردف: "التركيز والثبات يساعدك على التسجيل. هذا هو المكان الذي يحتاج فيه يونايتد إلى مهاجم مهاجم نموذجي يمكنه التسجيل بنسبة 90-95 في المائة مع الفرص الجيدة التي يصنعها، دعونا نأمل أن تصل الكرة نحو راسموس هويلوند، لأنه سيكون هناك، فهو طويل القامة ونأمل أن يسجل الأهداف".وحتى الآن هذا الموسم، سجل يونايتد هدفًا واحدًا في أول مباراتين له، وكان رفاييل فاران هو اللاعب الوحيد الذي سجل اسمه في قائمة الهدافين.ويأمل برباتوف أنه بمجرد تعافي راسموس هويلوند، يمكن لماركوس راشفورد العودة إلى أفضل حالاته، لأنه يستطيع حينها العودة إلى موقعه المفضل على الجانب الأيسر من الهجوم بدلاً من أن يكون مهاجمًا مركزيًا.واستطرد برباتوف: "أعتقد أننا جميعًا نعلم أنه يفضل اللعب على الجناح، والاقتحام إلى الداخل، والتدخل، والتسجيل، والقيام بكل ما يمكنه فعله بقدميه السريعتين".وواصل: "يحتاج مانشستر يونايتد إلى شغل مركز المهاجم، ربما لا يحب راشفورد اللعب في مركز المهاجم. هو وتين هاج بحاجة إلى التحدث عن ذلك، قد يشرح له المدرب أنه يحتاج إلى شغل منصب المهاجم في الوقت الحالي. وبقدر ما قد لا يعجبك ذلك، عليك أن تبذل قصارى جهدك للقيام بذلك. ربما لم ينجح الأمر حتى الآن".وزاد: "يحتاج هويلوند إلى العودة والاندماج في الفريق بدون إصابات، لا يمكنك التسرع في ذلك، سيحصلون على الكرة في منطقة الجزاء له ويتركون راشفورد ليفعل ما يمكنه فعله، وينتقل من الجناحين لاستغلال المساحة للاختراق أو توجيه العرضيات أو التسديد.وكاسيميرو هو اسم نجم آخر فشل في التألق في أول مباراتين يونايتد بالدوري، وعن ذلك قال برباتوف: "أعتقد أن كاسيميرو بحاجة إلى تقديم أداء أفضل وفقًا للمعايير التي أظهرها على مدار سنوات وسنوات في ريال مدريد وفي العام الماضي في يونايتد. المعايير التي يقدمها مرتفعة حقًا".وأكمل: "في أول مباراتين، لم يكن بالمستوى الذي رأيناه منه، وأنا متأكد من أنه يعرف ذلك، دعم كاسيميرو في خط الوسط هو سؤال جيد للمدرب، هل يعتقد أن كاسيميرو يحصل على الدعم الكافي؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف يمكنه إصلاح ذلك؟".وبيّن: "إذا حصل على الدعم الكافي فسيستمر، لاعب خط وسط دفاعي آخر، مكتوميناي لم يلعب بعد، إنه شخص يتمتع بجودة جيدة وشاب ومتعطش للتحسن وإظهار موهبته، إذا كنت لن تعتمد عليه، فربما تذهب وتبحث عن شخص ما لإحضاره إلى الفريق، أو شراء شخص ما. لقد غادر فريد، ربما يحتاجون إلى لاعب خط وسط آخر، ولكن من؟".وختم: "إذا لم يكن لدى كاسيميرو لاعب مساعد جيد في خط الوسط وكنت تلعب ضد منافس أكثر هجومًا ومجازفة، فسوف يتجه مباشرة إلى وسط يونايتد، كان لدى كل من توتنهام وولفرهامبتون فرص جيدة في الوسط، لذا يجب على يونايتد الذهاب والبحث عن لاعب خط وسط دفاعي آخر".ريتشاردز: فرنانديز مثير للشفقةيعتقد لاعب مانشستر سيتي ميكا ريتشاردز، أن تصرفات قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز الغريبة على أرض الملعب، تضر بزملائه في الفريق.وحل لاعب الوسط المهاجم البرتغالي محل هاري ماجواير كقائد لمانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد أن ارتدى شارة القيادة في معظم فترات الموسم الماضي.وفي أول مباراتين ليونايتد، منذ أن تولى المهمة بشكل رسمي، حقق فريق إيريك تين هاج الفوز 1-0 على أرضه قبل أن يتعثر أمام توتنهام 0-2 يوم الأحد.وتسببت العروض الباهتة في إزعاج لاعبي الفريق، وهو ما أظهره اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 28 عامًا، والذي وبّخ زميله الأصغر سنا فاكوندو بيليستري، خلال مباراة الأحد.وأثناء حديثه في البودكاست الخاص به، انتقد ريتشاردز فرنانديز بسبب سلوكه، وافترض أن تصرفاته قد يكون لها تأثير سلبي على الفريق.وقال: "الأمر أصبح محرجًا الآن. الفتى الشاب بيليستري يأتي. فرنانديز يحاول جعل فريقه يلعب وأنا أتفهم تمامًا أنه محبط. قام بيليستري بالركض، ولم يره فرنانديز، ولكن لأنه لم يكن في المكان الذي أراده (فرنانديز) أن يكون فيه، فقد انفعل في وجه بيليستري".وأضاف: "لقد رأيت مقابلة معه، وقال خلالها إنه يحتاج إلى أن يكون عاطفيًا عندما يؤدي دوره لأن ذلك يجعله يلعب بشكل أفضل، لكنني أشعر أن لغة جسده على أرض الملعب تزعج بقية الفريق وهي ليست مجرد نظرة جيدة على الإطلاق. إنه أمر مثير للشفقة في بعض الأحيان".بوكيتينو واثق من إمكانيات مودريكما يزال مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، واثقًا من أن لاعبه ميخايلو مودريك سيقدم ذروة إمكاناته في "ستامفورد بريدج" بعد بداية مخيبة للآمال مع النادي.ولم يكن الجناح الأوكراني، اللاعب الوحيد الذي لم يظهر بمستواه خلال الأشهر الثمانية الماضية مع تشيلسي، لكن سعره البالغ 88 مليون جنيه إسترليني، كان يؤدي دائما إلى مستوى أعلى من التدقيق.وفشل مودريك في هز الشباك لفريقه الجديد، وتذوق طعم النصر ثلاث مرات فقط منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.ومع ذلك، يعتقد بوكيتينو، الذي لم يشرك بعد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كأساسي هذا الموسم، أن عمل مودريك الجاد في التدريب سيؤتي ثماره في النهاية، وحثه على بناء الثقة المطلوبة للحصول على أفضل النتائج.وقال بوكيتينو لصحيفة "إيفنينج ستاندارد": "إنه لاعب شاب ويتمتع بموهبة كبيرة. أعتقد أنه يحتاج إلى بناء استمراريته وثقته (مع زملائه في الفريق)، والعمل الجاد في الحصص التدريبية خلال الأسبوع ومواصلة إظهار أنه مستعد للأداء".وأضاف: "نحن بحاجة أيضًا إلى بناء تلك الثقة معه، ويحتاج إلى بنائها معنا كجزء من الفريق، كما هو الحال مع العديد من اللاعبين الشباب لدينا".وتابع: "سيستغرق الأمر بعض الوقت ولكن ليس هناك شك في أنه يتمتع بموهبة وجودة هائلة وهي مسألة وقت فقط قبل أن يستقر في الفريق بشكل منتظم".وصنع المدرب الأرجنتيني اسمًا لنفسه، من خلال تحسين اللاعبين الشباب خلال الفترة التي قضاها في توتنهام، ولديه فريق في غرب لندن مليء باللاعبين الواعدين.ولكن بعد إنفاق غير مسبوق على الانتقالات، لا يستطيع تشيلسي الانتظار حتى يتطور نجومه.ويحتاج تشيلسي إلى النتائج الآن، وبعد هزيمة مخيبة للآمال أمام وست هام يونايتد 1-3 يوم الأحد، يتطلع بوكيتينو إلى تسجيل فوزه الأول كمدرب أمام لوتون مساء غد. -(وكالات)