تضامن مؤثر من جماهير ريال سوسيداد مع غزة يحرج صمت المدرجات العربية

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

بثياب ملطخة بالدم وارتداء الأقنعة امتزجت بمظاهر رفع العلم الفلسطيني، أبدت جماهير ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم تضامنها المطلق مع أهالي قطاع غزة بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة تشبه أفلام “الهالوين”، تنديدا بالمجازر التي تركتبها آلة الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين في القطاع منذ نحو 37 يوما.وقبل مباراة ريال سوسيداد وضيفه بنفيكا البرتغالي، والتي حسمها الفريق الإسباني (3-1) في ملعبه “أنويتا” ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ارتدى عدد من جماهير سوسيداد ملابس بيضاء ملطخة باللون الأحمر وأقنعة مرعبة، في إشارة إلى الشهداء والضحايا الذين يواصلون الارتقاء نتيجة حرب الإبادة الجائرة التي يشنها الاحتلال على أهالي القطاع وبشكل عشوائي.مظاهر الدعم المطلق للقضية الفلسطينية، تتباين في مدرجات الملاعب العربية والأجنبية، وخاصة أن اتحادات بعض الدول الأوروبية اتخذت قرارات صارمة تمنع رفع أي شعارات في المدرجات للدعم المباشر للقضية، مبررة ذلك، أن الملاعب وجدت للترفيه والتسلية والمنافسة الرياضية البعيدة عن المشهد السياسي، رغم أن تاريخهم يؤكد غير ذلك.ويبدو الوضع اليوم مختلفا في الدوريات العربية، خاصة وأن آلة الحرب على قطاع غزة – التي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 11 ألف شهيد ونحو 29 ألف جريح - جاءت لتفتح صفحة جديدة بين روابط التشجيع وتوقف “التعصب الكروي”، ففي ملاعبنا الأردنية، جسد غياب الجمهور عن مباريات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم حالة من التعاطف مع أهالي قطاع غزة، قبل أن تتحول هتافات الجماهير في الجولات اللاحقة إلى رسائل دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، فضلا عن تخصيص جزء كبير من ريع المباريات من قبل إدارات الأندية لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر.وتحدى فريق الفيصلي العقوبات الآسيوية المحتملة، بعدما رفعت جماهيره لافتات تضامنية وهتفت مطولا لنصرة غزة خلال مباراته التي احتضنها ستاد عمان الدولي مؤخرا مع السد القطري في دوري أبطال آسيا، قبل أن يلوح لاعبا الفيصلي خالد زكريا وأمين الشناينة بالعلم الفلسطيني عقب نهاية المباراة، فيما ألغت اتحادات السلة والطائرة واليد وغيرها مظاهر الاحتفال والتتويج الرسمي لبطولاتها المختلفة، كما توشح اللاعبون والجماهير باللفحة التي تحمل العلمين الأردني والفلسطيني عند الدخول للمباريات وفي المدرجات، تعبيرا عن حجم التضامن مع القضية، كما اتجه لاعبون لرفع إشارات النصر والتضامن عند احتفالهم بتسجيل الأهداف.وفي بعض الملاعب العربية، تبدو مظاهر الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية خجولة للغاية، بل إن نطاق تأثيرها لا يتعدى مساحة عرضها، وربما ما قامت به جماهير ريال سوسيداد مؤخرا، يضع عديد الجماهير العربية تحت ضغط كبير، خاصة تلك الفرق التي تخوض مباريات جماهيرية كبيرة في مختلف التظاهرات المحلية والإقليمية، سعيا إلى إظهار مساندتها ودعما للقضية والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال.وربما تحفز هذه الطريقة التضامنية، الكثير من مدرجات الملاعب العربية في الابتعاد عن مواصلة موقف الحياد أو الدعم المتقطع على استحياء، وبما يمكنهم من توجيه عدد من الرسائل، التي ستلقى تفاعلا واسعا في الأوساط العربية والعالمية، خاصة وأن الرياضة تلقى اهتماما كبيرا من فئة الشباب، وباتت اليوم تشكل أداة ضغط على حكومات الدول الغربية، لإبعادهم عن الانحياز المطلق لآلة الحرب والظلم على حساب الحق وعدالة القضية.القضية الفلسطينية، تجد دعما كبيرا من الرياضيين واللاعبين والأندية حول العالم، ليواصلوا تسجيل الأهداف الإنسانية على طريقتهم الخاصة في مرمى العدو الغاشم، من خلال دعم أهل غزة والتنديد بممارسات سلطات الاحتلال، مناشدين العالم بضرورة التدخل الفوزي لوقف آلة الحرب، فيما تخلى لاعبون وأندية واتحادات أهلية وقارية ودولية عن مسؤولياتهم الإنسانية ليطبق الصمت عليهم ويؤكد سياستهم في “الكيل بمكيالين”.نداءات الاستغاثة التي يتركها المؤثرون الرياضيون وغيرهم لمتابعيهم على حساباتهم المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي وحكومات بلادهم، تترك اليوم أثرا كبيرا وتكشف زيف الروايات المفبركة التي تحاول “الآلة الإعلامية” للاحتلال إظهرها للعالم بحثا عن كسب التأييد العالمي، لكن الرياضيين الذين لم يغفلوا عن الحقيقة ما يزالون يساهمون بشكل فاعل في تشكيل رأي صادق لعمليات الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال على أهالي قطاع غزة، رغم محاولات الاحتلال بطمسها من خلال سيطرته أيضا على “خوارزميات” مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت مرتعا لهم لطمس الحقيقة.