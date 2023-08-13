الأحد 13 آب 2023
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تعادل ليفربول وتشلسي.. وصلاح يخرج غاضبا

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لقطة لصلاح من المباراة

تعافى تشيلسي من تأخره بهدف مبكر ليتعادل 1-1 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ومنح لويس دياز التقدم للفريق الضيف بعد تمريرة مذهلة من محمد صلاح في الدقيقة 18.

وبدا أن صلاح في طريقه لهدفه التاسع ليصبح أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز عندما هز الشباك في الدقيقة 29.

لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على قائد المنتخب المصري.

وأدرك الوافد الجديد أكسيل ديساسي التعادل لتشيلسي من مدى قريب في الدقيقة 37.

وبعد ذلك بدقيقتين أضاف بن تشيلويل الهدف الثاني لصاحب الأرض قبل تدخل حكم الفيديو لإلغائه.

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وفشل محمد صلاح لاعب ليفربول في التسجيل خلال مباراة افتتاح الموسم بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى ليفربول بموسم 2017-2018 قادما من روما الإيطالي.
 وفي المواسم الستة الماضية سجل قائد منتخب مصر 8 أهداف خلال المباريات الافتتاحية، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، معززًا رقمه في صناعة الأهداف بعدما مرر لزميله لويس دياز تمريرة حاسمة جاء منها هدف ليفربول في شباك تشيلسي.

وحصل صلاح على تقييم 7.4 من موقع "سوفا سكور" خلال مباراة فريقه أمام "البلوز" بعدما تم استبداله في الدقيقة 77، مسددا تسديدتين نحو مرمى الخصم، وألغى الحكم هدفا له بداعي التسلل.

وبدت على صلاح علامات الغضب من قرار مدربه يورغن كلوب باستبداله، ودخول هارفي إليوت مكانه.

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