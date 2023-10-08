الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تعاقدات نوعية لـ"سيدات الحسين" تعزز من حظوظه ببلوغ "المحترفات"

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المدير الفني لفريق الحسين إربد عدي بطاينة - (من المصدر)
عمان- شهدت الأيام الماضية تواصل نادي الحسين إربد مع عدد من اللاعبات البارزات، لتعزيز صفوف فريقه النسوي المشارك بدوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد قرار إدارة النادي مؤخرا في إلغاء قرار تجميد النشاط النسوي.اضافة اعلان
ومن المنتظر أن يكون وقع النادي بالأمس مع عدد من اللاعبات اللواتي لعبن في دوري المحترفات الموسم الماضي، ومنهن 3 لاعبات من الأرثوذكسي وهن انشراح حياصات، لما العمري وسارة عامر، فيما جلب الفريق المدافعة لوجين البطوش قادمة من نادي عمان اف سي.
وينص نظام دوري الدرجة الأولى على الاستعانة بأربعة لاعبات كحد أقصى من اللواتي شاركن بدوري المحترفات المنصرم، دون أن تكون لاعبة مع المنتخب الوطني في التجمع الحالي، فيما من المتوقع أن يعلن الحسين عن صفقة مميزة ولاعبة منتخبات وطنية، لكنها لم تشارك بدوري المحترفات الأخير.
ويتأهل متصدر دوري الدرجة الأولى بشكل مباشر إلى دوري المحترفات لموسم 2024، علما بأن البطولة تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بمشاركة 9 فرق وهي: الحسين إربد، الأهلي، شفا بدران، العروبة، عجلون، الراية، شباب بشرى، البتراء ودوقرة.
وينوي نادي الحسين بالسير على خطى فريق الرجال من حيث التعاقدات النوعية، إلى جانب محاولة جلب لقب دوري الدرجة الأولى والمنافسة على الألقاب في جميع البطولات ومنها بطولات الفئات العمرية.
ويضم الجهاز الفني لفريق الحسين المدرب القديم الجديد عدي بطاينة كمدير فني للفريق، إلى جانب مدرب حراس المرمى مأمون العمري، ومدرب اللياقة البدنية عمرو ملكاوي، ومديرة الفريق شهد عبندة، 
وكشف المدير الفني لفريق الحسين إربد للسيدات عدي بطاينة، عن تلقيه اتصالا من رئيس النادي عامر أبو عبيد خلال الفترة الماضية، يبلغه من خلاله برغبة النادي في إعادته لمهمته بعد أن كان مدربا للفريق في مواسم سابقة، وشارك معه بالنسخة الأولى من "المحترفات" من العام 2019.
وبين بطاينة في حديثه لـ "الغد"، أنه لم يتردد في قبول المهمة بعد أن جلس معه رئيس النادي وأبلغه بمشروع النادي من كافة الجوانب، مفيدا بأنه قدم له خطة العمل التي تمر بمراحل كثيرة وبميزانية معينة بهدف تحقيق النجاح.
وأضاف: "النادي منحني الضوء الأخضر من تعيين الجهاز الفني والتواصل مع اللاعبات، وبدأنا التدريبات مؤخرا بهدف الوصول للجاهزية الفنية والبدنية، حيث أن بعض الفرق المنافسة بدأت التدريبات قبل شهرين، والقرعة لم تخدمنا بمواجهة الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب في الجولات الثلاث الأولى".
ولفت بطاينة إلى أن القرعة لم تخدم الفريق بمواجهته فرق الأهلي، وشفا بدران والعروبة في أول 3 مباريات، حيث ستكون المهمة صعبة في ظل استعداد تلك الفرق للبطولة بشكل أفضل، مبينا بأن مواجهتهم في جولات لاحقة كان سيكون أفضل لفريقه بوصولهم لمرحلة متطورة من الانسجام.
وتابع: "عدد كبير من لاعبات الحسين غادرن الفريق خلال الموسمين الماضيين بعد تجميد النشاط وقتها، ما ساهم بصعوبة عودتهن حاليا، إلا أننا استقطبنا عددا من اللاعبات البارزات ومنهن عزيزة الحايك، فاطمة خزاعلة، تيريزا العودات، إيناس الخطيب، تيماء عزايزة، سارة هيلات وروعة الصوري".
وأوضح بطاينة أن نظام الدوري من مرحلة واحدة يعطي قوة إضافية للبطولة، بحيث تعد كل مباراة بمثابة نهائي للفرق الطامحة بالوصول لمنصة التتويج والتأهل لدوري المحترفات، مفيدا بأن النادي طلب من اتحاد الكرة باعتماد ملعب الأمير هاشم في الرمثا أو ملعب جرش ملعبا لمبارياته البيتية، بدلا من لعب جميع المباريات على ملعب البولو، بانتظار رد الاتحاد خلال الأيام المقبلة.
واستطرد: "شاركنا في النسخة الأولى من دوري المحترفات، وكان الفريق يضم لاعبات بأعمار صغيرة، ما ساهم بهبوط الفريق وقتها لدوري الدرجة الأولى، والآن الطموحات اختلفت عند نادي الحسين في عهد الإدارة الجديدة، وبعد التأهل للمحترفات سيكون لدينا إعادة الهيكلة للكرة النسوية".
وأشار بطاينة إلى أن الكرة النسوية المحلية شهدت تراجعا ملحوظا وتحديدا في نتائج المنتخبات الوطنية في الخارج، مبينا بأن الهبوط جاء نتيجة تجميد أندية مميزة، كانت ترفد صفوف المنتخبات باللاعبات، وهي أندية عمان، شباب الأردن، القادسية والحسين.
وواصل: "لدينا ثقة بالمدرب الوطني ماهر أبو هنطش في إعادة منتخب السيدات للطريق الصحيح، نظرا لمعرفته الدقيقة والكاملة باللاعبات بعد تدريبهن لهن في مواسم سابقة، وهو قادر على النجاح في التصفيات الآسيوية المقبلة".
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