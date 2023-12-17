تعثر أول للحسين إربد.. عودة قوية لفيصل.. وحضور مثير لجماهير الفيصلي

مهند جويلس

عمان - فقد الحسين إربد متصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، أول نقطتين له في المسابقة، بتعادل متأخر مع مضيفه الفيصلي، اعتبرته جماهير "الغزاة" بمثابة فوز، في ظل الظروف التي رافقت المباراة، وهدف التعادل القاتل في الزفير الأخير من المواجهة.

وأسفرت نتائج الجولة العاشرة، عن فوز شباب الأردن على مغير السرحان (2-1)، وتخطي السلط نظيره الجليل (1-0)، واكتساح الوحدات نظيره سحاب (4-0)، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل بالنتيجة ذاتها (1-1) وهي الفيصلي مع الحسين إربد، شباب العقبة مع معان، والأهلي مع الرمثا.

وتستعرض "الغد" أبرز مشاهد الجولة العاشرة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 14 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 135 هدفا في 56 مباراة، بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة.

استفادة ثلاثية

استفادت فرق الوحدات وشباب الأردن والسلط خلال الجولة العاشرة، من خلال تحقيق الفوز، مقابل تعثر بقية الفرق سواء بالخسارة أو التعادل، ما منحها نقاطا ثمينة قبل الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب التي تنطلق غد.

وشهدت مواجهة الوحدات وسحاب، تسجيل أكبر نتيجة في الجولة، ويعود الفضل في ذلك للتبديلات التي أجراها المدرب رشيد جابر خلال الشوط الثاني، وتحديدا من خلال إشراك المهاجم العائد من إصابة طويلة بهاء فيصل، الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر رغم خوضه 30 دقيقة تقريبا، كما سجل البديلان مهند أبو طه ومحمود زعترة هدفا لكل منهما.

وأوفت قمة الفيصلي والحسين بالوعود، بعد أن استمرت الإثارة حتى الرمق الأخير، بتسجيل الحسين هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر النيجيري عبد الجليل أجاغون، فيما عجز الفيصلي عن المحافظة على تقدمه الذي تحقق عبر المهاجم المحلي الأفضل مؤخرا رزق بني هاني.

وعاد السلط لسكة الانتصارات، بعد 4 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، ويدين بالفضل للمخضرم عبد الله ذيب الذي نجح في تسجيل هدفا مميزا برأسه، وصعد بفريقه 4 مراكز على سلم الترتيب، ليصل للمركز للثامن بعد أن كان في الجولة الماضية بالمركز الأخير.

وواصل شباب الأردن نتائجه الإيجابية وعاد بالنقاط كاملة من أرض مغير السرحان، ليحسن من موقعه على سلم الترتيب، بعد أن كان مهددا بالهبوط في بداية الموسم، فيما كان التعادل عادلا في مواجهتي معان وشباب العقبة، والأهلي والرمثا.

شذرات وكواليس

- فضل لاعب السلط عبد الله ذيب عدم الاحتفال بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه بمرمى الجليل، واكتفى بالدعاء مع زملائه لزوجته التي وافتها المنية مؤخرا، وقراءة الفاتحة على روحها.

- ارتأى الجهاز الفني لفريق الوحدات بقيادة المدرب رشيد جابر، متابعة مباراة الرمثا والأهلي من المدرجات، لمشاهدة الرمثا على أرض الواقع، قبل مواجهته في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من البطولة، إلا أنه وبعد نهاية المباراة أصدر الاتحاد قرارا بترحيل المباراة إلى بعد مشاركة المنتخب في كأس آسيا.

- تواصلت المشاكل التقنية في الجولة الحالية، وأبرزها جاء في مباراة الأهلي والرمثا، إذ تعطلت اللوحة الإلكترونية للحكم الرابع، لتتسبب في توهان المتابعين على المدرجات وخلف الشاشات فيما يتعلق بالتبديلات والوقت المحتسب بدلا من الضائع.

- لم يتم إشهار أي بطاقة حمراء بوجه اللاعبين في الجولة العاشرة، ليتوقف العدد عند 12 بطاقة، حيث حصل عليها في أوقات سابقة كل من: يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- نجح مهاجم الفيصلي رزق بني هاني في فك شيفرة شباك الحسين إربد، بتسجيله أول هدف في مرماه بعد 8 مباريات سابقة لم تهتز فيها شباكه، ليحرم الحارس عبد الله الزعبي من معادلة الرقم المسجل باسم حارس الفيصلي السابق لؤي العمايرة (9 مباريات متتالية بشباك نظيفة)، لتتوقف أيضا سلسلة انتصارات الحسين في بطولة الدوري من الموسم الماضي عند 12 فوزا.

- قدمت جماهير الفيصلي لوحات فنية جميلة بحضورها الأكبر خلال الموسم الحالي على المدرجات، وتفاعلها طوال دقائق المباراة مع نتيجة التقدم على الحسين، مع حضور 4407 مشجعين، قبل أن تعتب بعد نهاية المباراة على النتيجة، ليشتبك عدد قليل من الجماهير مع إدارة الحسين خارج أسوار الملعب، قبل أن يتم معالجة الأمر بسرعة من قبل قوات الأمن.

صدارة الهدافين

بقي لاعب الوحدات سيدريك هنري ولاعب سحاب أحمد أبو كبير، في صدارة الهدافين مع نهاية الجولة العاشرة وبرصيد 5 أهداف لكل منهما، وتشارك 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، وهم: إبراهيم الرواد (معان)، محمود مرضي (الحسين)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 7 لاعبين 3 أهداف وهم: مهند أبو طه (الوحدات)، أحمد صبرة (شباب الأردن)، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، رزق بني هاني وخالد زكريا (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة (الرمثا). وسجل هدفين كل من: مصعب اللحام وفرناندو ناثان (الحسين)، أمين الشناينة (الفيصلي)، أحمد السلمان، بشار ذيابات ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، سامر خانكان (مغير السرحان)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، غيث المدادحة (شباب العقبة)، عبد الملك مفتاحي (معان).

وأحرز هدفا واحدا كل من: عبد العزيز نداي، عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، مجد الزعبي، هاشم الخالدي، بشار ذيابات والهادي سالم (الرمثا)، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، بهاء فيصل، محمود زعترة، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، ياسر الرواشدة، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، حسين عبيدات، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، أحمد السليم، معتز عبيدات، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، يزن الغرابلة، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، سيف الدين البشابشة ومحمد الزعيرات (السلط)، خالد أبو رياش، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، مقابل 7 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر وآخر من زميله سيدريك هنري، ولاعب الأهلي علي حجبي وآخر من زميله يزن الغرابلة، ولاعب سحاب رواد أبو خيزران.

مباريات الجولة الحادية عشرة

الثلاثاء: الحسين إربد × سحاب 16:00 (ستاد الحسن).

شباب الأردن × الفيصلي 16:00 (ستاد عمان).

شباب العقبة × الوحدات 18:30 (ستاد الأمير محمد).

الأربعاء: السلط × مغير السرحان 16:00 (ملعب السلط).

الخميس: معان × الأهلي 16:00 (ستاد الأمير محمد)

الرمثا × الجليل 18:30 (ستاد الحسن).

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