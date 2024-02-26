تعثر جديد للوحدات.. ثلاثية تحيي آمال الفيصلي.. وعودة الرمثا لسكة الانتصارات

مهند جويلس

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عمان- تعثر فريق الوحدات مجددا تحت قيادة مدربه الجديد أمجد أبو طعيمة، بتعادله 0-0 أمس مع نظيره الأهلي، في الموقعة التي احتضنها ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.وفقد الوحدات نقطتين مهمتين في سباقه على الصدارة مع الحسين إربد، ليصل الفارق إلى 7 نقاط بينهما لصالح الأخير، علما بأن “الأخضر” خسر للمرة الأولى بالدوري مؤخرا أمام الحسين.وعاد الفيصلي بالنقاط كاملة من ملعب مستضيفه السلط بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، ليحيي آماله بالمنافسة على لقب الدوري، في المباراة التي شهدت تسجيل أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي، بعد مرور 22 ثانية عبر رزق بني هاني.واستعاد الرمثا نغمة الانتصارات بفوز مثير على مغير السرحان بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في مدينة إربد.وأسفرت الجولة ذاتها عن تعادل معان والجليل بدون أهداف، والنتيجة ذاتها سيطرت على مواجهة سحاب وشباب العقبة، فيما انتزع الحسين إربد فوزا قاتلا من ميدان مستضيفه شباب الأردن بهدف وحيد.واستمر الحسين إربد بصدارة الترتيب وبرصيده 34 نقطة، وحل الوحدات ثانيا برصيد 27 نقطة وبفارق المواجهات عن الفيصلي صاحب المركز الثالث، وجاء الرمثا رابعا برصيد 19 نقطة، يليه شباب العقبة (15 نقطة)، معان (14 نقطة)، شباب الأردن (13 نقطة)، مغير السرحان (11 نقطة)، السلط (10 نقاط)، والجليل والأهلي وسحاب 9 نقاط.مثل الأهلي: ربيع عز الدين، يزن الغرابلة، ليث أبو رحال، فيفيان كوا آسي، ماهر الشحري (عون اللوزي)، بهاء الشملتي، أحمد إلياس، علي العزاوي، خالد صياحين (محمد عز الدين)، إبراهيم الجوابرة (أنس بني عودة) وخالد الدردور (محمد مراعبة).المدير الفني: عماد رشادمثل الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، مهند أبو طه، محمود شوكت، أحمد سمير (محمود زعترة)، عامر جاموس، أحمد سريوة (كريست كوفوما)، محمد عبد المطلب “بوغبا” (أنس العوضات) وسيدريك هنري.المدير الفني: أسامة أبو طعيمةالحكام: أحمد يعقوب حكما للساحة، المساعد الأول أحمد سمارة، المساعد الثاني مراد الذيبة والحكم الرابع إبراهيم سمارة.الإنذارات: عرفات الحاج، مهند أبو طه (الوحدات)ـ، وبطاقة حمراء بطاقة حمراء لعلي العزاوي (الأهلي)- قطع صياحين الكرة من دفاعات الوحدات وسدد كرة أرضية قوية أبعدها الفاخوري عن مرماه (16).- رفع شوكت كرة بالمقاس على رأس أبو الجزر الذي لم يجد التعامل معها لتمر محاولته بجانب المرمى (26).- تسلم عبد المطلب كرة من جاموس أمام المرمى وسددها بدون تركيز خارج الخشبات الثلاث (45+4).- سدد جاموس كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها عز الدين باقتدار (47).- سدد العوضات كرة قوية أبعدها الحارس أمام هنري الذي تابعها بالعارضة لتعود لشلباية الذي سددها وأنقذ عز الدين مرماه مرة أخرى (53).- أطلق كوفوما كرة صاروخية من الطرف مرت بجوار المرمى (62).- تألق عز الدين في إبعاد تسديدة العوضات الذكية من بعيد (79).- واصل عز الدين حضوره المميز بالتصدي لتسديدة جاموس المتقنة (84).- أهدر شلباية فرصة ثمينة للتقدم بتسديد الكرة من مسافة قريبة فوق المرمى (84).- منع عز الدين مهاجم الوحدات هنري من زيارة الشباك بتسديدة قوية أبعدها لركنية (85).مثل السلط: قتيبة دعسان، عصام سميري (محمد الزغيرات)، محمد زريقات، محمد مصطفى، عبد الله المناصرة (خليل بني عطية)، خالد العسولي، محمد العدوان (محمد غانم)، حمد البلاونة (محمود جمال)، محمود موافي (عاصم أبو التين)، عبد الله ذيب وعدي القرا.المدير الفني: عمار الزريقي.مثل الفيصلي: نور الدين بني عطية، سالم العجالين، حسام أبو الذهب، مهند خير الله، إحسان حداد (مصعب البطاط)، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، عارف الحاج (صهيب أبو هشهش)، يوسف أبو جلبوش “صيصا” (قصي المنصوري)، رزق بني هاني (سند جعارة) وبكر كلبونة (رونالد وانجا).المدير الفني: أحمد هايل.الحكام: محمد مفيد حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني أيمن عبيدات والحكم الرابع وسيم طبيشات.الإنذارات: عبد الله ذيب، محمد مصطفى، محمد غانم (السلط)- انطلق لاعب الفيصلي عارف الحاج من ميسرة السلط وأرسل كرة عرضية لرزق بني هاني الذي أكملها برأسه في المرمى (1).- مرر لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب كرة طولية من منتصف الملعب، استقبلها رزق بني هاني الذي راوغ الحارس ووضعها في الشباك (77).- تقدم لاعب الفيصلي صهيب أبو هشهش بالكرة وهيأها لنفسه بصورة جيدة، قبل أن يسددها بقوة على يمين مرمى السلط (90).- سدد الحاج كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ردها دعسان (6).- ارتقى أبو جلبوش للكرة العرضية برأسه، لكن محاولته جاءت ضعيفة في أحضان دعسان (12).- كرة عرضية من ميمنة الفيصلي على رأس كلبونة أوقفها حارس السلط (27).- نفذ أبو جلبوش ركلة ثابتة تابعها خير الله برأسه بجانب المرمى (43).- تصدى دعسان لركلة الجزاء الذي نفذها الحاج بعد تسديدها على يسار الحارس (45+4).- أهدر أبو جلبوش فرصة ثمينة بتسديده كرة زاحفة مرت بجانب القائم الأيسر (56).- سدد السمارنة كرة قوية أبعدها دعسان بأطراف أصابعه (64).- حاول البديل وانجا تعزيز النتيجة بتسديدة مرت بجانب المرمى بقليل (71).مثل الرمثا: عبد الله الشقران، عبد الرحمن الدرايسة، أحمد المغربي، المعتصم بالله الزعبي، خالد أبو عاقولة، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، مجد الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة ومحمد الزعبي.المدير الفني: وسيم البزور.مغير السرحان: أحمد عرباش، سبيع الحموي، قصي طنوس، محمود فريتخ، أحمد السليم، غيث العثامنة، مجاهد الزواهرة، حمزة الشمالي، يزيد المساعيد، كريم أبو سعيد ومحمد الجوهري.المدير الفني: خالد الدبوبي.الحكام: عمر المعاني حكما للساحة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني محمد محرم، وصدام عمارة رابعا.- اخترق لاعب الرمثا علي العزايزة دفاعات مغير السرحان من الجهة اليمنى ورفع كرة استقبلها زميله أحمد المغربي وسدد بسقف المرمى (15).- أخطأ حارس الرمثا عبد الله الشقران في إبعاد الكرة لتصل لمدافع مغير السرحان قصي طنوس الذي سددها قوية في المرمى (25).- انبرى لاعب مغير السرحان مجاهد الزواهرة لتنفيذ ركلة الجزاء الذي سددها على يسار حارس مرمى الرمثا (45+2).- سدد لاعب الرمثا أحمد السلمان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين قبل استقرارها بالشباك (48).- نفذ لاعب الرمثا محمد الزعبي ركلة جزاء سددها على يسار حارس مرمى مغير السرحان (53).- منح لاعب الرمثا أحمد السلمان كرة مميزة لزميله مجد الزعبي الذي تسلمها بين المدافعين وراوغ حارس المرمى ودك الكرة بالشباك (72).