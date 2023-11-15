تعديلات في "هاس".. و"جنرال موتورز" تقتحم عالم "الفئة الأولى"

اضافة اعلان

مدن - أوضح فريق هاس أنه سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة خلال جولة لاس فيجاس المقبلة في بطولة العالم للفورمولا 1، حيث سيجرب نيكو هولكنبرج الحزمة الانسيابية الأقدم، بينما سيستعمل كيفن ماجنوسن الحزمة الأحدث.لا يعود هذا القرار إلى رغبة الفريق بجمع البيانات وتجربتها، بل ببساطة إلى الطريقة التي يفضلها كل سائق.وكان الفريق، اتخذ طريقا مختلفا مع التحديثات، ويبدو أنه وجد أرضية جيدة للعمل وتعزيز موقعه ضمن فرق الوسط، لكن ما تزال السيارة قاسية للغاية على الإطارات، ما يترك السائقين فريسة للمنافسين.وقال جونتر شتاينر مدير الفريق: "العامل الأساسي وراء القرار حيث يفضل نيكو الخصائص الأقدم وكيفن بعكسه، قررنا السير بهذا القرار فهذا ما أراداه، لدينا سباقان ولا شيء لنخسره، لذا قررنا تجربة ذلك".وأردف: "بوسعنا جمع البيانات، لكننا جمعنا ما يكفي، إنه قرار جاء بناء على رغبة كل سائق ولا شيء آخر. كي يكونا في موقع مريح في التعامل مع السيارة".وأشار شتاينر إلى أن المشكلة الأساسية في السباقات هي ارتفاع حرارة سطح الإطار ما يؤدي إلى انزلاقها بشكل مفرط، مؤكدا ضرورة حل ذلك في سيارة 2024، وقال: "نحن نتعلم من الأمور التي ننجح بتطبيقها، وعلينا حل هذه المشكلة. نعلم النواحي التي يجب العمل عليها في مسألة الانسيابية. لكن ما يزال علينا حل هذه المشكلة".واختتم: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح. بالنسبة للعام المقبل، سنقوم بحل هذه المشكلة ونتعلم المزيد حول تبريد العجلات وغير ذلك".ستيلا: هذه نقطة قوة ريد بولتحدث أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين، حول النقطة التي تتفوق فيها ريد بول لتصنع الفارق في الفورمولا 1 حالياً.أحرز لاندو نوريس سائق مكلارين قطب الانطلاق الأول خلال التصفيات القصيرة في البرازيل، ليحل ثانياً خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بول في السباق القصير.وتكررت النتيجة في السباق الرئيسي حين تقدم نوريس من المركز السادس إلى الثاني.لكن ورغم أن فيرستابن تقدم على بقية المنافسين بشكل كبير ليحرز الفوز، بقي نوريس قريباً منه ليعبر خط النهاية بفارق 8 ثوان فقط حتى أنه كان قادراً على مجاراة وتيرة ريد بول لفترة طويلة في السباق.لكن ومع بدء الإطارات في التآكل، أخذت سيارة مكلارين في الانزلاق ليتراجع بعض الشيئ.ويدرك ستيلا، أنه ورغم التحسن الممتاز للسيارة خلال الموسم، لتصبح ثاني أسرع السيارات وأقوى منافسي ريد بول، تبقى معدلات تآكل الإطارات نقطة تتفوق فيها ريد بول، وقال: "أعتقد أن الفارق يتأثر بشكل رئيسي بالإطارات المستعملة. على إطارات جديدة بوسعنا المنافسة".وأكمل: "لكن وحال ما تبدأ الإطارات في التآكل، يظهر جليا أن ماكس مع ريد بول، يمتلك تآكلا أقل. معدل التآكل يعادل تقريبا عُشر ثانية كل لفتين، ذلك معدل كبير. أعتقد أنها النقطة التي يتفوقون فيها حالياً".جنرال موتورز تقتحمالفئة الأولىيسجل صانع السيارات جنرال موتورز (جي أم) لدى الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، كمزود للمحركات لفرق الفورمولا 1 بدءا من العام 2028، حسب ما أشار الصانع العملاق الأميركي، ما يمنح فريق أندريتي دفعة قوية في مخطط انضمامه إلى البطولة العالمية.وكانت حظيرة السيارات الأميركية أندريتي غلوبال، أعلنت في بداية العام الحالي أنها دخلت بشراكة مع "جي أم" من خلال كاديلاك، وهي إحدى العلامات التجارية لشركة جنرال موتورز، من أجل محاولة العودة إلى الفورمولا 1 في السنوات المقبلة، ولكن من دون هوية مزود المحركات.وأعلن مارك روس، رئيس جنرال موتورز، في بيان، أنه اعتبارا من العام 2028، "سيتم تزويد فريق أندريتي كاديلاك للفورمولا واحد الجديد بمحرك جنرال موتورز".وتابع، "بفضل خبرتنا الهندسية والسباقات، نثق بأننا سنعمل على تطوير مجموعة دافعة ناجحة (محرك) لهذه السلسلة وأن يكون أندريتي كاديلاك جديرا بحمل اسمه".ورحب رئيس "فيا" الإماراتي محمد بن سليم، بهذه الخطوة وقال في تغريدة: "يسعدني أن أسمع أن جنرال موتورز سجلت كشركة مصنعة لمحركات الفورمولا 1. وهذا يدعم اختيار الاتحاد الدولي للسيارات فيما يتعلق بالقوانين المستقبلية".وتابع: "يعد وجود العلامات التجارية الأميركية الشهيرة مثل أندريتي وجي أم بمثابة أخبار جيدة لهذه الرياضة".ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر على منح "فيا" الضوء الأخضر لأندريتي كاديلاك ليصبح الفريق الحادي عشر في الفورمولا واحد.في المقابل، ينتظر فريق أندريتي كاديلاك لمالكه مايكل أندريتي سائق الفورمولا 1 السابق ونجل ماريو، بطل العالم السابق في الفئة الاولى العام 1978، موافقة الـ"فورمولا وان مانجمنت" (فوم)، وهي مجموعة شركات تروج وتملك الحقوق التجارية للبطولة العالمية للانضمام إلى البطولة اعتبارا من العام 2025.وكانت الفرق الحالية، عبرت عن ترددها في خطوة انضمام فرق جديدة إلى البطولة بسبب التأثير المالي الذي قد يحدثه ذلك على توزيع الأرباح الناتجة عن الفورمولا واحد.وحسب الموقع المتخصص "أوتوسبورت"، سيتواجد ممثلو جنرال موتورز وأندريتي نهاية الأسبوع الحالي في لاس فيجاس، بمناسبة الجولة قبل الأخيرة من الفورمولا 1 من أجل "الضغط على فوم" للتوصل إلى اتفاق.ريد بول متوترة ومتحمسةقالت شركة ريد بول: "إنها تشعر بالتوتر والحماس، مع بقاء عامين فقط على التحدي الكبير الذي ينتظرها في الفورمولا 1، عبر تصنيع محركاتها الخاصة".هيمنت العلامة النمساوية على حقبة المحركات الحالية، وذلك بعد حسم لقبي المصنعين والسائقين في الموسمين 2022 و2023.لكن ريد بول أمام تحد جديد بالكامل مع حقبة القوانين الجديدة والتزامها بتصنيع وحدات الطاقة الخاصة بها، حيث استثمرت بشكل كبير في قسم وحدات الطاقة، وضمت كذلك مجموعة من أهم الأشخاص المعروفين في هذا المجال بهدف ضمان التنافسية.ويدرك كريستيان هورنر مدير الفريق حجم التحدي المنتظر والتاريخي للعلامة النمساوية، حيث أجاب حين سئل إن كان هناك نوع من التوتر خصوصا بعد الشراكة الناجحة جداً مع هوندا حاليا: "نعم، لكن هذه هي الحياة صحيح؟ لا شيء يبقى للأبد. وعليك مواصلة التطور".وقررت ريد بول الاتجاه في طريق تصنيع محركاتها الخاصة بعد أن أعلنت هوندا نيتها الانسحاب من الفورمولا 1 - وهو قرار تراجع عنه المصنع الياباني حالياً.ورغم أن تصنيع المحركات مسألة تتطلب إنفاقا هائلا، لكن هورنر أكد أن العامل الأساسي الإيجابي وراء مثل هذه الخطوة يكمن في عدم الاعتماد على الآخرين للحصول على الأداء المطلوب لتحقيق النجاح، وقال: "في العام 2026، سنبدأ المرحلة الجديدة، ونستلم زمام المبادرة في إحدى النواحي التي لم تكن تحت سيطرتنا سابقاً، لا أعتقد أن الناس تدرك حجم التحدي الذي نخوضه في العام 2026".وتابع: "لدينا عامان أمامنا. ورغم أن تلك تبدو فترة بعيدة، لكنها تعادل 100 أسبوع تقريباً قبل أن نبدأ بوضع وحدات طاقة ريد بول في السيارة. إنها مسألة تثير التوتر والحماس في الوقت ذاته".واختتم: "لكننا نسير في اتجاه جيد. لدينا مجموعة من الأشخاص الرائعين. ونتطلع قدماً للأمام".من ناحية ثانية، يرى فريق ريد بول أن مهارة ماكس فيرستابن في قراءة سباقات الفورمولا 1 عامل أساسي وراء قدرته على تحقيق الانتصارات هذا الموسم.رغم اقتراب المنافسين على مدار الموسم، لكن ريد بول نجحت بالدفاع وبقوة حيث تمكن فيرستابن من البقاء في المقدمة.وفي البرازيل تكررت المسألة، حيث بدا لاندو نوريس سائق مكلارين قريبا من الهولندي في السباقين القصير والرئيسي، قبل أن يتمكن من تعزيز صدارته لاحقاً.وأوضح هورنر، أن ما حصل ليس نابعاً من محاولات ريد بول إخفاء وتيرتها الحقيقية، بل من قدرة فيرستابن على إدارة وتيرته والحفاظ على إطاراته ليضمن سيطرته على المنافسة، وقال: "أعتقد أن الجميع أدار وتيرته بشكل مختلف خلال السباق، لكنني أعتقد أن ماكس بات جيداً في قراءة السباقات".وأكمل: "لا يستسلم للذعر في حال اكتشف أن منافساً قد اقترب منه في مرحلة ما من السباق، وذلك لأنه يخطط على المدى الطويل، أعتقد أن ذلك نابع من ثقته بموقعه الحقيقي".ويرى هورنر، أن فيرستابن يحصد الآن ثمار خبرته التي اكتسبها في المواسم السابقة، حتى حين كانت مرسيدس تتفوق عليه خلال سنوات هيمنتها.وحين سئل إن كان يعتقد أن فيرستابن طور قدرة مثالية على إدارة الإطارات، أجاب هورنر: "في العام 2019، أعتقد أنه حينها قد تحسن بشكل كبير للغاية".وواصل: "من ثم في العام 2020. لكن مرسيدس امتلكت حينها سيارة صاروخية، رغم ذلك تمكنا من الفوز ببعض السباقات. بعدها، تحسن في موسم 2021 بشكل هائل".ورغم أن انتصارات فيرستابن تبدو سهلة من الخارج، لكن فيرستابن كشف أن معدلات التآكل في البرازيل صعبت بشكل كبير من مهمته.فقال: "ربما تبدو المهمة سهلة من الخارج، لكنني أعتقد أن لاندو كان قادرا على مجاراة أزمنة لفاتي خلال جميع أقسام السباق، في اللفات الخمس أو العشر الأخيرة كنا بالطبع نمتلك تآكلا أفضل للإطارات. لكن نعم، في بداية كل قسم كان علي التركيز كثيراً وعدم ارتكاب الأخطاء".واختتم: "هنا، معدلات التآكل مرتفعة والقيادة ليست سهلة. لا يمكنك التراخي خلف المقود من دون مواجهة عواقب". -(وكالات)