تعرف على نظام مباريات كأس العالم 2026

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سيكون مونديال 2026 هو الأول في تاريخ نهائيات كأس العالم التي انطلقت في الأوروغواي عام 1930، الذي سيقام بمشاركة 48 منتخباً سيتنافسون في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك وسيخوضون مبارياتهم في 16 مدينة.وستتوزع المنتخبات المتأهلة إلى البطولة على 12 مجموعة كل مجموعة تضم 4 منتخبات وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من دور المجموعات بالإضافة لأفضل 8 منتخبات ستحصل على المركز الثالث ليصبح بذلك مجموع المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة 32 منتخباً لذلك فلأول مرة في تاريخ كأس العالم سيقام دور إضافي هو دور الـ32، لذلك فإن المراحل الإقصائية في البطولة ستضاف إليها مرحلة جديدة.وبناء على كل ذلك سيخوض المنتخب الفائز بلقب كأس العالم 8 مباريات بعد أن كان منتخب الأرجنتين خاض "على سبيل المثال" 7 مباريات في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.وبزيادة عدد المجموعات وعقب وجود دور إقصائي إضافي، تم زيادة عدد مباريات البطولة من 64 مباراة إلى 104 في المونديال القادم.وعلى الرغم من زيادة عدد المنتخبات وعدد المباريات، فقد نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم روزنامة بطولة "كأس العالم 2026" بحيث تكون تجربة ممتعة للجماهير المشاركة كما ستحصل المنتخبات المشاركة في البطولة على أوقات راحة مناسبة بين مبارياتها.