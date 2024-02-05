الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعرف على نظام مباريات كأس العالم 2026

image (65)
كأس العالم
سيكون مونديال 2026 هو الأول في تاريخ نهائيات كأس العالم التي انطلقت في الأوروغواي عام 1930، الذي سيقام بمشاركة 48 منتخباً سيتنافسون في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك وسيخوضون مبارياتهم في 16 مدينة.اضافة اعلان

وستتوزع المنتخبات المتأهلة إلى البطولة على 12 مجموعة كل مجموعة تضم 4 منتخبات وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من دور المجموعات بالإضافة لأفضل 8 منتخبات ستحصل على المركز الثالث ليصبح بذلك مجموع المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة 32 منتخباً لذلك فلأول مرة في تاريخ كأس العالم سيقام دور إضافي هو دور الـ32، لذلك فإن المراحل الإقصائية في البطولة ستضاف إليها مرحلة جديدة.
وبناء على كل ذلك سيخوض المنتخب الفائز بلقب كأس العالم 8 مباريات بعد أن كان منتخب الأرجنتين خاض "على سبيل المثال" 7 مباريات في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وبزيادة عدد المجموعات وعقب وجود دور إقصائي إضافي، تم زيادة عدد مباريات البطولة من 64 مباراة إلى 104 في المونديال القادم.
وعلى الرغم من زيادة عدد المنتخبات وعدد المباريات، فقد نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم روزنامة بطولة "كأس العالم 2026" بحيث تكون تجربة ممتعة للجماهير المشاركة كما ستحصل المنتخبات المشاركة في البطولة على أوقات راحة مناسبة بين مبارياتها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبو المنتخب الوطني يحتفلون مع الجماهير بعد التفوق على طاجيكستان -(نم المصدر)

جماهير المنتخب الوطني تتطلع لأداء دورها رغم مشكلة التذاكر

منذ3 ساعة
من تدريبات المنتخب الوطني الأخيرة قبل مواجهة كوريا الجنوبية - (من المصدر)

"النشامى" يطرق أبواب النهائي عبر مواجهة كوريا الجنوبية

منذ3 ساعة
لاعب الفيصلي الجديد مصعب البطاط -(من المصدر)

الفيصلي يتعاقد مع البطاط لتعزيز صفوفه قبل إياب الدوري

منذ3 ساعة
لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو يلتقطون صورة "سلفي" بعد تحقيق الإنجاز-(من المصدر)

ثبات لاعبي منتخب التايكواندو بمراكزهم في التصنيف الدولي

منذ3 ساعة
أردنيات يشجعن المنتخب الوطني من المدرجات في كأس آسيا -(من المصدر)

الأردنيات يتابعن إنجاز "النشامى" وسط أجواء رياضية عائلية

منذ3 ساعة
249520

هل يخلف كلوب تشافي في تدريبات برشلونة؟

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن تحت تأثيرات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لماذا يتهم الأردن دوما؟

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

حسني عايش |اليوم

مستمرون إلى الأمام!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

معضلة الأونروا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة الجديدة

سميح المعايطة |اليوم

أين اختفت إيران فجأة؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات | منذ3 ساعة
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات | منذ3 ساعة
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 