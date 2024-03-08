تعليقات أرنولد تشعل الأجواء قبل القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي

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مدن - دافع مدرب ليفربول يورجن كلوب عن لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، الذي صدرت عنه تصريحات استفزت لاعبي وجماهير مانشستر سيتي، قبل مباراة الفريقين المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غد.ويبتعد ليفربول في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، لكن التوترات تواجدت خارج الملعب بعدما ألمح أرنولد إلى أن ألقاب مانشستر سيتي لم تكن لتتحقق لولا وجود أموال وفيرة، ما يعني أن ألقاب ليفربول أهم بالنسبة لجماهيره.ولم تلق تعليقات أرنولد قبولًا من قبل نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، الذي هاجم ظهير ليفربول قائلا: "لقد فزت بالثلاثية وكان شعورا رائعا.. لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط".وفي مؤتمر صحفي أمس، قال كلوب ضاحكا عندما سئل عن رأيه في الحرب الكلامية: "لقد أخبرني عدد قليل من الناس بما يجب أن أقوله.. لست متأكدًا من عدد المرات التي يتعين علينا فيها أن نقول في هذا النادي كم نحترم سيتي. بيب (جوارديولا) هو أفضل مدرب في العالم".وأضاف: "لديهم لاعبون رائعون. في الوقت الحالي، لديهم أفضل مهاجم رقم 9، هالاند، يسجل عندما يريد. كيفن دي بروين سيدخل التاريخ إلى جانب لاعبين مثل ستيفن جيرارد! فيل فودين، أفضل لاعب إنجليزي في الوقت الحالي. نحن جميعا نحترم ذلك".وتابع: "ترينت يحترم ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ووقف على صناديق القمامة أمام النادي. ما رأيك في هذا الموقف؟ أحد شعاراتنا التي أحبها هو.. هذا يعني المزيد. قبل عامين، كان لدينا موكب بعد الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسارة دوري أبطال أوروبا في الليلة السابقة وخسارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة".وأردف: "أخبرني عن المدينة التي ستقيم موكبا، حيث تبدو أنك فزت بكل هذه الألقاب لكنك لم تحصل عليها. هذا النادي مميز بالنسبة لنا. لذا، إذا شعرنا بذلك، فلماذا لا يُسمح لنا بقوله؟".وواصل كلوب حديثه بالقول: "أنا لست مهتمًا حقًا (بالآراء الخارجية). إنه فقط ما يشعر به. كيف نشعر وليس لدي أي مشكلة على الإطلاق في ذلك. أنا متأكد من أنه أظهر الاحترام الكامل أيضًا. في العقد الماضي، كان مانشستر سيتي هو الفريق الأكثر نجاحًا في كرة القدم الإنجليزية وربما في أوروبا. لديهم سجل مثير.. أنا متأكد من أن هذا يعني الكثير لجماهيرهم".وسئل كلوب بعد ذلك عما إذا كانت مباراة يوم غد الأحد ستحدد مسار المنافسة اللقب، لكنه تجاهل تلك الادعاءات قائلا: "لست متأكدا من الذي طرح ذلك. في وقت مبكر جدا، لا أعتقد أن أحدًا سيفتتح زجاجة مشروب بعد النتيجة، لكنها ثلاث نقاط وهي نتيجة هائلة. منافس قوي بشكل لا يصدق، لذلك لا نخفي رغبتنا في الفوز ولكن نعرف مدى صعوبة الأمر".وألقى كلوب شكوكا حول قدرة مدافعه إبراهيما كوناتي على اللحاق بالمباراة بعد إصابته مساء الخميس أمام سلافيا براج، وقال: "جو جوميز بخير. إيبو (كوناتي) لا أعرف. لقد كان الأمر إيجابيًا إلى حد ما الليلة الماضية، ولكن هذا لا يعني الكثير لسوء الحظ.. سيخضع لفحص بالتأكيد، ولم أحصل على النتائج بعد".جوارديولا يرد على أرنولدمن جهته، أصر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على أن رحيل كلوب عن ليفربول، لن يكون له أي تأثير على المنافسة المستمرة بين مانشستر سيتي وليفربول.ومن المقرر أن يتواجه المدربان للمرة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد" يوم غد.واستفزت تعليقات أرنولد حول الألقاب لاعبي مانشستر سيتي الذين ردوا على هذه التعليقات، لكن جوارديولا نزع فتيل الخلاف بسخرية.وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس: "أتمنى له (أرنولد) التوفيق. أتمنى له الشفاء العاجل ليعود إلى الملعب في أسرع وقت ممكن. الشفاء العاجل والآن السؤال التالي".وعن كلوب، قال جوارديولا: "أنا أحترم قرار يورجن تمامًا. لقد تحدثت معه وكان لدي شعور بأنه سيعود عاجلاً أم آجلاً. إنه يحب كرة القدم وقد شرح السبب وراء ذلك تمامًا. ربما سنلتقي في كأس الاتحاد الإنجليزي. سنرى".وردا على سؤال عما إذا كان يشعر أن مهمة السيتي ستصبح أسهل بمجرد رحيل كلوب، قال جوارديولا: "أود أن أعرف ولكن لا أعتقد ذلك. لقد كان ليفربول دائمًا هو ليفربول والمتنافسون موجودون هناك".وأثنى المدرب الكاتالوني على آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليفربول، لكنه سجل 31 هدفًا في آخر 7 مباريات. وتابع: "آرسنال موجود بالفعل، في الموسم الماضي كانوا أكبر منافسينا. انظروا كيف يلعبون. يحتاج ليفربول إلى أكثر من 90 دقيقة للفوز بالمباراة، ويحتاج آرسنال أحيانًا إلى 25 دقيقة للفوز بالمباريات".وأضاف: "لهذا السبب يتواجدون هناك، سيتقدم توتنهام خطوة للأمام وربما يعود (مانشستر) يونايتد لخوض مباراة واحدة في الأسبوع".ورفض جوارديولا أن الحرب الكلامية بين أرنولد من جهة وهالاند وروبن دياز من جهة أخرى، ستكون بمثابة مصدر إلهام لمانشستر سيتي. وقال جوارديولا: "إنهم يدافعون عن النادي ليس من خلال الرد على هذا الرجل، ولكن بما فعلوه لسنوات عديدة على أرض الملعب كل ثلاثة أيام".وأردف: "وهذه هوي أفضل وسيلة. أستطيع الإجابة ولكن لماذا؟ أنا فخور للغاية بما فعلناه ولا أحتاج إلى ذلك.. أنا سعيد جدًا بلاعبي فريقي طوال الوقت على مدار سنوات عديدة. هل تعتقد أننا سوف نتعارك لأن إيرلينج وروبن ردا على التعليقات؟".وعلى الرغم من فوز فريق جوارديولا بخمسة من آخر ستة ألقاب في الدوري، إلا أن كلوب شكّل دائماً التهديد الأبرز لمنافسه، حيث نجح في اختراق هيمنة سيتي بفوزه باللقب العام 2020.وعلى الرغم من أن كلوب وجوارديولا تواجها سابقاً في الدوري الالماني، عندما كان الأول يشرف على تدريب بوروسيا دورتموند والثاني على بايرن ميونيخ، إلا أن مواجهاتهما في الـ"بريميرليج" رفعت معركتهما من أجل التفوق إلى آفاق جديدة.وتميل الكفة لصالح جوارديولا في الدوري الانجليزي الممتاز حيث التقى الثنائي 15 مرة منذ العام 2016، ففاز الاسباني خمس مرات مقابل 4 انتصارات لكلوب، وتعادلا 6 مرات.وبرغم ذلك، يعدّ الفوز في عقر دار "الحمر" من الإنجازات القليلة التي ما تزال بعيدة المنال عن جوارديولا كمدرب لسيتي. فالفوز اليتيم فريق الـ"سيتيزينس" خارج ملعبهم على ليفربول منذ العام 2003، تحقق خلف أبواب موصدة قبل ثلاث سنوات.وفي ظل مباراة قد تقرر هوية بطل الدوري، يجد جوارديولا نفسه أمام لحظة تاريخية بمواجهة أخيرة مع كلوب الذي قد يحرمه من لقب رابع توالياً في حال خروجه بالنقاط الثلاث.ويخوض سيتي اللقاء منتشيا من بلوغه ربع نهائي دوري أبطال اوروبا بعدما فاز على كوبنهاجن الدنماركي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 3-1، فيما سحق ليفربول مضيفه سبارتا براج التشيكي 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".ويعوّل سيتي على المتألق فيل فودين الذي قاده للفوز على جاره اللدود يونايتد 3-1 في المرحلة الماضية ومهاجمه الفتاك النرويجي إيرلينج هالاند متصدر ترتيب الهدافين بـ 18 هدفا، فيما استعاد ليفربول جهود مهاجمه المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الملاعب للاصابة ليشارك أمام سبارتا براج، بعدما اعتمد كلوب على كوكبة من اللاعبين الشبان اثر معاناته من كثرة الاصابات في صفوفه.من ناحيته، يدرك أرسنال أن لا هامش للخطأ في سعيه للفوز بلقب الدوري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه والاولى منذ العام 2004.وبعد انهاء العام 2023 على وقع هزيمتين مدمرتين أمام جاريه وست هام وفولهام، انتفض فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بتحقيقه سبعة انتصارات توالياً في الدوري، وسحقوا شيفيلد يونايتد 6-0 في ملعب الأخير الاثنين، ليتأخر "غانرز" بفارق نقطتين عن ليفربول.وبانتظار نتيجة ليفربول وسيتي غدا، يجد أرسنال نفسه أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة موقتا في حال فوزه على برينتفورد على ملعب الإمارات.وقال ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال: "لقد كانت عودة رائعة منذ فترة عيد الميلاد، عندما خسرنا مباراتين على التوالي".وتابع: "ولكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، عليك أن تكون بافضل مستوى لك في كل مباراة. لا يمكن أن ترتكب أي خطاء، إذا نظرت إلى الفريقين الآخرين في القمة (ليفربول وسيتي)، فلا يبدو أنهما سوف يتعثران في وقت قريب".ويواجه أستون فيلا مطارده المباشر على المركز الرابع توتنهام الأحد في مسعاه للسير خطوة مهمة نحو المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 41 عاماً.وأثارت حملة فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري الاعجاب، حيث يأمل في العودة إلى مسابقة النخبة للأندية، بعدما شارك فيها للمرة الأخيرة في الموسم 1982-1983 كحامل اللقب بعد فوز فريق المدرب توني بارتون بالكأس في العام السابق.وبعد أكثر من أربعة عقود، يتقدم أستون فيلا صاحب المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن توتنهام الخامس (55 مقابل 50)، وبالتالي الفوز على ملعبه "فيلا بارك" سيضعه على الطريق الصحيح لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.وقال إيمري: "الدوري الإنجليزي يتكون من 38 مباراة، ونحن الآن في المركز الرابع، وهي فرصة جيدة للغاية لمحاولة المنافسة".وتابع مدرب باريس سان جرمان الفرنسي السابق: "إذا أردنا رفع مستوى لعبنا، وخوض مباريات مهمة، فمن المهم أن نلعب مباريات مثل هذا الأسبوع".إلى ذلك، أصر مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج على أن موسمه الثاني مع الفريق، كان سيختلف تمامًا لو لم يعاني من إصابات اللاعبين.ويمر مانشستر يونايتد بفترة انعدام توزان، ويبتعد كثيرا عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.لكن تين هاج يعتقد أن إصابات اللاعبين الأساسيين، جعلت من المستحيل الحفاظ على التقدم الذي أحرزه الفريق الموسم الماضي، مع استبعاد 10 لاعبين من مباراة يوم السبت مع إيفرتون على ملعب أولد ترافورد.وانضم أوماري فورسون إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد التي تضم ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، تيريل مالاسيا، ماسون ماونت، راسموس هويلوند، هاري ماجواير، آرون وان بيساكا. وأنتوني مارسيال وتوم هيتون.وتعني هزيمة يونايتد الأخيرة امام جاره مانشستر سيتي 1-3، أن تين هاج فاز في 61 من أول 100 مباراة له كمدرب ليونايتد، وهو سجل أفضل من سجل يورجن كلوب في ليفربول وميكيل أرتيتا في آرسنال، لكن المدرب الهولندي يعتقد أن نسبة فوزه كانت ستقترب من 75 في المائة لولا أزمة الإصابات.وصرح تين هاج في مؤتمر صحفي أمس: "هذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لذا تخيل لو كان لدينا عدد أكبر من اللاعبين المتاحين، كان من الممكن أن نحقق 75 فوزًا وهذا ينبئ بمستقبل مشرق لهذا الفريق".وأضاف: "عندما تقارن ذلك مع المدربين الآخرين، أو الفرق الأخرى، أو المدربين السابقين في هذا النادي الكبير، يمكنك أن ترى أن هناك مستقبلًا مشرقًا".وتابع: "هناك توازن جيد للأعمار في هذا الفريق. اللاعبون الشباب، واللاعبون في منتصف العمر، تخيلوا أنه عندما يكونون متاحين، كان من الممكن أن نفوز بسهولة في 75 مباراة. إنه فرق كبير مع الإحصائيات التي ذكرتها".وأردف: "المشروع يسير في الاتجاه الصحيح عندما يكون لدينا اللاعبين المتاحين. كرة القدم الأفضل تدور حول الفوز بالمباريات، ونحن نعمل على تقديم عروض أفضل ونريد أن نلعب على أعلى المستويات، وفي المواقع الرئيسية، نفتقد اللاعبين الذين لهم تأثير كبير جدًا على الطريقة التي نريد أن نلعب بها".وأكد تين هاج أنه سيستعيد خدمات ماجواير وهويلوند ووان بيساكا قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول، بينما من المقرر أن يعود ماونت بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، عقب ابتعاده عن الملاعب أربعة أشهر.واستطرد: "أعتقد أن ماونت في حالة جيدة الآن وسيعود قريبًا، على ما أعتقد بعد فترة التوقف الدولي". وأكمل: "في الأسبوع المقبل، يخطط بعض اللاعبين للعودة. هاري ماجواير وآرون وان بيساكا، أتوقع أن يكونا متاحين لمباراتنا ضد ليفربول. هويلوند أيضًا". -(وكالات)