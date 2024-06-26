 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعيين فتيان قائما بأعمال المدير الفني لمنتخبات الكراتيه

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القائم بأعمال المدير الفني لمنتخبات الكراتيه محمد فتيان -(من المصدر)
عمان -  كلف اتحاد الكراتيه في اجتماعه الذي عقده أمس، المدرب العام للمنتخبات الوطنية محمد فتيان للقيام بمهام المدير الفني حتى نهاية العام الحالي، خلفا للمصري محمد إبراهيم الذي أنهى تعاقده مع اتحاد اللعبة بالتراضي بين الطرفين، بعدما تولى مهمة تدريب المنتخبات الوطنية منذ العام 2018.اضافة اعلان
ويتمتع فتيان بخبرة كبيرة لا تقل عن 16 عاما، حيث بدأ العام 2008 مهمة تدريب المنتخب الوطني للناشئين والشباب، وفي العام 2014 استلمت مهمة تدريب المنتخب الوطني للكبار، وهو حاصل على درجة الحزام الأسود 8 دان،  كما نال الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشوتوكان، والتي نظمها الاتحاد العالمي للشوتوكان في طوكيو لفئة الرواد تحت 49 سنة في العام 2015، ومثل الأردن ضمن صفوف المنتخب الوطني من العام 1985 حتى العام 1999، وشارك في بطولات إقليمية وعالمية.
وواكب فتيان  المصري إبراهيم منذ 6 سنوات في رحلة الإنجازات التي حققتها الكراتيه الأردنية، ومن أهمها الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق اللاعب عبد الرحمن المصاطفة، ونال المنتخب الوطني العام الماضي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقتال الجماعي، وحقق لاعبو المنتخب الوطني نتائج متقدمة في التصنيفين الدولي والدوري العالمي، كما فاز الأردن بجائزة "الفائزون الكبار" العام الماضي.
من ناحية ثانية، وافق اتحاد الكراتيه على إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني نهاية الشهر المقبل في السعودية لمدة 20 يوما، استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا بالفترة من 23 إلى 25 آب (أغسطس) المقبل. 
وتم خلال الاجتماع منافشة عدة أمور متعلقة بخط سير الاتحاد للمرحلة المقبلة، إضافة إلى البطولات التي سيشارك فيه المنتخب الوطني على المستويين القاري والعالمي.
وقال فتيان في حديثه لـ"الغد": "سعيد جدا بالثقة الكبيرة التي كلفني بها اتحاد الكراتيه، أثمن دور المدير الفني السابق المصري محمد إبراهيم، في عملية بناء وتطوير المنتخبات الوطنية للكراتيه، وعلينا ألا نغفل دور رئيس اتحاد الكراتيه المرحوم معين الفاعوري في تطوير الكراتيه على كافة المستويات".
وأضاف: "تنتظرنا المشاركة في بطولات مهمة في الفترة المقبلة، من أهمها بطولة آسيا وبطولة الألعاب القتالية وبطولة العالم، سنعمل على إعداد المنتخب الوطني بالشكل المطلوب، لمواكبة مسيرة الإنجازات".
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