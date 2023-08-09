تغييرات الفيصلي المتأخرة.. هل تضرب تحضيراته المحلية والآسيوية؟

خالد الخطاطبة

اضافة اعلان

عمان- وجد فريق الفيصلي لكرة القدم نفسه مضطرا لإجراء تغييرات جوهرية متأخرة في منظومة الفريق، وفي وقت حرج، الأمر الذي وضع إدارة النادي واللاعبين أمام اختبار صعب في الموسم الكروي الحالي، الذي يشهد مشاركة تاريخية للفيصلي في دوري أبطال آسيا.ووجد الفيصلي نفسه مجبرا على إعادة تشكيل الفريق فنيا وإداريا، من خلال تغييرات في الجهاز الفني والمحترفين الأجانب والجهاز الإداري، في مشهد يوحي للمتابع بأن هذه الخطوات تأتي في بداية موسم كروي، وليس بعد انطلاق المنافسات، ليجسد هذا المشهد ارتباكا في العمل يحتاج إلى جهود كبيرة لتداركه قبل فوات الأوان.الفيصلي لم تكن انطلاقته مثالية في الموسم الكروي الحالي، وهو ما جسدته استقالة المدير الفني للفريق جمال أبو عابد، لتذهب الإدارة في رحلة البحث عن مدير فني جديد، حيث تم مخاطبة أكثر من مدرب من مختلف الجنسيات، قبل أن ترسو على المدرب التونسي غازي الغرايري.ارتباك الفيصلي لم يكن فقط على صعيد الجهاز الفني، بل ذهب إلى المحترفين الأجانب، حيث ما يزال الفريق يستبدل المحترفين في خضم المنافسات، وهو أمر غير صحي لفريق اعتاد على القمة، ويستعد لمشاركة تاريخية في دوري الأبطال، حيث أثبت الفيصلي عدم دقة اختياراته الأجانب، وهو أمر يحتاج “الأزرق” للاستفادة منه في المواسم المقبلة.التغييرات أيضا، أصابت الجهاز الإداري، بعد تعيين نضال العساف مديرا إداريا، بدلا من المدير الإداري رائد محمود، لتكتمل قائمة التغييرات التي اعتبرت جذرية في الفريق.وتترقب الجماهير بحذر ما يجري في ناديها، متأملة أن يتمكن الفريق بإدارته وجهازه الفني الجديد، من تدارك تلك الأخطاء وحالة الارتباك، وإعادة الاستقرار إلى صفوف الفيصلي الذي يتطلع للبطولات المحلية، والمشاركة الإيجابية في دوري أبطال آسيا.عضو الهيئة العامة في النادي الفيصلي زياد القاروط، كشف عن غياب التفاؤل في مستقبل الفريق في الموسم الحالي، بسبب غياب الاستقرار الفني والإداري، وهو أمر ينذر بنتائج مقبلة لا تليق بالنادي الفيصلي صاحب الصولات والجولات محليا وخارجيا.وأضاف القاروط في تصريح لـ”الغد”، كان الأولى الحفاظ على الاستقرار خاصة الفني، وفي حال كان هناك تغييرات كان الأجدى أن تكون بداية الموسم وليس في هذا التوقيت الصعب، ولا سيما، أن الفيصلي مقبل على مشاركة تاريخية في دوري أبطال آسيا.وقال القاروط: “رغم غياب التفاؤل، إلا أننا نبقي على الأمل في تحقيق نتائج ايجابية، انطلاقا من تجارب سابقة، تؤكد أن لاعب الفيصلي ينهض في كل الظروف الصعبة، مستفيدا من جماهيره الكبيرة والعريضة التي دائما ما تلعب دورا مهما في حصد الفريق للألقاب”.المشجع الفيصلاوي أحمد برهان، عبر عن أسفه لغياب الاستقرار عن الفريق في هذه المرحلة، معتبرا أن التغييرات ستؤثر سلبا على الفريق في المرحلة المقبلة، ولا سيما أننا دخلنا في المنافسات.وبين برهان، أن جماهير الفيصلي ورغم العثرات الفنية والإدارية، إلا أنها تتطلع بشغف إلى رؤية فريقها يتألق في دوري أبطال آسيا، وهذا يحتاج إلى مساندة أكبر من قبل جميع أركان منظومة الفيصلي.وأشار برهان، إلى أن النادي الفيصلي يمتلك إدارة لها صولات وجولات في كرة القدم المحلية، خاصة رئيس النادي نضال الحديد، وهذا يجعلنا أكثر تفاؤلا بإمكانية تدارك الأخطاء السابقة، والعودة من جديد للطريق الصحيح، بحثا عن لقبي الدوري والكأس، وسعيا لتحقيق نتائج لافتة في دوري ابطال آسيا التي تضم كبار القارة الآسيوية.