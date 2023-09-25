تغييرات متوقعة على تشكيلة "النشامى".. وتحديد موعد التدريبات

يحيى قطيشات

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عمان – ينتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم المقبلة، تغييرات واضحة عن التشكيلة الأخيرة التي اختارها المدير الفني حسين عموته، لمواجهة المنتخبين النرويجي والأذري، من خلال ضم عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي إلى التشكيلة مثل: أمين الشناينة ومهند أبو طه وأحمد الجعيدي، إضافة إلى عدد من اللاعبين الذين أثبتوا حضورهم خلال الفترة الماضية، حيث يبحث المدير الفني عن نوعية اللاعبين الذين يخدمون فكره وأسلوبه الفني.ويبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم التاسع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تجمع الأخير في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب طاجكستان، في مستهل مشوار المنتخبين بمباريات المجموعة السابعة من التصفيات التصفيات الآسيوية، المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وينتظر أن يعلن عموتة، يوم الثامن من الشهر المقبل وعقب نهاية مباراة الوحدات والسلط في ختام منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، قائمة "النشامى" المشاركة في البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ضمن أيام الفيفا المعتمدة، بمشاركة منتخبات العراق وقطر وإيران.ويتمنى الشارع الرياضي، أن تكون التشكيلة المقبلة تضم أفضل اللاعبين الذين يستحقون تمثيل المنتخب، وأن يظهر "النشامى"، بصورة فنية أفضل من التي ظهر عليها في المباراتين الوديتين أمام المنتخبين النرويجي والأذري، وأن ينجح عموتة وجهازه المساعد في إعادة التوازن للمنتخب، خصوصا بعد تصريحات عموتة الماضية والتي برر فيها الخسارة القاسية أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، والهزيمة من منتخب أذربيجان بهدفين لهدف، بالقول: "التجمع الحالي أقيم وسط ظروف صعبة خاصة مع السفر الطويل والتنقل بين دولتين إلى جانب تأخر التحاق المحترفين بالخارج وعدم اكتمال الصفوف حتى التدريب الأخير قبل مواجهة النرويج".وأضاف عموته: "ما نزال بحاجة إلى الوقت من أجل نقل أفكارنا الفنية والتكتيكية للاعبين والاستقرار على الخيارات المثلى.. الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة".ويرنو عموته من استغلال بطولة الأردن الدولية، وأيام التوقف في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي شهدت منح "النشامى" أياما إضافية على حساب الأندية وتزيد على عدد أيام التوقف الدولي، للوصول لأفضل تشكيلة قادرة على تحقيق بداية قوية للمنتخب في التصفيات المشاركة، والعودة من طاجكستان بنتيجة إيجابية وأداء فني يرضي المتابعين.وضمت قائمة عموته الماضية كلا من اللاعبين: يزيد أبو ليلى، محمد العمواسي، عبد الله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب ، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، حمزة الدردور، علي علوان، ويزن النعيمات.وبحسب جدول بطولة الأردن الدولية، يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره المنتخب القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم الثالث عشر من الشهر المقبل على ستاد عمان الدولي والذي يستضيف مباريات البطولة كافة، ويواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الإيراني عند التاسعة مساء، على أن يشهد يوم السابع عشر من الشهر نفسه لقاء تحديد البطل والذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.وأنجز اتحاد كرة القدم الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة، والجاهزية الفنية والإدارية المتعلقة باستضافة منتخبات العراق وقطر وإيران، سواء من الناحية التنظيمية من خلال اللجان والكوادر العاملة، والتي أنجزت المتطلبات والتحضيرات، خصوصا التي تتعلق بمكان إقامة البطولة، وإقامة الوفود والحكام واللجان الفنية، حيث ينتظر أن تصل المنتخبات المشاركة إلى عمان يومي العاشر والحادي عشر من الشهر المقبل.يذكر أن "النشامى" توج بلقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي بمشاركة منتخبات العراق وسورية وعمان، بعد فوزه على الأخير بهدف نظيف في المباراة النهائية.