تفاؤل بـ"خطة اليد" الجديدة في بناء المنتخب الوطني

أحسن الاتحاد الأردني لكرة اليد صنعا عندما أعلن عن الخطة الجديدة التي بدأ بتنفيذها، والتي تخص المنتخب الوطني وتحضيراته للمرحلة المقبلة، خصوصا التي تتعلق بتشكيلته من اللاعبين الذين سيخضعون للتدريبات المكثفة ضمن برنامج عمل يطبق لأول مرة بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد عبدالرحمن. اضافة اعلان

ومنذ يوم الأحد الماضي، دخل المنتخب الوطني في التحضيرات الجادة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشتمل على التدريبات الفنية واللياقة البدنية والقوة، وذلك بمشاركة المجموعة الأولى التي وقع عليها الاختيار من الجهاز الفني، والتي ستواصل التدريبات حتى مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، يتبعها دخل المجموعة الثانية من اللاعبين في التحضيرات.

وأعلن الاتحاد الأردني في بيان نشره يوم الأحد الماضي، على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أن تشكيلة المنتخب الوطني في حلتها الجديدة ستكون غالبيتها من اللاعبين مواليد 2004 يضاف إليهم عدد من اللاعبين الذين برزوا في دوري الدرجة الأولى الذي اختتم مؤخرا، والذين تقل أعمارهم عن 28 عاما، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026.

وسيتم تقسيم البرنامج التدريبي على مراحل عدة، تنتهي المرحلة الأولى مطلع شهر آذار(مارس) المقبل، حيث يهدف البرنامج التدريبي، إلى تجهيز منتخب الشباب من مواليد 2004 للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر تموز(يوليو) 2026، حيث يتطلع المنتخب إلى تحقيق مركز متقدم في هذه البطولة، ليكون هذا المنتخب هو النواة للمنتخب الوطني للرجال.

وبعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.

الخطة الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد، لاقت قبولا إيجابيا عند الكثير من متابعي وعشاق اللعبة، الذين ثمنوا هذه الخطة التي تعتبر ركيزة رئيسية في عملية تطوير المنتخبات الوطنية، كون التشكيلة التي ستخوض منافسات البطولة الآسيوية 2026 ستكون جلها من اللاعبين الشباب.

كما يتضح من خلال خطة الاتحاد، دافع المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وهي استحقاق ذو أهمية كبيرة نظرا لما تشهده هذه البطولة عادة من مشاركة المنتخبات القوية في القارة الآسيوية، حيث سيتم تشكيل المنتخب الوطني للرجال بعد البطولة مباشرة، ومن ثم الدخول في تحضيرات عالية المستوى تسبق التواجد في البطولة الآسيوية للرجال مطلع العام 2026.

ولم تتوقف خطة الاتحاد على ذلك، حيث التحضير الجاد بالنسبة للمنتخب الوطني للناشئين، الذي سيواصل مشواره التدريبي بقيادة المدرب الوطني مهند المنسي، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئينن والتي تقام خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث يعول الاتحاد كثيرا على هذا المنتخب الوطني نظرا لما يضمه من عناصر جيدة ظهرت بصورة طيبة في البطولة العربية التي جرت في تونس مؤخرا.