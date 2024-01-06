تفاؤل حذر بعد فوز "النشامى" الأول تحت قيادة عموتة

مهند جويلس

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عمان - جاء فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره القطري (2-1) الجمعة، في التوقيت المناسب، من أجل استرداد الروح المعنوية، قبل أيام عدة، من مشاركته التاريخية الخامسة في تاريخه بكأس آسيا، أملا بتحقيق إنجاز نوعي رغم التخوف الجماهيري.وتمنى عدد من المتابعين للمنتخب الوطني، أن يكون الفوز نقطة انطلاق للتألق في المرحلة المقبلة، لا أن يكون إنجازا يتوقف عنده اللاعبون والجهاز الفني، حيث يعول الشارع الرياضي على "النشامى" بأن يكون الحصان الأسود في البطولة، وطي صفحة الماضي القريب.ويعد الفوز على قطر ثمينا لأسباب عدة، يتقدمها التحول في النتيجة وقلبها من خسارة لفوز، بعد التأخر في النتيجة بالشوط الأول، قبل تسجيل هدفين متتاليين مع بداية الشوط الثاني، وتسجيل فوز على مستضيف المباراة والبطولة.كما يكتسب الفوز أهمية مضاعفة في ظل التغلب على حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة الآسيوية، والذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين البارزين، إضافة إلى اكتمال صفوف المنتخب بالتحاق جميع اللاعبين، ووضع المدرب المغربي الحسين عموتة لمساته على التشكيلة التي ستخوض النهائيات.ومثل المنتخب في اللقاء كل من: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب "ديارا"، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات، فيما شارك كبديل كل من: براء مرعي، محمد أبو حشيش، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، أنس العوضات، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب وحمزة الدردور.ويخوض المنتخب مباراة ودية بعد غد، أمام نظيره الياباني، في آخر محطاته الاستعداداية للبطولة، إذ ستمنح المواجهتان تصورا عاما للمدرب عن قدرات اللاعبين، علما بأن عموتة استعان مؤخرا بمدرب المنتخب الأولمبي عبد الله أبو زمع، لمساندته في المهمة الآسيوية.واعتبر المدرب فهد الجلاد، أن الانتصار جاء في وقت مناسب، بعد سلسلة من النتائج غير الإيجابية للمنتخب، موضحا أن الفوز على منتخب مثل قطر وعلى ملعبه يعد خير تحضير للبطولة القارية.وبين الجلاد لـ"الغد"، أن الشارع الرياضي ما يزال قلقا بشأن المنتخب، وأن الفوز المعنوي في مباراة ودية لن يكون كافيا لإعادة الرضا بشكل كبير عن المنظومة، متمنيا أن يستمر الأداء والنتائج الجيدة خلال ودية اليابان والمباريات الرسمية.وأضاف: "عادة ما يؤدي المنتخب الوطني في البطولات المجمعة بصورة مميزة، وينال إشادة الجميع، ونمتلك جيلا مميزا من اللاعبين قادرا على الذهاب بعيدا في البطولة، وقد يعتبر الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية بعد جيل العام 2004".ولفت الجلاد إلى أن التشاؤم الذي ضرب الشارع الرياضي، جاء بعد تغيير الجهاز الفني، مؤكدا أن عموتة ورفاقه لا يتحملون المسؤولية في المقام الأول، وأن استدعاء أبو زمع جاء معنويا ولتقريب وجهات النظر بين المدرب واللاعبين، نظرا لإشرافه على تدريب عدد كبير منهم في أوقات سابقة، مفيدا بأنه قد يكون مدربا للمنتخب لاحقا حال عدم تحقيق النتائج المطلوبة في المسابقة.وبدوره، ثمن المشجع أحمد الزواهرة الانتفاضة التي قام بها اللاعبون خلال الشوط الثاني، وتحقيق فوز طال انتظاره بعد 7 مباريات لم يعرف فيها المنتخب طعم الفوز، متمنيا بأن يطوي الفريق تلك الصفحة ويركز على مباراة اليابان، ويخروج بالفائدة الفنية الكبرى منها.وأشار الزواهرة لـ"الغد"، إلى أن المهمة لم تبدأ بعد، وأن المعيار الحقيقي لتطور مستوى ونتائج المنتخب يظهر في البطولة، محذرا اللاعبين من التباهي كثيرا بالفوز على قطر، والتركيز على المباريات المقبلة لإسعاد الجماهير المتعطشة للإنجازات.وتابع: "لاحظت مدى حرص المشجعين على الوقوف مع اللاعبين وتحفيزهم بصورة كبيرة بعد أول فوز منذ زمن بعيد، وهذا ما يؤكد أن المشجع الأردني يقف مع منتخبه وحريص على سمعته مهما حصل سابقا، وأن جميع الإخفاقات الماضية تم نسيانها، والتركيز حاليا على دعم اللاعبين فقط".ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، والتي يشارك فيها للمرة الخامسة في تاريخه، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.