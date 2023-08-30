الأربعاء 30 آب 2023
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تفاصيل مرعبة.. لاعبة تنس تونسية مُعتزلة تتهم مدربها السابق بالاغتصاب

سليمة صفر
سليمة صفر
أكدت لاعبة التنس التونسية السابقة سليمة صفر، أنّها تعرّضت للاغتصاب في الثانية عشرة والنصف من عمرها من قبل مدربها الفرنسي ريجيس دو كاماريه، المحكوم عليه عام 2014 بالسجن عشر سنوات بتهمة الاغتصاب.اضافة اعلان

وحُكم على دو كاماريه بتهمة الاغتصاب المشدّد لطالبتين قاصرتين. شهدت 26 لاعبة سابقة، بينهن المصنفة ثانية فرنسياً سابقاً إيزابيل دومونغو، ضدّه بتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب.




سليمة صفر تتهم مدربها بالاغتصاب

وقالت صفر في مقابلة طويلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "عندما كانت بعمر الثانية عشرة والنصف، تعرّضت للإيذاء من قبل ريجيس دو كاماريه"، لمدّة "ما يقرب من ثلاث سنوات"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت: "على طريق العودة من مطار بوردو بعد قدومي من تونس، كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، توقف بجانب الطريق وبدأ يلمسني، في تلك اللحظة، لم أكن أعرف ماذا يحدث، لم أفهم شيئاً على الإطلاق".

وتابعت صفر البالغة من العمر حالياً 46 عاماً: "كنت مشلولة، ولم أستطِع الحراك. أعتقد أنها كانت طريقة لمعرفة ما إذا كنت سأتفاعل أم لا. كنت تحت الصدمة".

وأكملت بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "تابعنا مسارنا ووصلنا إلى منزله في وقت متأخر. كانت ابنته في الغرفة، نمت على سرير الأريكة في الطابق السفلي. بعد ساعة أو ساعتين استيقظت وهو يلمسني. ثم تحوّل الأمر من اللمس إلى الاغتصاب، بسرعة".

لم تخبر أحداً لسنوات، ذهبت إلى إنجلترا وأخيراً "قررت ألا يكون لدي مدرّب".

انتظرت 35 عاماً للاعتراف علناً

وأردفت: صفر: "استغرقني الأمر 25 سنة لأقرّ بذلك لنفسي، ثمّ 35 عاماً لأقول ذلك علناً. أرفع القبعة لإيزابيل دومونغو وكل السيدات اللواتي تحدثن. أتفهم ألا يتحدثن، وعلينا القيام بذلك عندما نشعر به".

وفي وقت محاكمات دو كاماريه، أكّدت صفر أنها "وقعت في حالة اكتئاب حقيقي".
أضافت: "قال لي والداي وأقاربي: "لحسن الحظ، أنت قوية، ولن تسمحي بحدوث ذلك.

لا تتخيلوا الأذى في كل مرّة كنت أسمع ذلك، العار الذي كنت أشعر به. أكّد لي هذا الأمر بشكل غير مباشر مدى جبني وضعفي. عشت هذا طوال المحاكمة. الجحيم. كانت لدي أفكار مظلمة".

وتحدثت صفر التي امتدت مسيرتها بين عامي 1993 و2008، للمرة الأولى عن الصدمة التي تعرّضت لها لطبيبتها النفسية، وتروي كيف "استلقيت على الأريكة وبقيت أبكي 48 ساعة.. بلغت نادي أفضل مئة لاعبة عام 2001، لكن في كل مرّة كنت أقترب من فوز كبير، كنت أصبح مشلولة". -عربي بوست

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