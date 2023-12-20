تفاعل في ندوة "اليرموك" حول واقع الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال

اضافة اعلان

عمان-الغد- مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى عميد كلية التربية الرياضية الدكتور محمد الذيابات فعاليات ندوة " الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال – الواقع والطموح" التي نظمتها الكلية بالتعاون مع رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية لفرع الشمال.وشارك، في الندوة، اللاعب الوطني السابق الإعلامي مهند محادين، والصحفي الرياضي مفيد حسونة، والأمين العام الأسبق للجنة الأولمبية الفلسطينية الدكتور مازن الخطيب، ومدرب المنتخب الفلسطيني الأولمبي الكابتن إيهاب أبو الجزر عبر تطبيق الزوم.وتفاعل الحضور مع محاور الندوة، خاصة فيما يتعلق بالحديث الذي أدلى به النجم السابق للكرة الأردنية والمذيع المتميز مهند محادين، والذي أشار فيه إلى الدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية الرياضية في فلسطين بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تطرق محادين إلى استهداف الاحتلال للرياضيين الفلسطينيين، وازدواجية المعايير عند المؤسسات الرياضية الدولية التي تكيل بمكياليين، وهو ما بدا واضحا في الفترة الأخيرة.وناشد محادين المؤسسات الرياضية بضرورة انصاف الرياضيين الفلسطينيين الصادمين الباحثين عن نقل قضيتهم العادلة من خلال التظاهرات الرياضية، مجددا التأكيد على الدعم الأردني منقطع النظير للأهل في فلسطين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين، في جميع المجالات بما في ذلك المجال الرياضي.كما اثنى محادين على دور جامعة اليرموك في تنظيم مثل هذه الندوات المؤثرة، والقادرة على نقل الهموم إلى أبعد مدى، بحثا عن الحلول.ومن جهته، قال حسونة إنه من الصعب جمع لاعبي المنتخبات الفلسطينية في مكان واحد، مشيرا إلى أن عام 2008 كان بداية نهضة الرياضة الفلسطينية بشكل أفضل عما كانت عليه سابقا، متمنيا التوفيق للرياضة الفلسطينية التي الزاخرة بالمواهب.وتطرق حسونة إلى العديد من ممارسات الاحتلال القمعية الهادفة إلى إسكات الرياضة الفلسطينية، متمنيا للأهل التوفيق في جميع المجالات بما في ذلك المجال الرياضي.بدوره قال الذيابات، إن الندوة جاءت للحديث عن واقع الرياضة الفلسطينية في ظل الاحتلال لإلقاء الضوء عليها، مؤكدا أن الرياضة بالنسبة للشعب الفلسطيني كانت وما تزال إحدى أذرع المقاومة الشعبية التي سعى الاحتلال لعرقلتها وطمس معالمها، مبينا أن الرياضة أصبحت للفلسطينيين بمثابة هوية بل أصبحت جزءا من صراع البقاء الفلسطيني ووجوده.واستذكر ذيابات أسماء الرياضيين الفلسطينيين الذين استشهدوا وطالتهم يد الغدر الإسرائيلية مثل لاعب ومدرب كرة القدم عاهد زقوت، ولاعب الكراتيه الراحل يوسف قدومي، وغيرهم من اللاعبين.أما الخطيب فقد قال: استشهد 104 أشخاص من الحركة الرياضية وحتى الأسبوع الماضي 14 شهيدا في قطاع غزة لم يتم التعرف على هوياتهم لصعوبة التواصل، كما دُمرت المنشآت (ملعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة رفح).وبدوره، أكد أبو الجزر معاناة الرياضيين الكبيرة من إجراءات الاحتلال ومن الصعب جمع لاعبي الوطن في منتخب واحد، مشيرا إلى أن 90 % من المعسكرات الرياضية تُقام في الأردن فهي حاضنة للرياضة الفلسطينية، لافتا إلى تحول ملعب رفح إلى مستشفى وأن الإعلام لا ينقل سوى 10 % من الأحداث في غزة.وخلال الندوة عُرض فيديو من إنتاج طالب كلية الإعلام قتيبة بني حمد، يعبر عن واقع الرياضة الفلسطينية، ولجوء الأطفال للرياضة للهروب من واقع الحرب المؤلم. حضر الندوة التي أدارتها نائب عميد كلية الإعلام الدكتورة ناهدة مخادمة، عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة الكلية.