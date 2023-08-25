تفوق ملحوظ لفرق السيدات المحلية في البطولة الأردنية السعودية

مهند جويلس

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عمان - أظهرت الجولة الأولى من بطولة كرة القدم النسوية للأندية الأردنية السعودية، الفوارق الواضحة بين الأندية الأردنية ونظيرتها السعودية، إذ فازت الأولى في جميع المواجهات، مقابل 4 خسائر للثانية.وشهدت المباراة الافتتاحية بالبطولة خسارة الهلال السعودي على يد عمان اف سي بهدفين لهدف، فيما استحق الاتحاد نتيجة الفوز بثلاثية بيضاء على اتحاد جدة، بينما فاز النصر على نظيره النصر السعودي بهدفين لهدف، قبل أن يؤكد الأرثوذكسي قوة الفرق المحلية ويتغلب على الشباب بأربعة أهداف لثلاثة.وسجلت الفرق الأردنية خلال الجولة الأولى 11 هدفا في شباك الفرق السعودية، مقابل استقبالها لـ 5 أهداف فقط، مع الإشارة إلى أن فريق الاتحاد هو الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف، وأن اتحاد جدة هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف.من ناحية ثانية، واصل فريق الاتحاد تألقه في البطولة، بتغلبه أمس على عمان اف سي بأربعة أهداف مقابل هدفين لحساب المجموعة الأولى.وسجل أهداف الاتحاد كل من ليلى إسكندر (هدفان)، مقابل هدف لكل من روزبهان فريج ولين البطوش، فيما سجل هدفي عمان اف سي كل من ماري بواتينغ وتالا برغوثي.ورفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق عمان اف سي عند 3 نقاط.وعلى الرغم من الصفقات القوية التي تنجزها الفرق السعودية خلال الفترة الماضية، بالتعاقد مع لاعبات على سوية عالية في الكرة النسوية العالمية، إلا أن مستوى اللاعبة المحلية هناك ما يزال بحاجة إلى عمل كبير، ما يجعل منافستها بالبطولات الخارجية أمر مستبعد في الأعوام القليلة المقبلة.وأثبتت الكرة النسوية المحلية قوتها على صعيد المنطقة وتحديدا دول غرب آسيا، إلا أن هناك عوامل عديدة يجب وضعها بالحسبان، أولها بأن الفرق المحلية أكثر جهوزية من الفرق السعودية بسبب بدء الموسم قبل أكثر من 3 أشهر، فيما لم تنطلق منافسات الموسم الجديد في الكرة السعودية، إلى جانب تشكيل المنتخبات والفرق النسوية في السعودية قبل فترة قصيرة، عكس الأردن الذي بدأ اهتمامه بالكرة النسوية قبل سنوات عديدة.وتعد البطولة بمثابة فرصة كبيرة للفرق المحلية من أجل المنافسة على اللقب، وتحقيق مكاسب مادية جيدة، إذ خصصت اللجنة المنظمة ما قيمته 20 ألف دولار لصاحب المركز الأول، و16 ألف دولار للوصيف و10 آلاف دولار لصاحب المركز الثالث، وباتت فرص الفرق المحلية أوفر من الضيوف للصعود على منصة التتويج والظفر بلقب النسخة الأولى من البطولة.واعتبر بعض المتابعين أن احتراف اللاعبة المحلية في الأندية السعودية، قد لا يشكل قيمة فنية للاعبة الأردنية، إذ أن الجولة الأولى من البطولة كشفت عن فوارق كبيرة بين أندية البلدين، ما يعني بأن الاحتراف في الملاعب السعودية فائدته مالية بحتة.وتتواجد 5 لاعبات من المنتخب الوطني مع الفرق السعودية، بدءا من الثنائي المتواجد مع اتحاد جدة حارسة المرمى ملك شنك والجناح الهجومي شهناز جبرين، فيما تستمر المهاجمة ميساء جبارة مع النصر، ومي سويلم مع الشباب، وتمثل المدافعة آية المجالي فريق الأهلي الذي لا يشارك بهذه البطولة لعدم احتلاله مراكز متقدمة بالموسم الماضي على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفات.وتواصلت أمس منافسات الجولة الثانية من البطولة، حيث أقيمت القمة السعودية بين اتحاد جدة والهلال.وتقام اليوم مواجهتان لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية، حيث يواجه النصر السعودي مواطنه الشباب عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي النصر مع الأرثوذكسي عند الساعة الثامنة مساء.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأول من الشهر المقبل، فيما سيتم منح جوائز فردية للاعبة الأفضل بالبطولة، وحارسة المرمى الأفضل، إضافة لجائزة هدافة البطولة، وجائزة اللعب النظيف.